Удержания из заработной платы сотрудника: как действовать бухгалтеру

У расчётчиков заработной платы есть прямая обязанность производить удержания из заработной платы сотрудников. Удерживать можно не только алименты, но и долги по кредитам, налогам и ЖКХ, а также административные штрафы. В своей статье расскажу про исполнительные документы, а также рассмотрим ситуацию, вызывающую много вопросов, когда на одного работника поступило несколько таких документов.

Документы, которые имеют силу исполнительных

Как вам известно, кроме судебных приказов, исполнительных листов или постановлений приставов, бухгалтеру могут поступить и заявления от сотрудников на удержания, а также нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов. Такие документы могут принести мужчины, состоящие в браке. А делают они это для того, чтобы у них не производили удержания из заработной платы по другим производствам, к примеру, долги по кредитам, штрафам или ЖКХ. И тут возникает вопрос — может ли бухгалтер производить удержания из заработной платы на основании таких документов? Или всё же документы от государственных органов имеют приоритет?

Нормы по удержаниям из заработной платы описаны в статье 137 ТК РФ. Из неё следует, что удерживать можно не более 20%, а в отдельных случаях — не более 50% зарплаты, но иногда можно удержать даже 70% (ст. 138 ТК РФ).

Заявление работника об удержании из заработной платы — это не исполнительный документ, несмотря на то, что там указано, что нужно удерживать алименты (ст. 12 ФЗ № 229 от 02.10.2007).

Рассмотрим на примере.

У сотрудника большая задолженность по налогу на недвижимость, так как он несколько лет не платил за участок земли. Он решил обхитрить систему, написав заявление на удержание 80% зарплаты в счёт алиментов. В этом месяце на него пришёл исполнительный лист, в котором приставы требовали удержать половину заработной платы в счёт образовавшейся задолженности по налогу. Бухгалтер производила удержание денежных средств по постановлению, а уже из оставшейся части по заявлению этого подчинённого. Ведь исполнительный лист от приставов приоритетнее, чем заявление.

А вот, если бы он принес в бухгалтерию нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, то тогда бы получилось обхитрить систему. Ведь такое соглашение имеет силу исполнительного документа, как и судебные приказы и т. п. (ст. 12 229-ФЗ).

Как правильно организовать удержания, если на одного сотрудника поступило несколько исполнительных документов?

Существует некая очерёдность для удовлетворения требований взыскателей по задолженностям (ст. 111 Закона № 229-ФЗ). Я представила её в таблице ниже:

Как я писала выше, часто встречаются случаи, когда подчинённые хитрят, принося бухгалтеру судебный приказ или нотариальное соглашение об уплате алиментов с суммой взысканий минимум 50% от зарплаты. Такими действиями они приостанавливают удержания в пользу банков и налоговой. Следовательно, вся сумма удержания будет в пользу супруги этого «хитрого» сотрудника в качестве алиментов на детей.

А самое главное, что на развод подавать при этом не нужно. Получается, что супруги могут быть женаты, жить вместе, и при этом в любой момент обратиться за алиментами в суд. Или есть другой способ, они могут пойти к нотариусу и заключить соглашение об уплатеалиментов. Обращаю ваше внимание, что по соглашению размер алиментов может быть больше, чем установил бы суд— 50 или даже 70% от заработка.

Но всегда есть исключения. Так и в очерёдности удовлетворения требований взыскателей они тоже есть. Ниже представляю случаи, когда удерживать можно до 70% заработка (ст. 138 ТК РФ):

Рассмотрим пример для наглядности.

Бухгалтеру на сотрудника поступило два исполнительных производства. По одному необходимо взыскать 1/3 его заработной платы в качестве алиментов на двух детей, а по второму — 50% счёт задолженности по ЖКХ.

В первую очередь бухгалтер производит удержание по алиментам. Как мы видим, требование выполнено, а лимит ещё не выбран, следовательно, можно удовлетворить требование и по второму листу. Получается, что расчёт будет, как из 1/6 заработка (1/2 −1/3 = 1/6).

Производить удержания таким образом бухгалтер будет ежемесячно до тех пор, пока не будет погашен весь долг по ЖКХ, или же пока не прекратится взыскание алиментов (п. 2 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).

Алименты

Вы, наверняка, знаете, что удержания по алиментам могут быть не только на несовершеннолетних детей, но и на содержание родителей, братьев, сестёр, бывшего супруга (ст. 87, 90, 93 Семейного кодекса РФ).

Как мы уже выяснили, все алименты относятся к первой очереди удержаний. По алиментам на несовершеннолетних детей можно взыскивать в пределах 70% от заработной платы. А по алиментам на родителей и других можно удерживать в пределах 50%. Довольно часто возникают проблемы, когда с сотрудника необходимо одновременно удерживать оба типа алиментов. Как же всё-таки рассчитать такие удержания и сделать всё правильно?

К примеру, бывает так, что взысканной суммы не хватает для удовлетворения требований по двум исполнительным производствам одной очереди.

Обычно в таких случаях сумму удержания распределяют пропорционально по каждому исполнительному листу (п. 3 ст. 111 № 229-ФЗ). Получается,что при таком удержании в первую очередь нужно взыскать 50% заработной платы, далее распределить её между детьми и взрослыми. Так как по исполнительному листу на взрослого нельзя удерживать заработную плату свыше 50%. Далее производится повторный расчёт суммы взыскания, но уже в пределах 70% для отправки по исполнительному производству на ребёнка.

Удержания из сумм больничных листов при прямых выплатах.

Напомню вам, что при прямых выплатах от ФСС оплата больничного листа происходит и от работодателя (первые три дня) и от ФСС сотруднику.

Часто бухгалтера задаются вопросами:

Как быть с удержаниями в таком случае?

Работодателю нужно рассчитать сумму удержания со всего больничного или нет?

Я постараюсь развеять все сомнения и дать ответ на вопросы.

По нормам Закона № 229-ФЗ бухгалтер производит удержания только из тех выплат, которые проводит сама организация (ст. 98 Закона № 229-ФЗ). К сумме пособия, которую выплачивает ФСС, работодатель никакого отношения не имеет. Отсюда следует, что производить удержание надо только по выплачиваемой сумме — за первые три дня болезни.

Разъяснения специалистов ФСС аналогичные. Сотрудники ведомства разъяснили, что произведут удержание из суммы пособия, если в отделение поступит исполнительный лист, судебный приказ или соглашение об уплате алиментов. А попасть данные документы в фонд могут двумя способами: либо обращается сам взыскатель, либо служба судебных приставов. В обязанности работодателя не входит уведомление ФСС об исполнительных листах.

Производите удержания правильно, а самое главное вовремя, чтобы избежать конфликтов с ведомствами и с сотрудниками. Ведь игнорировать исполнительные производства ни в коем случае нельзя.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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