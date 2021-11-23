Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Предельная база по взносам будет выше. А еще повысили стоимость московских патентов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

2022 год уже близко: власти озвучили предельную базу по взносам на будущий год. Она станет выше.

Для всех ИП на патенте в Москве повысят налог. Причем сразу в две раза.

Даниил Егоров встретился с Путиным и рассказал, сколько ФНС собрала НДФЛ. Говорит, раз поступления больше — значит, мол, и доходы у людей выросли.

Кстати, про НДФЛ. Не облагаемую этим налогом сумму подарков сотрудникам хотят увеличить. До 10 тысяч рублей.

Загрузить 25 тысяч документов в 1С за день? Легко! «Клерк» недавно обозревал стартапы для бухгалтера и выяснил, что сервис ввода первички от Entera работает именно с такой скоростью.

Механизм такой:

  1. Вы кладете документы в лоток сканера.

  2. Сервис распознает и формирует документы в системе.

  3. Передает в вашу учетную систему.

  4. Все документы остаются в архиве и могут быть скачаны при необходимости.

Мы уже знаем, что вам интересно — так что держите подробный гайд о программе.

Новости

События

Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Искусство работы с самозанятыми

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Автоматизация отчетности по МСФО в 1С

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Кадровый документооборот: ответы на главные вопросы 2021 года. Что изменится в 2022 году

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Статьи

Электронный кадровый документооборот: обзор популярных систем

15 ноября 2021 года закончился эксперимент с внедрением КЭДО. Теперь бухгалтера и кадровики ждут принятия поправок в Трудовой кодекс, которые позволят в полной мере использовать электронный документооборот в кадрах, не только с удаленными, но и с любыми другими сотрудниками. Мы подготовили обзор популярных систем для ведения КЭДО. Идеальная должна обладать несколькими качествами: быть простой, понятной и в то же время гибкой, интегрироваться с 1С, работать со всеми кадровыми документами.

🔒 Появится новая автоматическая упрощенка. Что это такое?

Госдуму внесли пакет законопроектов по новому виду упрощенной системы налогообложения – автоматизированной УСН.

«Утренний бухгалтер». Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще

Теперь это можно будет сделать онлайн.

Ваш бизнес в беде. Стоит ли идти в банкроты?

Заканчивается 2021 год — не менее сложный год для бизнеса, чем предыдущий. Коронакризис не отступает, предприниматели еле сводят концы с концами и выжить получается не у всех. Банкротство — это выход из положения?

🔒 Как применять новую автоматическую упрощенку

Разбираемся с новой автоматической упрощенкой — как вести учет, считать НДФЛ и взносы.

Какие будут штрафы за отсутствие маркировки с 1 декабря

Для компаний и ИП, которые не соблюдают правила, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

Можно ли оплачивать больничный, выданный в Беларуси?

С 2022 г. наша страна полностью переходит на электронные больничные листы. Между тем, у нас трудится немало людей из соседних стран, в том числе из Беларуси. Или россияне отправляются в эту страну и из-за болезни оформляют там больничный. Но будет ли он учитываться и оплачиваться у нас?

Управленческий учет и учет персонала: как они связаны?

Управленческий учет и учет персонала — это части единого процесса, конечной целью которого является обеспечение эффективного развития компании. О том, что важно помнить ответственным специалистам, чтобы обеспечить корректную взаимосвязь и взаимодействие данных видов учета, расскажем в нашей статье.

«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94977 от 06.12.2019

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/152119@ от 11.10.2021

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/2216@ от 12.02.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/79126 от 29.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР

ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/388@ от 12.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы судитесь с фирмой-банкротом, помощи от налоговиков не ждите

Обсуждаемые темы форума

Честный знак

Краснодарском крае с 22.11.2021 ввели почти полный запрет на деятельность без QR-кодов

Как правильно распределять расходы между различными видами деятельности

Перенос данных сотрудников в ЗУП

ИП на ОСНО переплата по НДФЛ

ИП на НПД и/или физлицо на НПД?

Продажа недвижимости - ИП-УСН - регион МО

Исполнение обязательств третьим лицом ст 313 ГК РФ

6ндфл

Выплаты компенсационного характера сотрудникам

Срочные договора

ИП УСН "доходы минус расходы" - возврат страховых взносов 1% за 2018/19 годы

БУ аренда помещения

Прием студентов на практику

Смена места нахождения ООО- отказ в регистрации

РСВ ликвидационный

ИП и Патент

Возмещение НДС

Командировка на автомобиле

Сдача отчетности при Ликвидации ООО

Подборка полезных мероприятий

Разместить