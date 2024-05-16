На УСН продажа ниже себестоимости или за 1 рубль — все равно рыночная цена

Если компания на УСН проводит рекламную акцию, стоимость товара может быть ниже обычной. Главное, чтобы не бесплатно.

Реальная ситуация: ООО на УСН с объектом доходы минус расходы. Директор хочет запустить акцию: купи 10 единиц нашего товара и получи шарик (условно) за 1 рубль. Закупочная цена шарика — 1000 рублей.

Бухгалтер хочет в накладной на отгрузку указать — 10 единиц товара. Шарик — продажная цена 1 руб.

Возникает вопрос, не воспримет ли налоговая шарик за 1 рубль как нормируемые рекламные расходы. Соответственно, не наказуема ли продажа ниже себестоимости и как документально оформить эту акцию.

Получается, что формально имеет место продажа, но льготная. Проблемы начинаются, когда раздают товар бесплатно. А даже 1 рубль — это уже цена.

Если товар отпускать лицам, никак не связанным с компанией, то можно ссылаться на п. 1 ст. 105.3 НК.

То есть 1 рубль – рыночная цена. Претензий быть не должно.

Научитесь вести налоговый учет организаций и ИП на УСН, заполнять декларацию, уведомления по ЕНП и отчеты за работников без ошибок на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 4 290 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.