«Утренний бухгалтер». Обмениваться с налоговой документами можно будет через Госуслуги

Госдума одобрила новый порядок обмена информацией с ФНС через Госуслуги. Проект касается физлиц, и если его примут, заработает с 2024 года.

Пока с платежками темный лес, лучше уже сейчас начать готовить первое уведомление по ЕНП. Крайний срок – 25 января, так что лучше раньше, ловите правила, на которые надо ориентироваться.

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Уменьшаем авансовые платежи по УСН в 2023 году: о чем не забыть, как все сделать в правильном порядке, рассуждает один из наших блогеров.

Освежите в памяти обзор самых важных изменений в налогах 2023 года: пригодится.

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Дата проведения: 24 января, вторник

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Дата проведения: 23 января, понедельник

Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой. Часть 2

Дата проведения: 23 января, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 23 января, понедельник

Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж,

Дата проведения: 23 января, понедельник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2023 года

Дата проведения: 23 января, понедельник

НДС-2023 и декларация за 4 квартал

Дата проведения: 20 января, пятница

Валютный контроль и валютные операции в 2023 году

Дата проведения: 20 января, пятница

Как отразить аренду по ФСБУ 25/2018 у арендатора. Инструкция

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/120508 от 08.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Малый бизнес платит пониженные взносы с месяца включения в реестр МСП

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/115536 от 25.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель может сначала вернуть лишний НДФЛ сотруднику, а потом возвращать деньги из ИФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/120364 от 08.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости После перепланировки срок владения для НДФЛ обнуляется

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/121297 от 12.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если сотрудник после увольнения стал нерезидентом, пересчитывать его НДФЛ с 13% на 30% не надо

МВД России: Приказ № 660 от 22.08.2017

МВД России: Приказ № 660 от 27.09.2019

Правительство РФ: Постановление № 617 от 19.04.2021

Федеральный закон № 348-ФЗ от 03.07.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/118681 от 02.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На выплаты участникам СВО можно уменьшать базу по налогу на прибыль

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/628@ от 07.11.2018

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