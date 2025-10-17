💥 Вычеты НДФЛ через Госуслуги, чек-лист самозанятого, отменят ли ПСН с 2026 г., налоговиков сокращают, лимит банковских карт, мало отдохнем в мае. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 13 по 17 октября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг

С осени 2025 года оформить налоговый вычет по НДФЛ можно не только на сайте или через сервисы ФНС России, а также без обращения к сомнительным сторонним консультантам.

👏 НПД самозанятых назвали «величайшим экономическим, законотворческим достижением» и «гениальным изобретением»

Член Общественного совета при УФНС Краснодарского края Вера Сиренко прокомментировала попытку завершить эксперимент с льготным налогообложением для самозанятых.

📋 «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году

С 2026 года плательщики НПД смогут получать пособия по временной нетрудоспособности. Но чтобы получить выплату по болезни, самозанятый должен знать важные моменты и предпринять ряд действий.

❗ ИП смогут сдавать декларации УСН через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить и подать декларацию по УСН теперь можно в ЛК, но пока в тестовом режиме. Понадобится КЭП.

💳 Количество банковских карт на человека ограничат уже в декабре 2025

В одном банке можно будет иметь до 5 карт, а всего – не более 20.

📆 Из-за длинных новогодних праздников майские выходные будут короткими

Майские-2026 будут самыми короткими с 2018 года.

😅 На подарки коллегам можно не скидываться

Сборы на технику или подарки не считаются обязательными платежами и не предусмотрены трудовым договором.

👊 Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН

Снижение лимита для уплаты НДС на упрощенке не станет ударом по малому бизнесу.

❗ ВС РФ: если договоры с самозанятыми признали трудовыми, уплаченный ими НПД не уменьшает НДФЛ и штраф для налогового агента

При подмене трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми уплаченный ими налог на профессиональный доход нельзя зачесть в долг перед бюджетом компании (ИП) по неуплаченному НДФЛ.

⏳ Скоро срок уплаты авансовых платежей по налогам на имущество организаций за 3 квартал 2025

Не везде региональным законом или местным нормативным актом предусмотрена уплата компаниями авансов по налогам на имущество.

❓ Какая ставка НДС будет в 2026 году, если предоплата в 2025-м

В связи с повышением ставки НДС до 22% с 2026 года уже сейчас у налогоплательщиков возникают вопросы о переходящем НДС — какая будет ставка, в том числе в УПД.

⌛ Какую отчетность сдавать в октябре 2025: сроки приближаются

До 27 октября 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление, декларации и расчеты.

🔢 Бухгалтеры выбирают самый удобный калькулятор

В лидерах – оригинальный CITIZEN-888 и Brauberg Extra 16.

😏 Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей

Ведомство не видит для бизнеса ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень.

🎄 В новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты

Можно будет выплатить зарплату 30 декабря 2025, а аванс – 25 января 2026.

📅 В ноябре 2025 пенсии и пособия придут раньше + график выплат для Москвы и Московской области

Из-за праздника 4 ноября (День народного единства) изменится график выплат.

😮 Какие изменения в налоговых уведомлениях за 2024 год у собственников имущества

Почти завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год по почте заказными письмами. А ранее они пришли в личный кабинет налогоплательщика и портал Госуслуг.

👀 Депутаты разработали новые налоговые льготы по НДФЛ

Предлагается освободить от НДФЛ проценты по вкладам многодетных, пенсионеров, участников СВО и членов их семей.

❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется

Налогоплательщики, применяющие в 2025 году патентную систему налогообложения, постоянно спрашивают налоговую службу про грядущие изменения в применении спецрежима ПСН с 2026 года.

😲 В 2026 году налоговиков собираются массово сокращать

До конца марта 2026 в структуре ФНС сократят 31 тыс. штатных единиц и 16,5 тыс. работающих сотрудников.

📝 ФНС ввела возможность подписывать электронные документы с помощью токена

Электронные документы в машиночитаемом виде теперь можно подписать с помощью токена.

❗ Налоговики назвали преимущества и особенности подачи 3-НДФЛ на вычеты через Госуслуги

С 2025 года на портале Госуслуг появилась возможность подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

📆 Роструд: перед новогодними праздниками 2025-2026 нужно выдать зарплату в последний для всех рабочий день

Если зарплату по графику выдают 10 января 2026 года (выходной) – нужно выплатить ее 30 декабря 2025. Исключений из этой нормы нет.

😬 Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения

Денежные переводы между физическими лицами могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

🤰 Уходить в декрет предлагается разрешить на любом сроке

Сергей Миронов предложил повысить уровень поддержки семей с детьми.