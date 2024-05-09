Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом

Ситуация: ты покупаешь акции компании, которая внезапно становится токсичной и месяц за месяцем нащупывает новое дно. Классический пример — ВТБ. Но это было всегда, а вот более свежие примеры — Сегежа или народное достояние. Газовая компания вообще держится в топ-3 по популярности среди акций, а её ближайшие перспективы не менее туманны, чем Альбион.

Неприятие потери (loss aversion) — поведенческая аномалия, проявляющаяся в условиях неопределённости и риска. Её суть заключается в том, что люди испытывают больше неудовольствия от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли. Впервые данная концепция была описана учёными и нобелевскими лауреатами Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом в рамках их Теории перспектив. Неприятие потерь широко используется в психологии и экономике. Согласно Теории перспектив, неприятие потерь возникает в связи с наличием у людей точек отсчёта (Wiki). Если коротко, то никто не любит терять деньги. Сильнее, чем их получать. А инвестиции — это инструмент для получения прибыли, хоть и связанный с огромными рисками.

Получай, неприятие потери, на тебе!

Итак, предположим, что у меня есть акции Газпрома (упс, они у меня и правда есть). У тебя, например, есть акции Сегежи. Да и Газпрома тоже, чтобы не мелочиться.

Ни Газпром, ни Сегежа расти в ближайшем будущем не будут. Да и не в ближайшем будущем, возможно, тоже. Но продать их = зафиксировать убыток, возможно, довольно существенный. Это никак не увязывается с целью — получение прибыли от владения этими бумагами. И вот тут самое интересное. Чем дольше инвестор не решается такие акции продать, тем больше он теряет. Чем дольше инвестор не может принять потерю, тем больше становится эта потеря.

1. Это нормально. Нежелание получать убыток — естественная реакция. Психология.

2. Это было неизбежно. Никто же не враг себе, правильно? Ну не судьба.

3. No pain — no gain. Рынок умеет делать больно, история доказывает это на всей своей протяжённости. И идти против него — себе дороже.

Самое сложное в этой истории — перестать рефлексировать и сделать следующий шаг. Одно дело, когда валится весь рынок. И покупать подешевевшие акции — праздник. Другое дело — отдельные компании.

Оказавшись перед убыточной позицией, что ты ей скажешь?

«Хочу ли я купить ещё?» — этот вопрос расставит всё по своим местам. Если ты готов усреднять позицию, взвесив все за и против, нуок. Тут не до эмоций, конечно же. И дело не в религии, просто веры недостаточно, нужны фундаментальные аргументы.

В итоге. Да — ок. Не надо продавать. Нет — пора. Дальше нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Со спокойной душой и чистой совестью можно зафиксировать потерю и жить дальше, потому что бездействие может привести к ещё большему убытку, чем тот, который уже зафиксирован.

Продал Газпром

Итак, как я уже написал в начале поста, у меня были акции Газпрома. Когда я дописал до этого момента (8 мая, в 20:48), у меня их не осталось. Бывайте, ихтиандры ***. Я не хочу их докупать. Я не вижу в обозримом будущем, почему дела у Газпрома пойдут лучше. Убыток составил -8,82%. Дальше деньги бы продолжали не работать.

Я считаю, что проделал очень важное упражнение. Не знаю, выплатит ли в итоге Газпром дивиденды или нет. Я надеюсь, рано или поздно Газпром сможет восстановить свой бизнес. Но я буду наблюдать за этой историей не как акционер. Нужно будет скорректировать стратегию и перераспределить целевые доли акций в портфеле.

У кого какие есть токсичные акции, котлетеры и туземцнщики? Почему не избавляетесь от них?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.