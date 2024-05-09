₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом

Ситуация: ты покупаешь акции компании, которая внезапно становится токсичной и месяц за месяцем нащупывает новое дно. Классический пример — ВТБ. Но это было всегда, а вот более свежие примеры — Сегежа или народное достояние. Газовая компания вообще держится в топ-3 по популярности среди акций, а её ближайшие перспективы не менее туманны, чем Альбион.
Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом
Photo: Austin Neill, Unsplash

Неприятие потери (loss aversion) — поведенческая аномалия, проявляющаяся в условиях неопределённости и риска. Её суть заключается в том, что люди испытывают больше неудовольствия от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли. Впервые данная концепция была описана учёными и нобелевскими лауреатами Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом в рамках их Теории перспектив. Неприятие потерь широко используется в психологии и экономике. Согласно Теории перспектив, неприятие потерь возникает в связи с наличием у людей точек отсчёта (Wiki). Если коротко, то никто не любит терять деньги. Сильнее, чем их получать. А инвестиции — это инструмент для получения прибыли, хоть и связанный с огромными рисками.

Получай, неприятие потери, на тебе!

Итак, предположим, что у меня есть акции Газпрома (упс, они у меня и правда есть). У тебя, например, есть акции Сегежи. Да и Газпрома тоже, чтобы не мелочиться.

Ни Газпром, ни Сегежа расти в ближайшем будущем не будут. Да и не в ближайшем будущем, возможно, тоже. Но продать их = зафиксировать убыток, возможно, довольно существенный. Это никак не увязывается с целью — получение прибыли от владения этими бумагами. И вот тут самое интересное. Чем дольше инвестор не решается такие акции продать, тем больше он теряет. Чем дольше инвестор не может принять потерю, тем больше становится эта потеря.

1. Это нормально. Нежелание получать убыток — естественная реакция. Психология.

2. Это было неизбежно. Никто же не враг себе, правильно? Ну не судьба.

3. No pain — no gain. Рынок умеет делать больно, история доказывает это на всей своей протяжённости. И идти против него — себе дороже.

Самое сложное в этой истории — перестать рефлексировать и сделать следующий шаг. Одно дело, когда валится весь рынок. И покупать подешевевшие акции — праздник. Другое дело — отдельные компании.

Оказавшись перед убыточной позицией, что ты ей скажешь?

«Хочу ли я купить ещё?» — этот вопрос расставит всё по своим местам. Если ты готов усреднять позицию, взвесив все за и против, нуок. Тут не до эмоций, конечно же. И дело не в религии, просто веры недостаточно, нужны фундаментальные аргументы.

В итоге. Да — ок. Не надо продавать. Нет — пора. Дальше нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Со спокойной душой и чистой совестью можно зафиксировать потерю и жить дальше, потому что бездействие может привести к ещё большему убытку, чем тот, который уже зафиксирован.

Продал Газпром

Итак, как я уже написал в начале поста, у меня были акции Газпрома. Когда я дописал до этого момента (8 мая, в 20:48), у меня их не осталось. Бывайте, ихтиандры ***. Я не хочу их докупать. Я не вижу в обозримом будущем, почему дела у Газпрома пойдут лучше. Убыток составил -8,82%. Дальше деньги бы продолжали не работать.

Я считаю, что проделал очень важное упражнение. Не знаю, выплатит ли в итоге Газпром дивиденды или нет. Я надеюсь, рано или поздно Газпром сможет восстановить свой бизнес. Но я буду наблюдать за этой историей не как акционер. Нужно будет скорректировать стратегию и перераспределить целевые доли акций в портфеле.

У кого какие есть токсичные акции, котлетеры и туземцнщики? Почему не избавляетесь от них?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.

Комментарии

1
  • reop10

    УДАЛИТЕ МОЙ АККАУНТ !

Путин: через 6 лет смертность от ДТП должна снизиться в 1,5 раза

В рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» президент поставил задачу снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
igotosochi
Инвестиции

Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом

Ситуация: ты покупаешь акции компании, которая внезапно становится токсичной и месяц за месяцем нащупывает новое дно. Классический пример — ВТБ. Но это было всегда, а вот более свежие примеры — Сегежа или народное достояние. Газовая компания вообще держится в топ-3 по популярности среди акций, а её ближайшие перспективы не менее туманны, чем Альбион.

Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом
1
Социальный вычет

Изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

4

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Обучение для бухгалтеров

📕 💪 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!

Успейте купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей до 13 мая! Для акции мы выбрали нужные для бухгалтера онлайн-курсы: они помогут освоить востребованные навыки, актуализировать знания к лету, освоить новую нишу, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Обучение для бухгалтеров

🔥 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся!»: топовые онлайн-курсы по 3 690 рублей

До 13 мая вы можете купить лучшие онлайн-курсы «Клерка» по учету на маркетплейсах, финансовому моделированию, ВЭД, зарплате и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Наталия Лукина

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем Победы!

Коллектив «Клерка» поздравляет всех с Днем Великой Победы!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем Победы!
3

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Законопроекты

Губернаторам могут разрешить продлевать майские праздники

Госдума начинает рассматривать законопроект, который может разрешить региональным властям давать людям больше выходных в майские праздники. Но только если большинство жителей региона поддержит перенос выходных с новогодних праздников.

igotosochi
Инвестиции

8% в валюте на удобрениях. Свежие облигации: Акрон CNY на размещении

Нет ничего постыдного в том, чтобы инвестировать в навоз, даже если этот навоз берёт долги в юанях под 8%. Сегодня у нас в гостях Акрон — очередной эмитент, который позволяет инвесторам заработать в валюте. Крайне интересный выпуск, достойный находиться в портфелях всех любителей валюты.

8% в валюте на удобрениях. Свежие облигации: Акрон CNY на размещении
Борис Мальцев

Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот

Теперь навигационное меню можно свернуть и оно запомнит свое состояние.

Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот
Efsol001

Сравнение сервисов для подачи отчетности. Обзор для бухгалтера

Статья представляет сравнительный обзор трех сервисов для подачи отчетности: 1С-Отчетность, СБИС и Контур Экстерн. Описаны их ключевые функции и ценовые предложения.

1
AmarantheTranslations

Правильно подобрали переводчиков и локализовали сайт: как за 2 месяца мы помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане

Когда открываешь филиал компании за рубежом нужно заранее разобраться с требованиями местного законодательства: почитать гражданское и корпоративное право страны, в которой регистрируешь бизнес, и собрать правильный пакет документов. Все сертификаты, лицензии, разрешения должны быть профессионально переведены и заверены.

Правильно подобрали переводчиков и локализовали сайт: как за 2 месяца мы помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане
Маркировка товаров

Грядет очередной эксперимент по маркировке

C 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года Минпромторг планирует проведение эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

1

Разборы законов

1 280
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пользователи интернета

К 2036 году у 99% населения России будет интернет

Президент в качестве национальной цели обозначил увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету.

Государственные ведомства

Зачем обращаются в Росреестр чаще всего: официальные данные

Росреестр отчитался, с какими вопросами чаще всего обращались заявители в 2023 году.

Ведение бизнеса

Выручка малых технологических компаний должны вырасти в 7 раз

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» президент поставил целевой показатель по росту выручки малых технологических компаний (МТК).

Названы приоритетные направления для развития новых технологий

Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по ряду направлений.

Павел Патрикеев
Самозанятые

Все что вам нужно знать о штрафах за работу с самозанятыми. Реальный опыт юриста

Разберу на примере реальных  судебных дел, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Отвечу на 3 самых популярных вопроса и развею мифы.

1
Проверки ФАС

6 основных инструментов ФАС по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Антимонопольная служба подвела итоги работы по противодействию недобросовестной конкуренции за 2023 год.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Увольнение

Увольнение с отработкой: что такое, как правильно оформить, образец заявления

Увольнение с отработкой — это не нормативное, а обиходное выражение. Корректнее говорить об увольнении по собственному желанию или расторжении трудового договора по инициативе работника. Но важнее не термины, а правильное оформление.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Microsoft создала нейросеть для спецслужб, Ozon сгенерирует фото одежды на моделях, а в Москве продают мангал за 350 тысяч

Подготовили обзор главных событий дня — 8 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1