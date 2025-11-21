Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
💥 Известны ключевые параметры налоговой реформы 2026, шестидневок не будет, перебор с блокировкой счетов, новые льготы по налогам на имущество. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 17 по 21 ноября 2025 года, которые вы могли пропустить.

📅 В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель – производственный календарь

Все рабочие недели следующего года будут обычными пятидневными.

⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

💳 Льготу по НДС при обслуживании банковских карт отменят

Комитет Госдумы решил не оставлять льготы по НДС при обслуживании банковских карт.

😬 Набиуллина: стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку»

После того, как Центробанк определил перечень подозрительных операций для блокировки счетов, жалобы на мошенничество упали, но клиенты стали недовольны необоснованной блокировкой своих счетов.

📆 Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

В последнюю неделю 2025 года сотрудники будут работать только два дня — в понедельник и вторник.

👏 При отключении интернета отчетность могут разрешить сдавать позже

Предлагается перенести сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, если отключили интернет.

Уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги

Если сейчас нужно подавать заявление, чтобы получать электронные налоговые уведомления, то с 2026 года они будут по умолчанию приходить в личный кабинет на Госуслугах.

С 2026 года уточнят подсудность налоговых споров

Для распределения нагрузки на налоговые органы камеральные проверки сданных деклараций и отчетности станут проводить чужие налоговые инспекции.

👍 Вычет по НДФЛ за фитнес будут давать за родителей-пенсионеров

Не только за фитнес детей, но еще и за родителей можно будет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

С 2026 года будут новые льготы по имущественным налогам

В законопроекте о поправках в НК в рамках налоговой реформы предусмотрены новые льготы по налогам на имущество.

У банков будет всего 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса

Процесс перечисления ЕНП в бюджет ускорится.

🔢 На 2026 год продлили особую формулу расчета пеней по налогам юрлиц

Пени в 1/150 ставки ЦБ по-прежнему будут начислять только с 31-го по 90-ый день просрочки.

Штрафы за экономические преступления увеличат в разы. За деятельность без регистрации будут штрафовать до 1,5 млн рублей

В УК РФ внесут изменения, увеличивающие штрафы за преступления экономической направленности, в несколько раз.

Упрощенцев не оштрафуют за опоздание с первой декларацией по НДС

В течение 2026 года у бизнеса на УСН будет послабление по штрафам за несвоевременную сдачу декларации по НДС.

😲 Предложено исчислять отпуск в рабочих, а не календарных днях — без выходных

Чтобы у россиян было больше времени на решение бытовых вопросов и восстановление сил, депутаты хотят отказаться от учета календарных выходных дней в оплачиваемом отпуске.

Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции

Декларации бизнес сдает в одну инспекцию, а проверять их будут в другой.

🔥 С 2026 года расширили перечень расходов по УСН

Сейчас перечень расходов при УСН – закрытый. Наконец-то эта жесткая норма смягчится.

❗❗❗ Индикатором риска будет не средний доход всех самозанятых от компании, а каждого в отдельности

Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас опираются на усредненные данные о всех самозанятых контрагентах, а будут реагировать на отдельных плательщиков НПД.

👏 Досрочной уплаты налогов перед выходными не будет

Поправка в НК РФ про перенос срока уплаты налогов на более ранний исключена из законопроекта.

В счете-фактуре меняются реквизиты

В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

👍 В первый год применения ставок НДС 5% и 7% от них можно будет отказаться

Упрощенцам теперь не обязательно три года применять ставку НДС 5%. Если в процессе применения они осознали, что это не выгодно, можно будет передумать.

Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.

👀 С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно

Поправки в НК вводят обязанность платить страховые взносы, если начисленный доход у руководителя меньше МРОТ.

💰 За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации

Предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению.

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

