Наш первый негородской бухгалтер Т.: на удаленке в деревне, чем вышивка похожа на 1С, Микки - антистресс и стихи собственного сочинения

Меня зовут Т., я живу в небольшой деревне, в Новгородской области. В России таких тысячи. Здесь работы нет. Люди живут своими хозяйствами и выкручиваются, кто как может. Мои родители вот держат корову. Я хочу рассказать немного о себе, о том, как я работаю на удаленке и чем увлекаюсь. Надеюсь вам будет интересно :)

Я закончила школу, поступила в техникум, отучилась и приехала обратно в родную деревню с намерением найти нормальную работу, хотя бы по удаленке. Специальность бухгалтера-экономиста располагала :)

На самом деле родители очень хотели, чтобы я осталась в городе и искала работу там. Но за время пока я была студенткой поняла — город это вообще не мое. Мы с друзьями во время учебы как-то поехали с экскурсией в Москву, на 2 дня. Все восхищались городом, а я только и мечтала поскорее поехать обратно. Ритм там настолько сумасшедший и так шумно, что у меня уже к концу первого дня разболелась голова.

Возвращаясь к работе. Не буду врать, я очень долго искала вакансию, куда бы меня взяли. В итоге устроилась в аутсорсинговую фирму в качестве оператора — вводила первичку. Проработала 1 год, получила какой-то опыт, но не запись в трудовую (мне ее даже не заводили). Было очень тяжело — не в смысле работы, а отношения начальницы.

Я справлялась с нагрузкой, но по ее мнению это означало, что мне можно давать все больше и больше работы, в какой-то момент, когда я сидела за компьютером вторую ночь подряд почти без сна, поняла — в таком темпе долго не протяну.

Все перипетии дальнейшего трудоустройства не буду описывать. В итоге мне удалось пройти собеседование в организацию, которая только открылась и видимо искала буха подешевле. Хорошо, что я уже умела работать удаленно благодаря аутсорсингу, не пришлось вникать в такие тонкости как настройка удаленного подключения к рабочему столу или онлайн-бухгалтерия. И заказчик был приятно удивлен.

Со временем меня оценили, подняли (немного, признаюсь) зарплату. И даже рекомендовали знакомым предпринимателям. Я стала вести несколько ИП, а еще занялась декларациями 3-НДФЛ (в “сезон” это дает неплохой дополнительный доход).

Мама, которая сначала скептически отнеслась к моему прожекту (она так и говорила всегда “прожект”), признала, что я стал приносить в дом деньги. Фирма, которая мне платила, и предприниматели — москвичи и платят по меркам нашей деревни очень хорошо.

Итак, расскажу вам, как проходит обычно моя рабочая неделя.

Понедельник

Утро я начинаю с прогулки с собакой. Вот он, мой Джек:

Джек — такса. Я его купила щенком с одной из первых зарплат. Мама возмущалась — зачем тебе он, у нас же есть собака (пес “дворянской” породы, только не смейтесь, по кличке — Колтун). А я хотела небольшого пса, который бы был домашним.

Сейчас и мама и отец нянчатся с ним, как с младенцем, хотя он уже и вырос. Шутят — заместо внука будет.

Я гуляю с Джеком на поводке. Во-первых, потому что он может просто удрать, погнавшись за какой-нибудь мышкой. Во-вторых, крупные сторожевые собаки его не любят, кидаются и могут покусать.

После прогулки. Идем домой. 9 утра — начало рабочего дня. Я выхожу в рабочий чат. Звоню директору, спрашиваю есть ли что-то срочное. Потом занимаюсь текучкой — провожу документы, которые мне присылают на электронную почту. Никаких специальных программ у меня нет, я все ввожу вручную. Только выписки присылают файлом и их я уже загружаю прямо в 1С.

Выписываю сама почти всю первичку (накладные, счета, акты) и отправляю, а директор распечатывает в офисе, подписывает и уже дальше ее передает. Я также иногда отправляю почту, например, информационные письма, сверки и т.д. по клиентам. Составляю претензии должникам. Работаю с поставщиками, веду кадры. В принципе, я делаю всю работу главбуха. Но должность у меня просто “бухгалтер”.

Понедельник — это всегда день текучки.

Сегодня еще было несколько звонков по декларациям — разовая работа. Деньги мне перечисляют на карту. Пока я еще не регистрировалась как самозанятая. Так, что если что — сегодня я получила “подпольный” доход аж в 2000 рублей. Но думаю, что регистрироваться нужно. Во-первых, мне так спокойнее будет. А то все боюсь, что карту заблокируют и будут спрашивать откуда у меня поступления идут? Во-вторых, хочу, чтобы весь мой доход был официальным.

Я мечтаю о покупке своего дома. У нас в деревне стали строить коттеджи. Рядом река, место живописное и не так далеко от города. Местные опасаются, что деревня превратиться в очередной дачный поселок. А я бы тоже хотела построить себе такой вот уютный красивый дом.

Вторник

Получила 4(!) требования от ФНС сразу. В одном — дать пояснения по декларации УСН за 2020 год. Что-то там у них не сошлось с выписками банка. Прекрасней всего, что не написано, что именно.

Второе — по 6-НДФЛ за 1 квартал. Один платеж не вовремя прошел. Я-то вовремя сформировала и отправила шефу платежку, а он забыл и перечислил НДФЛ на день позже. А вот попробуй я ему напомнить — ворчал бы, что напоминаю. Придется видимо хотя бы смс-ку отправлять в последний день уплаты.

Третье требование пришло на одного из ИП. Почему не сдал 6-НДФЛ за 1 квартал. А у него в конце 2020 года был уволен единственный работник. Ну ладненько, напишем в ответ — нету работников. Я бы еще приказ на увольнение приложила, но оригиналы все у ИП. Хотя можно попросить сфотографировать хотя бы.

Четвертое — очередной шедевр. Об уплате недоимки в 25 копеек и пени 30 копеек. Издеваются, что ли?!

Простой расчет. Пачка бумаги стоит где-то 240 рублей (ну может ФНС там ее через закупки и дешевле покупает конечно). 1 лист стоит 48 копеек, требование на 2-х листах. Конверт пусть рублей 10 и марки на него 24 рубля. Итого — примерно 35 рублей, чтобы попросить заплатить 55 копеек. Экономия бюджета налицо.

Я конечно ИП напишу, что надо заплатить эти копейки, но ему возможно проще будет дождаться их списания со счета в принудительном порядке.

Вечером сажусь в кресло в большой комнате — творить, мама смотрит телевизор, отец за что-то отчитывает Джека (таксы славятся своей активностью и готовы грызть в доме все, что плохо лежит, в прошлый раз это были папины тапки).

Я достаю свою вышивку. Это мое страстное в последнее время увлечение. Я смотрю разные видео с обучением. Мама никогда вышивать не любила и даже не вяжет. Папа всегда считал, что это странно — деревенская женщина по его мнению должна уметь делать такие вещи, поэтому на мое хобби смотрит с одобрением.

Пока правда выходит что-то такое:

Но я очень стараюсь, хочу вышить себе на лето какой-нибудь узор на кепке. На фото у мастериц выглядит очень эффектно. Заниматься вышивкой все равно, что с 1С работать — нужна внимательность, кропотливость и иногда приходится применить смекалку и фантазию.

Семейные вечера — это наша традиция. Мы обязательно собираемся все вместе, ужинаем и садимся в большой комнате за телевизором. Раньше показывало более-менее прилично два канала (угадайте, какие). Потом я разбогатела (как бы), купила спутниковую тарелку и подключила приставку. Родители попали в удивительный мир пары сотни каналов. Папа конечно постоянно залипает на канал с охотой и рыбалкой. А нам с мамой нравятся кулинарные шоу и шоу с танцами.

Среда

Просыпаюсь от каких-то воплей. Джек подрался с Маркизой. Маркиза — одна из наших кошек. Всего их две. Муся — обычный полосатик деревенский. А Маркиза — породистая. Ее привезли в деревню родственники наших соседей и оставили. Кошка в городе вела себя очень неадекватно, пакостила по углам. В деревне она очень сильно стрессовала скучала по хозяевам и в конце концов соседи предложили ее нам: “у вас там зверинец как раз”.

Маркиза оказалась мадам с непростым характером и сейчас может вдруг не захотеть, чтобы ее гладили.

"Что смотришь, фоткай давай, пока разрешаю!”

Но с нашей кошкой на удивление она подружилась очень быстро и благодаря ей освоилась. А вот с Джеком иногда воюет. И прежде всего за возможность спать у меня в ногах.

Вот и сегодня подрались из-за теплого местечка. Джек обиделся и ушел жаловаться маме. А Маркиза спокойно улеглась на одеяло и замурчала как трактор.

Налила себе чаю, взяла печенье и иду в комнату за компьютер. Здесь не только мое рабочее место — стол, компьютер, стеллаж с документами, но и тот самый зверинец.

Кроме уже упомянутых Джека, Маркизы и Муськи у меня живет волнистый попугай Жорик и хомячок Микки.

Во время работы, когда сильно кто-то достанет, хватает только пару раз глянуть на них и сразу успокаиваешься. После Джека Микки — мой второй любимчик. Ну вы только посмотрите на эти щечки:

Кстати, хомяк, попугай и собака — это животные, за которыми я полностью сама ухаживаю. У родителей — кошки, Колтун и корова :) Она, кстати, сейчас гордо прошествовала мимо моего окна — пошла гулять с остальным стадом (ну как стадом — на всю деревню 5 коров и два бычка). Раньше в деревне был пастух, а сейчас коровы гуляют сами по себе. Иногда наша Маня забывает о времени и задерживается, прямо как я, когда мне было лет 15-16. сейчас вспоминаю и так смешно.

Вечером по улице идут мама с отцом — он кричит — “М-а-а-аня”, а мама зовет меня. Соседи со смеху покатывались.

Но не думайте, что я только сутками занимаюсь бухгалтерией. Вечерами и выходные помогаю родителям по хозяйству. Корову доить тоже умею.

Сегодня много дел, закрываю месяц, рассчитываю зарплату, взносы, НДФЛ. Формирую платежки и отправляю файлы директору. ИП, тем у кого работники, тоже отправляю все данные и расчеты.

Вчера наняли нового сотрудника, я предупредила — надо сразу сообщить в ПФР, дайте данные. Ни паспорта, ни ИНН, ни СНИЛС, только ФИО.

Снова звоню и прошу дать данные, мне надо сдать СЗВ-ТД срочно. Обещали прислать до вечера.

Звоню в ФСС — работница, которая дома по уходу за ребенком не видит своего пособия. Конечно все документы отправили, несколько месяцев получала исправно, а тут его нет. Говорят задержка платежа какая-то, ждите — будет.

Долго говорю по телефону с директором. Собирается нанимать еще людей, работы много, куча организационных вопросов. Хочет направлять сотрудников ко мне напрямую (в смысле, чтобы документы напрямую мне отправляли), собирается приложение банковское поставить и дать мне к банку доступ без права подписи, чтобы я сама выписки скачивала и платежки подключала, а он только подписывал. Ему некогда.

Почти весь день я на телефоне. Рекрутер что-то не так понял и просто дает мой номер всем, кто приходит на собеседование. Директор выключил связь — летит в самолете. Номера рекрутера у меня нет. Тут следует непереводимая эльфийская речь.

Через пару часов, когда шеф перезванивает, я уже на взводе. Чертыхается, дает внушение рекрутеру и звонки прекращаются.

К вечеру вымотана донельзя. Идем с Джеком гулять, погода потрясающая.

Четверг

Утро добрым не бывает. У одного ИП блокируют счет. Сомнительная операция. Он там волосы на себе рвет. Звоню в банк, выясняю в чем проблема. Крупный перевод с новым контрагентом — предоставьте подтверждающие документы. Все бы хорошо, но не одна я на удаленке. ИП сейчас в другом городе, он сам за рулем фуры возит товар.

А банк хочет видеть ИП вживую с документами подмышкой. Переговорив с несколькими сотрудниками, наконец добиваюсь согласия, что документы сканами отправлю по электронной почте, а ИП придет в банк, как только появится в городе. Обещают, что платеж проведут.

В остальном день проходит мирно. Формирую и сдаю СЗВ-М, нахожу наконец время рассортировать документы по папкам на компьютере, удаляю лишнее, освобождаю гигов 5 на диске (вот это накопила мусора). Потом залипаю на сайт с компьютерами. Хочется более шуструю машинку, но пока денег не хватает и жаба душит. То, что мне бы хотелось стоит примерно 60 000 рублей.

Часов в пять вечера вырубают свет. Нередкое явление в деревне, поэтому у меня power bank для смартфона. А вот комп нечем заряжать, так что пока сижу на связи и общаюсь через чат. Кстати, я не всем работодателям признавалась где живу. Говорила некоторым — в Новгороде. А то скажешь — в деревне такой-то и сразу недоверие — как оттуда можно работать?

Хорошо, что в этот раз свет выключили вечером, практически все дела сделаны.

Пятница

Ну, вот и добрались до конца недели. В пятницу мама всегда печет хлеб, в печке (почувствовали этот запах?!). На улице скулит Колтун, чует выпечку. Выношу ему миску с кашей и угощаю кусочком свежего хлеба. Джек просит тоже.

У меня сегодня выходной, потому что день рождения. Отдыхаю, поставила телефон на беззвучный. Иногда заглядываю в него, но ни одного звонка. Решили оставить значит в покое.

Мама колдует над пирогами, я готовлю традиционный для любого праздника в доме оливье. Вечером будут гости, приедут две мои подруги, они тоже отсюда, но после школы поступили учиться в тот же техникум, что и я, правда на другие специальности и остались там — в городе. Одна уже замужем, вторая тоже обещала прибыть с кавалером.

Микки носится в колесе как угорелый, Джек с Маркизой опять подрались, а Жорик в клетке сильно расчирикался - все чувствуют суету и активно принимают в ней участие. Только Муська лежит на печке и подмигивает зеленым глазом: “Ну что вы там? Не угомонились еще?”.

Кр﻿оме вышивки я увлекаюсь стихами. Сама пишу. Знаю, что выглядят они наивно, но все равно хочу сегодня прочитать гостям. Подруги давно просят, а я все время стеснялась, так что зажму кулачки — сегодня мой дебют :)

Спасибо, если все прочитали. Хотелось много всего рассказать и показать, что жизнь в деревне на самом деле замечательная.

***

Из города видно, наверное, много:

Какая плохая в деревне дорога,

Удобства на улице, грязь, кровососы;

А воду в колонке качают насосом.

Нет клубов и баров, моллов и центров,

У лавки единственной нет конкурентов.

Так скучно и грустно и нечем заняться,

Ну разве что к речке сходить, прогуляться.

Вы видите это, а я точно — нет. Я вижу как утром, встречая рассвет, Цветы расправляют свои лепестки, И лучик скользит по траве у реки.

И воздух такой, что им не надышаться,

И столько простора, что не нагуляться,

А пахнет как в доме — маминым хлебом!

Да нет места лучше под всем этим небом!

Мурлыкает кошка, собака сопит, Хомяк утомился и в домике спит. Корова призывно мычит из сарая, И слышно из клетки “чирик” попугая.

Кому-то милее тусовки и ЦУМ,

Машины, салоны и улицы шум.

А я вот мечтаю о собственном доме,

О детях, семье, *работе в Газпроме*.

В деревне, согласна, нам жить нелегко,

Зато нам корова дает молоко,

А рыба из речки — вкусней осетрины,

И в городе нет такой сладкой малины.

Работать тут правда бухгалтером сложно,

И кажется даже — вообще невозможно.

То свет вдруг отключат, то связь пропадет.

И старый компьютер порой подведет.

Но я не бросаю работу свою,

Ее уважаю и точно люблю.

Бухгалтеры все же — упрямый народ,

Так пусть же всегда им по жизни везет!