💥 Новый список ЦБ подозрительных переводов, власти поправили налоговые изменения 2026, могут разрешить работать на больничном с той же з/п и др. Топ новостей за неделю
❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: в него включили переводы самому себе по СБП
Теперь банки будут настороженно относиться к переводам больше 200 тыс. рублей самому себе, а также к смене номера телефона, который используется для входа в онлайн-банк.
💃 Когда отмечать День бухгалтера — мнения разделились
День бухгалтера — 10 ноября, 21 или 28? А может быть вообще отмечать свой профессиональный праздник каждый день и не смотреть в календарь?! Узнайте, что думают специалисты по учету.
🔣 Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: что выгоднее
При пересчете вашего стажа до 2002 года в пенсионные баллы СФР ориентируется на вашу зарплату за 2000-2001 годы. Но не всем людям это выгодно. Вы можете выбрать другой период и тем самым увеличить свою пенсию.
📄 С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС
Обновленная форма пояснений к декларации НДС, которую 7 ноября 2025 зарегистрировал Минюст, содержит изменения в таблицах со сведениями по строке из книги покупок и с информацией из счетов-фактур.
❗ Силуанов: проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ
На практике закончатся споры, каким налогом у ИП на спецрежимах облагаются доходы в виде процентов по банковским вкладам.
❓ «Клерк» узнал, как бизнес оценивает поэтапное снижение порога для НДС: спасет это или нет?
От 20% до 30% опрошенных считают, что поэтапное снижение с 2026 года лимита доходов спасет их компанию.
💣 Центробанк: крупные переводы самому себе — признак мошеннических действий
Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.
❗ ВС РФ: если не отправить налоговикам документы о закрытии подотчетов – доначислят НДФЛ и взносы
Налоговая может использовать сведения, полученные в ходе контрольных мероприятий, посчитал Верховный Суд.
💰 В 2026 году СФР будет единовременно выплачивать пенсионные накопления до 440 тыс. рублей
Единовременная выплата пенсионных накоплений из Социального фонда в 2026 году будет на 28 тыс. рублей больше, чем в 2025 году.
❗ В 2026 году от пониженного НДС на УСН разрешат отказаться досрочно
В первый год применения ставок НДС 5% и 7% можно будет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.
✅ Налоговики: главный признак самозанятого как бизнес-единицы — самостоятельность. Если ее недостаточно, это трудовые отношения
Если отношения переквалифицируют в трудовые, работодателю придется платить налоги по общей системе, а еще уплатить штраф за несданную отчетность.
❗ С 2026 года можно будет продолжать применять ПСН для торговли и перевозок
Правительство и Минфин для целей применения патентной системы налогообложения учли, что снижение порога доходов для уплаты НДС (на УСН) будет постепенным.
👀 В 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже
Чтобы купить 1 пенсионный балл, стоимость которого 156 рублей, надо будет заплатить 65 тыс. рублей.
❗ IT-компании сохранят льготы по НДС, а патент разрешат применять для розничной торговли на селе
Правительство решило не отбирать с 2026 года налоговые льготы у разработчиков программного обеспечения, а также оставить ПСН для сельских магазинов.
📆 Фиксированные страховые взносы в 2025 году ИП нужно заплатить на три дня раньше
Срок уплаты взносов ИП в фиксированном размере перенесли с 31 декабря на 28 декабря.
❗ Самозанятым могут устранить двойное налогообложение расходов
Сейчас при расчете НПД самозанятых не учитывают их расходы на аренду помещения и комиссии, которые они платят агрегаторам, маркетплейсам и другим площадкам. Это предложили изменить.
😷 На больничном официально разрешат работать
Сейчас многие сотрудники продолжают работать даже на больничном, это предлагается разрешить законодательно.
❗❗❗ Мишустин: лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно. МСП не будут штрафовать за нарушения по НДС
Чтобы предприниматели спокойно адаптировались к работе с новым налогом, власти не будут применять санкции к тем, кто впервые допустил нарушения по НДС.
❗ С 2026 года будут новые лимиты доходов для применения ПСН
Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.
😱 Компаниям хотят установить оборотные штрафы за отказ перейти на отечественный софт
Если компании в установленный срок (до 1 января 2028 года) не перевели свою значимую информационную инфраструктуру на российское ПО, им придется платить оборотные штрафы.
❗ Хранить данные о пользователях придется в три раза дольше
С 2026 года организаторы распространения информации в интернете будут хранить данные о пользователях 3 года.
👤 Налоговики раскрыли схемы незаконной оптимизации по страховым взносам и НДФЛ в 2025 году
Разрыв между переводами от предпринимателей физлицам и размером уплаченных страховых взносов и НДФЛ составил около 3 трлн рублей.
❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год
Предельную базу повысили на 8% — до 2 979 000 рублей.
Начать дискуссию