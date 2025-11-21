💥 Известны ключевые параметры налоговой реформы 2026, шестидневок не будет, перебор с блокировкой счетов, новые льготы по налогам на имущество. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 17 по 21 ноября 2025 года, которые вы могли пропустить.

📅 В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель – производственный календарь

Все рабочие недели следующего года будут обычными пятидневными.

⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении 20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

💳 Льготу по НДС при обслуживании банковских карт отменят

Комитет Госдумы решил не оставлять льготы по НДС при обслуживании банковских карт.

😬 Набиуллина: стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку»

После того, как Центробанк определил перечень подозрительных операций для блокировки счетов, жалобы на мошенничество упали, но клиенты стали недовольны необоснованной блокировкой своих счетов.

📆 Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

В последнюю неделю 2025 года сотрудники будут работать только два дня — в понедельник и вторник.

👏 При отключении интернета отчетность могут разрешить сдавать позже

Предлагается перенести сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, если отключили интернет.

✉ Уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги

Если сейчас нужно подавать заявление, чтобы получать электронные налоговые уведомления, то с 2026 года они будут по умолчанию приходить в личный кабинет на Госуслугах.

❗ С 2026 года уточнят подсудность налоговых споров

Для распределения нагрузки на налоговые органы камеральные проверки сданных деклараций и отчетности станут проводить чужие налоговые инспекции.

👍 Вычет по НДФЛ за фитнес будут давать за родителей-пенсионеров

Не только за фитнес детей, но еще и за родителей можно будет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

❗ С 2026 года будут новые льготы по имущественным налогам

В законопроекте о поправках в НК в рамках налоговой реформы предусмотрены новые льготы по налогам на имущество.

⌚ У банков будет всего 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса

Процесс перечисления ЕНП в бюджет ускорится.

🔢 На 2026 год продлили особую формулу расчета пеней по налогам юрлиц

Пени в 1/150 ставки ЦБ по-прежнему будут начислять только с 31-го по 90-ый день просрочки.

❗ Штрафы за экономические преступления увеличат в разы. За деятельность без регистрации будут штрафовать до 1,5 млн рублей

В УК РФ внесут изменения, увеличивающие штрафы за преступления экономической направленности, в несколько раз.

⏰ Упрощенцев не оштрафуют за опоздание с первой декларацией по НДС

В течение 2026 года у бизнеса на УСН будет послабление по штрафам за несвоевременную сдачу декларации по НДС.

😲 Предложено исчислять отпуск в рабочих, а не календарных днях — без выходных

Чтобы у россиян было больше времени на решение бытовых вопросов и восстановление сил, депутаты хотят отказаться от учета календарных выходных дней в оплачиваемом отпуске.

❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции

Декларации бизнес сдает в одну инспекцию, а проверять их будут в другой.

🔥 С 2026 года расширили перечень расходов по УСН

Сейчас перечень расходов при УСН – закрытый. Наконец-то эта жесткая норма смягчится.

❗❗❗ Индикатором риска будет не средний доход всех самозанятых от компании, а каждого в отдельности

Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас опираются на усредненные данные о всех самозанятых контрагентах, а будут реагировать на отдельных плательщиков НПД.

👏 Досрочной уплаты налогов перед выходными не будет

Поправка в НК РФ про перенос срока уплаты налогов на более ранний исключена из законопроекта.

❗ В счете-фактуре меняются реквизиты

В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

👍 В первый год применения ставок НДС 5% и 7% от них можно будет отказаться

Упрощенцам теперь не обязательно три года применять ставку НДС 5%. Если в процессе применения они осознали, что это не выгодно, можно будет передумать.

❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.

👀 С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно

Поправки в НК вводят обязанность платить страховые взносы, если начисленный доход у руководителя меньше МРОТ.

💰 За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации

Предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению.