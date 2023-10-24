✅Дайджест за октябрь. Вспомним, что было интересного в Трибуне. Пятничный мотиватор

Мне сказали, что демотиватор это уже моветон, нужен мотиватор. Поэтому, я мотивирую вас, пользователи, писать чаще в Трибуну. А пока вы думаете, о чем будет ваш пост, давайте вспомним, что мы читали и обсуждали в октябре.