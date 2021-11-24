«Утренний бухгалтер». Минтруд заведет черный список для компаний с серыми зарплатами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти собираются продолжить борьбу с теневой занятостью: работодатели с серыми зарплатами попадут в черный список, который составит Минтруд.
Эксперты комментируют драматичную историю пятерых бухгалтеров, укравших из бюджета 11 миллионов.
Хитрый ход налоговиков с претензиями по самозанятым: почитайте, как они теперь пытаются придраться к компаниям.
Важно: изменится справка 182н для оплаты больничных. Ее выдают сотрудникам при увольнении, чтобы на новой работе бухгалтер мог правильно начислить оплату по больничному листу.
Шок-контент! Черная пятница на «Клерке»! Да, сегодня среда, но нас это не останавливает. Крутые акции и скидки на топ полезных материалов для бухгалтера — забирайте :)
Как управлять качеством на производстве? Как автоматизировать службу контроля качества в оперативный срок и с первого раза?
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Новости
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- Сотрудников с детьми теперь нельзя заставлять работать по ночам и сверхурочно
- Отстраненным от работы из-за отказа сделать прививку не идет стаж для отпуска и не оплачивается больничный
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- Каждый пятый ждет в этом году тринадцатую зарплату. А вы?
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События
Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками
Дата проведения: 1 декабря, среда
Как применять письма Минфина и ФНС в налоговых спорах
Дата проведения: 30 ноября, вторник
Качественное аудиторское заключение 2021
Дата проведения: 30 ноября, вторник
Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления
Дата проведения: 30 ноября, вторник
ЭДО в маркировке. Что изменится с 1 января 2022 года
Дата проведения: 30 ноября, вторник
Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу
Дата проведения: 29 ноября, понедельник
Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год
Дата проведения: 29 ноября, понедельник
Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 28 ноября, воскресенье
Из-за пандемии дистанционно! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 27 ноября, суббота
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 26 ноября, пятница
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Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87919 от 29.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какие документы нужны для вычета на обучение, напомнили в Минфине
ФНС РФ: Распоряжение № 328@ от 15.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП смогут подать заявление на патент в МФЦ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87875 от 29.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин отказался давать дополнительные льготы малоимущим
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/15969@ от 16.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Данные о кассире не заполняются в кассовом чеке, если оплата идет через сайт
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