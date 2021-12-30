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«Новогодний бухгалтер». Что бухгалтеры пережили в 2021? Рассказываем, как прошел год на «Клерке»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Собрали для вас топ новостей уходящего года, которые перевернули бы нашу жизнь...если бы мы еще могли чему-то удивляться.

Про фальстарт системы прослеживаемости

И такое тоже было: новой системой контроля за товарами угрожали бизнесу долгое время (на «Клерке» о ней был большой разбор), но в срок — то есть с 1 июля — систему не запустили.

Потом все-таки запустили, но все пошло по любимому русскому сценарию. Документы для отчетности, перечень прослеживаемых товаров и прочие важные вещи официально заработали тоже не сразу.

Итог: сейчас система прослеживаемости товаров все-таки работает и если вы думаете, что она вас не касается, то будьте осторожны. Мучиться с ней придется любому, кто купит даже просто монитор или холодильник в офис.

Как отчитываться о прослеживаемости товаров, мы писали здесь. А еще на «Клерке» есть крутой курс про новую систему.

Про нерабочие дни и вакцинацию

Коварный вирус уходить не хочет, а меры по тому, как его остановить, не знают границ.

Впрочем, все на эту тему уже сказано. Ловите несколько воспоминаний о том, как мы пережили пандемию в этом году на случай, если ограничения этого года повторятся:

Про ОКВЭДы

Никто не знал, никто не ведал, и вот как снег на голову: оказывается, бизнес пролетает мимо мер ковидной поддержки из-за неправильно указанных кодов деятельности — и происходит много чего еще нехорошего.

Иными словами, бардак в ОКВЭДах! Михаил Мишустин посетовал, что до сих пор не придуман способ все это контролировать.

Надо навести порядок. Поэтому теперь:

  • в ЕГРЮЛ/ЕГРИП нужно будет указывать те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80 % совокупной выручки компании/ИП;
  • данные про ОКВЭД будут актуализировать — менять код ОКВЭД, если по какой-то деятельности выручка изменится на 20 %.

Нужен же какой-то контролер над этим процессом? Таковым будет ФНС, у которой будет единый реестр данных об ОКВЭД.

Про ЭЦП и липовые уточненки

Скандалы со сдачей фальшивых деклараций по поддельным ЭЦП набирал обороты, проблема никак не решалась, и ФНС отважно стала на защиту бизнеса.

С 1 июля 2021 года электронную подпись выдают налоговые инспекции. Причем бесплатно — потратиться нужно только на токен.

Удостоверяющие центры при этом тоже работают как раньше, но только те, которые аккредитованы в ФНС.

Защищает ли эта мера бизнес, пока непонятно, потому что поддельные документы за компании по-прежнему сдают. Иногда в число таких документов попадает даже журнал счетов-фактур.

Совет: лучше воспользоваться возможностью написать заявление в налоговую о том, чтобы там не принимали от вас декларации по доверенности. Только лично, когда вы будете уверены, что ЭЦП точно ваша.

Про светофор от Центробанка

Банки теперь будут работать по системе светофора — разделять клиентов на три условные группы риска. По степени тяжести, так сказать.

«Красным» компаниям предложили блокировать счета, «желтым» — останавливать сомнительные операции, а ограничения по переводам между «зелеными» компаниями будут запрещены. Называется система «Знай своего клиента».

В первоначальной версии проекта от Центробанка было много странных деталей, которые очень не понравились банкам.

Поэтому почти год проект мурыжили, дорабатывали, и вот наконец приняли федеральный закон о поправках в 115-ФЗ. Надо сказать, версия получилась достаточно гуманная: по крайней мере, компании из красной зоны риска не будут принудительно ликвидировать.

Про ЭДО

И наконец, одна из самых больших бухгалтерских болей — тренд на ЭДО набирает обороты.

Электронными станут:

Почему головная боль? Резонный вопрос в ответ: что будет, если хоть одна программа в этой системе даст сбой?

До электронных договоров дело еще не дошло — тут бы с бумажными научиться работать так, чтобы чуть что, бухгалтер не был крайним. Записывайтесь на бесплатный вебинар: все расскажем и покажем на примерах :)

Победа года

Несомненно, это знаменитое дело бухгалтера Галины Ахмадеевой, которое закончилось победой в суде. С чем мы ее еще раз поздравляем! И не только ее, а всех бухгалтеров, потому что прецедент в судебной практике очень знаковый.

Прямо сейчас на «Клерке» набираем группу на курс повышения квалификации по теме «ФСБУ 5/2019: «Запасы»!

После курса вы:

  • научитесь понимать и применять на практике требования нового стандарта;
  • будете знать, что делать при поступлении заказов, обесценивании материалов и отпуске в производство;
  • сможете выбрать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов;
  • будете делать только нужные проводки.

Программу курса посмотреть можно здесь.

Топ статей года

Топ блоговых статей года

Постскриптум

Кажется, бухгалтер, который пережил 2021й, переживет вообще все что угодно. С наступающим Новым годом вас, любимые! И пусть седых волос в нем будет меньше, чем в уходящем году :)

Крепко обнимающая вас редакция

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