💥 Новый список ЦБ подозрительных переводов, власти поправили налоговые изменения 2026, могут разрешить работать на больничном с той же з/п и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 5 по 14 ноября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: в него включили переводы самому себе по СБП

Теперь банки будут настороженно относиться к переводам больше 200 тыс. рублей самому себе, а также к смене номера телефона, который используется для входа в онлайн-банк.

💃 Когда отмечать День бухгалтера — мнения разделились

День бухгалтера — 10 ноября, 21 или 28? А может быть вообще отмечать свой профессиональный праздник каждый день и не смотреть в календарь?! Узнайте, что думают специалисты по учету.

🔣 Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: что выгоднее

При пересчете вашего стажа до 2002 года в пенсионные баллы СФР ориентируется на вашу зарплату за 2000-2001 годы. Но не всем людям это выгодно. Вы можете выбрать другой период и тем самым увеличить свою пенсию.

📄 С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС

Обновленная форма пояснений к декларации НДС, которую 7 ноября 2025 зарегистрировал Минюст, содержит изменения в таблицах со сведениями по строке из книги покупок и с информацией из счетов-фактур.

❗ Силуанов: проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ

На практике закончатся споры, каким налогом у ИП на спецрежимах облагаются доходы в виде процентов по банковским вкладам.

❓ «Клерк» узнал, как бизнес оценивает поэтапное снижение порога для НДС: спасет это или нет?

От 20% до 30% опрошенных считают, что поэтапное снижение с 2026 года лимита доходов спасет их компанию.

💣 Центробанк: крупные переводы самому себе — признак мошеннических действий

Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.

❗ ВС РФ: если не отправить налоговикам документы о закрытии подотчетов – доначислят НДФЛ и взносы

Налоговая может использовать сведения, полученные в ходе контрольных мероприятий, посчитал Верховный Суд.

💰 В 2026 году СФР будет единовременно выплачивать пенсионные накопления до 440 тыс. рублей

Единовременная выплата пенсионных накоплений из Социального фонда в 2026 году будет на 28 тыс. рублей больше, чем в 2025 году.

❗ В 2026 году от пониженного НДС на УСН разрешат отказаться досрочно

В первый год применения ставок НДС 5% и 7% можно будет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.

✅ Налоговики: главный признак самозанятого как бизнес-единицы — самостоятельность. Если ее недостаточно, это трудовые отношения

Если отношения переквалифицируют в трудовые, работодателю придется платить налоги по общей системе, а еще уплатить штраф за несданную отчетность.

❗ С 2026 года можно будет продолжать применять ПСН для торговли и перевозок

Правительство и Минфин для целей применения патентной системы налогообложения учли, что снижение порога доходов для уплаты НДС (на УСН) будет постепенным.

👀 В 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже

Чтобы купить 1 пенсионный балл, стоимость которого 156 рублей, надо будет заплатить 65 тыс. рублей.

❗ IT-компании сохранят льготы по НДС, а патент разрешат применять для розничной торговли на селе

Правительство решило не отбирать с 2026 года налоговые льготы у разработчиков программного обеспечения, а также оставить ПСН для сельских магазинов.

📆 Фиксированные страховые взносы в 2025 году ИП нужно заплатить на три дня раньше

Срок уплаты взносов ИП в фиксированном размере перенесли с 31 декабря на 28 декабря.

❗ Самозанятым могут устранить двойное налогообложение расходов

Сейчас при расчете НПД самозанятых не учитывают их расходы на аренду помещения и комиссии, которые они платят агрегаторам, маркетплейсам и другим площадкам. Это предложили изменить.

😷 На больничном официально разрешат работать

Сейчас многие сотрудники продолжают работать даже на больничном, это предлагается разрешить законодательно.

❗❗❗ Мишустин: лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно. МСП не будут штрафовать за нарушения по НДС

Чтобы предприниматели спокойно адаптировались к работе с новым налогом, власти не будут применять санкции к тем, кто впервые допустил нарушения по НДС.

❗ С 2026 года будут новые лимиты доходов для применения ПСН

Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.

😱 Компаниям хотят установить оборотные штрафы за отказ перейти на отечественный софт

Если компании в установленный срок (до 1 января 2028 года) не перевели свою значимую информационную инфраструктуру на российское ПО, им придется платить оборотные штрафы.

❗ Хранить данные о пользователях придется в три раза дольше

С 2026 года организаторы распространения информации в интернете будут хранить данные о пользователях 3 года.

👤 Налоговики раскрыли схемы незаконной оптимизации по страховым взносам и НДФЛ в 2025 году

Разрыв между переводами от предпринимателей физлицам и размером уплаченных страховых взносов и НДФЛ составил около 3 трлн рублей.

❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год

Предельную базу повысили на 8% — до 2 979 000 рублей.