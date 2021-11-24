«Утренний бухгалтер». Минтруд заведет черный список для компаний с серыми зарплатами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти собираются продолжить борьбу с теневой занятостью: работодатели с серыми зарплатами попадут в черный список, который составит Минтруд.

Эксперты комментируют драматичную историю пятерых бухгалтеров, укравших из бюджета 11 миллионов.

Хитрый ход налоговиков с претензиями по самозанятым: почитайте, как они теперь пытаются придраться к компаниям.

Важно: изменится справка 182н для оплаты больничных. Ее выдают сотрудникам при увольнении, чтобы на новой работе бухгалтер мог правильно начислить оплату по больничному листу.

Шок-контент! Черная пятница на «Клерке»! Да, сегодня среда, но нас это не останавливает. Крутые акции и скидки на топ полезных материалов для бухгалтера — забирайте :)

Как управлять качеством на производстве? Как автоматизировать службу контроля качества в оперативный срок и с первого раза? Используйте собственную разработку 1С:Апрель Софт. Это вам позволит: сделать «прозрачной» работу ОТК;

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Новости

События

Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками

Дата проведения: 1 декабря, среда

Как применять письма Минфина и ФНС в налоговых спорах

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Качественное аудиторское заключение 2021

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления

Дата проведения: 30 ноября, вторник

ЭДО в маркировке. Что изменится с 1 января 2022 года

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 28 ноября, воскресенье

Из-за пандемии дистанционно! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 27 ноября, суббота

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Статьи

— Управленческий учет и учет персонала: как они связаны?

Управленческий учет и учет персонала — это части единого процесса, конечной целью которого является обеспечение эффективного развития компании. О том, что важно помнить ответственным специалистам, чтобы обеспечить корректную взаимосвязь и взаимодействие данных видов учета, расскажем в нашей статье.

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И еще несколько важных новостей, которые вы могли пропустить.

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— Немодифицированное заключение аудитора: что это такое и что про него надо знать

Немодифицированное мнение в аудиторском заключении — это положительная оценка по результатам проверки. Означает, что отчетность достоверна и полностью соответствует требованиям.

— Как зарегистрировать корпоративную сим-карту на Госуслугах

Власти объявили, что надо регистрировать номера работников. Рассказываем, как это сделать.

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Власти начинают поднимать стоимость патентов на будущий год. В Москве и Подмосковье это уже сделали.То ли еще будет в регионах!

— Место реализации товара для целей расчета НДС в случае, когда ваш поставщик из Китая

Каковы последствия в части налогового учета?

— Оформление в штат и испытательный срок для главбуха: что важно знать?

Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87919 от 29.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какие документы нужны для вычета на обучение, напомнили в Минфине

ФНС РФ: Распоряжение № 328@ от 15.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП смогут подать заявление на патент в МФЦ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87875 от 29.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин отказался давать дополнительные льготы малоимущим

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/15969@ от 16.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Данные о кассире не заполняются в кассовом чеке, если оплата идет через сайт

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