✅Дайджест за октябрь. Вспомним, что было интересного в Трибуне. Пятничный мотиватор

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Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Кому что больше запомнилось?
Главный бухгалтер
К этому надо было еще добавить - и лишать мат.капитала, тех, кто рожает после 30 лет.