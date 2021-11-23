«Утренний бухгалтер». Предельная база по взносам будет выше. А еще повысили стоимость московских патентов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

2022 год уже близко: власти озвучили предельную базу по взносам на будущий год. Она станет выше.

Для всех ИП на патенте в Москве повысят налог. Причем сразу в две раза.

Даниил Егоров встретился с Путиным и рассказал, сколько ФНС собрала НДФЛ. Говорит, раз поступления больше — значит, мол, и доходы у людей выросли.

Кстати, про НДФЛ. Не облагаемую этим налогом сумму подарков сотрудникам хотят увеличить. До 10 тысяч рублей.

Загрузить 25 тысяч документов в 1С за день? Легко! «Клерк» недавно обозревал стартапы для бухгалтера и выяснил, что сервис ввода первички от Entera работает именно с такой скоростью. Механизм такой: Вы кладете документы в лоток сканера. Сервис распознает и формирует документы в системе. Передает в вашу учетную систему. Все документы остаются в архиве и могут быть скачаны при необходимости. Мы уже знаем, что вам интересно — так что держите подробный гайд о программе.

Новости

События

Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год

Дата проведения: 29 ноября, понедельник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса

Дата проведения: 26 ноября, пятница

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Искусство работы с самозанятыми

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Автоматизация отчетности по МСФО в 1С

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Кадровый документооборот: ответы на главные вопросы 2021 года. Что изменится в 2022 году

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Статьи

— Электронный кадровый документооборот: обзор популярных систем

15 ноября 2021 года закончился эксперимент с внедрением КЭДО. Теперь бухгалтера и кадровики ждут принятия поправок в Трудовой кодекс, которые позволят в полной мере использовать электронный документооборот в кадрах, не только с удаленными, но и с любыми другими сотрудниками. Мы подготовили обзор популярных систем для ведения КЭДО. Идеальная должна обладать несколькими качествами: быть простой, понятной и в то же время гибкой, интегрироваться с 1С, работать со всеми кадровыми документами.

🔒 Появится новая автоматическая упрощенка. Что это такое?

Госдуму внесли пакет законопроектов по новому виду упрощенной системы налогообложения – автоматизированной УСН.

— «Утренний бухгалтер». Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще

Теперь это можно будет сделать онлайн.

— Ваш бизнес в беде. Стоит ли идти в банкроты?

Заканчивается 2021 год — не менее сложный год для бизнеса, чем предыдущий. Коронакризис не отступает, предприниматели еле сводят концы с концами и выжить получается не у всех. Банкротство — это выход из положения?

🔒 Как применять новую автоматическую упрощенку

Разбираемся с новой автоматической упрощенкой — как вести учет, считать НДФЛ и взносы.

— Какие будут штрафы за отсутствие маркировки с 1 декабря

Для компаний и ИП, которые не соблюдают правила, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

— Можно ли оплачивать больничный, выданный в Беларуси?

С 2022 г. наша страна полностью переходит на электронные больничные листы. Между тем, у нас трудится немало людей из соседних стран, в том числе из Беларуси. Или россияне отправляются в эту страну и из-за болезни оформляют там больничный. Но будет ли он учитываться и оплачиваться у нас?

— Управленческий учет и учет персонала: как они связаны?

Управленческий учет и учет персонала — это части единого процесса, конечной целью которого является обеспечение эффективного развития компании. О том, что важно помнить ответственным специалистам, чтобы обеспечить корректную взаимосвязь и взаимодействие данных видов учета, расскажем в нашей статье.

— «Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94977 от 06.12.2019

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/152119@ от 11.10.2021

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/2216@ от 12.02.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/79126 от 29.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР

ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/388@ от 12.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы судитесь с фирмой-банкротом, помощи от налоговиков не ждите

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