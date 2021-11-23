«Утренний бухгалтер». Предельная база по взносам будет выше. А еще повысили стоимость московских патентов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
2022 год уже близко: власти озвучили предельную базу по взносам на будущий год. Она станет выше.
Для всех ИП на патенте в Москве повысят налог. Причем сразу в две раза.
Даниил Егоров встретился с Путиным и рассказал, сколько ФНС собрала НДФЛ. Говорит, раз поступления больше — значит, мол, и доходы у людей выросли.
Кстати, про НДФЛ. Не облагаемую этим налогом сумму подарков сотрудникам хотят увеличить. До 10 тысяч рублей.
Загрузить 25 тысяч документов в 1С за день? Легко! «Клерк» недавно обозревал стартапы для бухгалтера и выяснил, что сервис ввода первички от Entera работает именно с такой скоростью.
Механизм такой:
Вы кладете документы в лоток сканера.
Сервис распознает и формирует документы в системе.
Передает в вашу учетную систему.
Все документы остаются в архиве и могут быть скачаны при необходимости.
Мы уже знаем, что вам интересно — так что держите подробный гайд о программе.
Новости
- На фондовый рынок пришло слишком много участников. Они зря думают, что смогут получать 40-50% доходности
- Меняется форма декларации по НДС
- Стало известно, как считать НДФЛ по сотрудникам бизнеса на АУСН
- Сначала аванс, потом реализация: как формировать чеки ККТ
- Налоговики отменят все декларации. А 3-НДФЛ — уже к 2024 году
- Для бизнеса на АУСН тарифы страховых взносов будут 0 %. Но пенсия у сотрудников будет
- Уберут ограничение по сроку для льготных взносов резидентов ОЭЗ в Калининградской области
- Стала известная предельная база по взносам на 2022 год
- Ковидные субсидии быстрее получат те, у кого хорошая бухгалтерия
- Налоговики хотят создать единый налоговый счет, чтобы не было путаниц с КБК и ОКТМО
- Налогов стали собирать больше вместе с восстановлением экономики, считает Егоров
- Путин утвердил электронные трудовые договоры
- Уходим от кассового разрыва по дебиторке с помощью факторинга. Бесплатный вебинар уже завтра
- НДФЛ с подарков работникам до 10 тыс. рублей хотят отменить
- Налоговики пока не будут трясти за мелкие переводы с карты на карту
- Если вы судитесь с фирмой-банкротом, помощи от налоговиков не ждите
- Методичка по QR-кодам разрешает охранникам ТЦ проверять паспорта?
- Родители смогут управлять личным кабинетом ребенка на сайте ФНС
- С 2022 года соцвычет по НДФЛ через работодателя будут получать быстрее
- Станет меньше проблем у новых ИП. В ЛК добавили функцию выбора спецрежима при регистрации
- Налоговики собрали НДФЛ больше — значит и доходы людей выросли, считает Егоров
- Пять бухгалтеров из казенного учреждения украли 11 миллионов рублей с помощью «мертвых душ»
- Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР
- Обязательные QR-коды по всей стране могут так и не ввести?
- Банкиры рекомендуют вкладываться в промышленные металлы в 2022 году
- В Москве с 2022 года в 2 раза повышают стоимость патентов
- Самозанятые могут работать и из-за границы
- Эксперт рассказал, как перевести компанию на адрес обособленного подразделения и избежать проблем
События
Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу
Дата проведения: 29 ноября, понедельник
Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год
Дата проведения: 29 ноября, понедельник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Искусство работы с самозанятыми
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Автоматизация отчетности по МСФО в 1С
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Кадровый документооборот: ответы на главные вопросы 2021 года. Что изменится в 2022 году
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Статьи
— Электронный кадровый документооборот: обзор популярных систем
15 ноября 2021 года закончился эксперимент с внедрением КЭДО. Теперь бухгалтера и кадровики ждут принятия поправок в Трудовой кодекс, которые позволят в полной мере использовать электронный документооборот в кадрах, не только с удаленными, но и с любыми другими сотрудниками. Мы подготовили обзор популярных систем для ведения КЭДО. Идеальная должна обладать несколькими качествами: быть простой, понятной и в то же время гибкой, интегрироваться с 1С, работать со всеми кадровыми документами.
🔒 Появится новая автоматическая упрощенка. Что это такое?
Госдуму внесли пакет законопроектов по новому виду упрощенной системы налогообложения – автоматизированной УСН.
— «Утренний бухгалтер». Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще
Теперь это можно будет сделать онлайн.
— Ваш бизнес в беде. Стоит ли идти в банкроты?
Заканчивается 2021 год — не менее сложный год для бизнеса, чем предыдущий. Коронакризис не отступает, предприниматели еле сводят концы с концами и выжить получается не у всех. Банкротство — это выход из положения?
🔒 Как применять новую автоматическую упрощенку
Разбираемся с новой автоматической упрощенкой — как вести учет, считать НДФЛ и взносы.
— Какие будут штрафы за отсутствие маркировки с 1 декабря
Для компаний и ИП, которые не соблюдают правила, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.
— Можно ли оплачивать больничный, выданный в Беларуси?
С 2022 г. наша страна полностью переходит на электронные больничные листы. Между тем, у нас трудится немало людей из соседних стран, в том числе из Беларуси. Или россияне отправляются в эту страну и из-за болезни оформляют там больничный. Но будет ли он учитываться и оплачиваться у нас?
— Управленческий учет и учет персонала: как они связаны?
Управленческий учет и учет персонала — это части единого процесса, конечной целью которого является обеспечение эффективного развития компании. О том, что важно помнить ответственным специалистам, чтобы обеспечить корректную взаимосвязь и взаимодействие данных видов учета, расскажем в нашей статье.
— «Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации
Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.
Блоги компаний
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- Как провести аудит и восстановить базы в 1С (BRG)
- Как внести изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП без юриста (Ак Барс Банк)
- Запрет упоминания в СМИ национальности преступников (Юзвак Максим)
- А вы уже перерегистрировались в ЕИС? (Тендерплан)
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- Требования к главному бухгалтеру (RosCo)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94977 от 06.12.2019
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/152119@ от 11.10.2021
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/2216@ от 12.02.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/79126 от 29.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР
ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/388@ от 12.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если вы судитесь с фирмой-банкротом, помощи от налоговиков не ждите
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