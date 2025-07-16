Эксперт рассказал, как российский бизнес решает проблему трансграничных платежей

Еще недавно SWIFT считался стандартом, без которого невозможны ни международная торговля, ни работа с иностранными контрагентами. Однако сейчас это изменилось и предприниматели находят новые каналы расчетов.

Отключение ряда российских банков от SWIFT не парализовала систему внешнеэкономических связей. Малый и средний бизнес быстро начал искать обходные пути: от открытия счетов в дружественных юрисдикциях до перехода на финтех-платформы с альтернативными каналами связи между банками. Об этом «Клерку» рассказал Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine.

Особой популярностью пользуются расчеты в национальных валютах. Переход к контрактам в юанях, дирхамах и рублях — не временная мера, а новая норма. По данным ЦБ, в 2023 году доля юаня в экспортных расчетах достигла 34%, в импорте — около 25%. В паре с рублем это уже основной канал расчетов с Китаем. Но такой подход требует новой финансовой грамотности: необходимо учитывать курсовые риски, договорную специфику и регуляторные особенности каждой валюты.

В 2022–2024 годах бизнес активно открывал счета в Казахстане, Турции, Китае, ОАЭ, Армении и других странах, которые не присоединились к санкциям. Такие схемы работают в условиях усложнившегося комплаенса — банки все чаще требуют раскрытия бенефициаров, документов по происхождению средств, подтверждения деловой цели перевода.

Собственная разработка Банка России — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — стала частичной заменой SWIFT внутри страны и в расчетах с рядом партнеров. На 2024 год к системе подключены более 550 организаций, включая 159 иностранных участников.

«Финтех-платформы становятся реальной альтернативой банкам, особенно для малого и среднего бизнеса, работающего на зарубежных маркетплейсах, в IT и в цифровом экспорте», — сказал Роман Тихонов.

Решения вроде мультивалютных кошельков, шлюзов и API-интеграций позволяют проводить переводы быстрее, с меньшими затратами и без банковской бюрократии. Paygine уже реализует такие проекты для клиентов, которым важно не просто отправить платеж, а выстроить устойчивую систему трансграничных операций.

Специалисты компании Paygine советуют предпринимателям диверсифицировать маршруты (работать сразу с несколькими валютами и банками), автоматизировать расчеты с помощью API и интеграций с финтех-платформами, а также контролировать комплаенс (собирать документы на каждый этап сделки).