Как МСП станет жить хорошо, кого еще хотят штрафовать налоговики и что там за «Клерк 365»: неделя на «Клерке»

Отмена налоговой отчетности для малого бизнеса, очередной способ от налоговиков вычислять схемы, новое про упрощенный вычет... Первая летняя неделя прошла неожиданно насыщенно и быстро. Рассказываем, что взять на заметку, в новом обзоре.

Темы недели

Жизнь малого бизнеса хотят делать все лучше и лучше: в Минфине заявили о планируемой отмене налоговой отчетности для МСП, упрощении налогового администрирования и даже возможном снижении налогов.

Звучит как сказка, но часть этих слов подтвердил Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Правда, там много нюансов (кто бы сомневался).

Новый способ от налоговиков вычислять уход от налогов (и наполнять бюджет конечно): они теперь сравнивают количество ККТ и сотрудников по 6-НДФЛ.

Про МРОТ:

ФНС про упрощенный налоговый вычет: заявление на него налоговики будут заполнять за вас сами.

Спикер недели

Это, конечно, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Она выступила на ПМЭФ с речью о главных запросах бизнеса и рассказала очень много правды (возможно, слишком много).

Опрос недели

Бухгалтеры хотят получить официальный ответ от ФНС — могут ли налоговики требовать документы по расходам УСН 6%.

Скорая помощь недели

У нас крутые новости: мы запустили платформу «Клерк 365» и это настоящее сокровище для каждого бухгалтера! Рассказываем, почему.

«Ночной бухгалтер»

За 31 мая: Бороться с бедностью будут новыми пособиями

За 1 июня: Налоговики собрались штрафовать компании за зарплаты ниже МРОТа

За 2 июня: Почему стало опаснее тянуть с предоставлением документов налоговикам

За 3 июня: Бухгалтеры не знают, как доказать налоговикам, что в компании платят больше МРОТ

За 4 июня: Налоговики сами будут считать налоги малому бизнесу: Путин согласен

«Утренний бухгалтер»

За 31 мая: Четырехдневную рабочую неделю вводить не будут

За 1 июня: Налоговики сами будут заполнять ваши заявления для упрощенного вычета по НДФЛ

За 2 июня: Налоговики будут помогать находить людей, нуждающихся в соцподдержке

За 3 июня: Материнский капитал разрешат тратить на ремонт жилья. Продлили сроки сдачи некоторых статотчетов

За 4 июня: Власти не планируют повышать НДФЛ

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