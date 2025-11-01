💥 Одно уведомление по УСН вместо пяти, новые разъяснения по АУСН, важное изменение в платежках, обсуждают новый лимит доходов на УСН для НДС и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 27 октября по 1 ноября 2025 года, которые вы могли пропустить.

⏳ Для перехода на АУСН нужно заранее закрыть счета в других банках

Чтобы перейти на АУСН с 2026 года, нужно закрыть счета в неуполномоченных банках до 31.12.2025.

❗ Суммы к уплате в налоговом уведомлении и по QR-коду могут отличаться

Ссылка на QR-код в уведомлении за 2024 год учитывает зачеты положительного сальдо на ЕНС.

🔢 Для НДФЛ, страховых взносов и налога на игорный бизнес с 2026 года будут новые КБК

Из-за новых законопроектов, связанных с налогом на игорный бизнес и больничными для самозанятых, Минфин введет новые коды бюджетной классификации.

📄 С 2026 года будет новый бланк для перехода на УСН и отказа от упрощенки

Вместо пяти разных уведомлений по УСН будет один бланк с пятью разделами.

✅ ФНС: уплаченный налог не сразу отображается на Госуслугах и в личном кабинете

Налоговики предупредили, что обработка налогового платежа происходит за 10 дней. Информация обновится, нужно подождать.

👍 Бизнесу могут дать право на ошибку без налогового штрафа

На первый раз за налоговые нарушения предлагается не штрафовать.

❗ Шохин: система налогообложения для самозанятых и ИП должна стать единой

После 2028 года будет действовать новая система для самозанятых.

👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера (обзор дополнен).

❗❗❗ С 27 октября 2025 в платежках по ЕНП наименование Центробанка пишут по-новому

Изменилось наименование банка получателя средств для налоговых платежей. Но платежи со старыми реквизитами будут проходить.

😲 Больше 60% предпринимателей поднимут цены из-за увеличения налоговой нагрузки с 2026 года

Большинство компаний и ИП переложит часть увеличенной налоговой нагрузки на своих клиентов. Только 11% готовы временно сократить свою прибыль, чтобы оставить расценки прежними.

❗ Глава Роскомнадзора: нужно отказаться от согласий на обработку персональных данных

Институт согласий на обработку персданных могут заменить четко прописанные стандарты работы с ними.

❗ С 2025 года для ИП на ПСН изменился срок уплаты налога

Из-за того, что последний день уплаты налога по патентной системе выпал на выходной в конце года, срок уплаты перенесли.

📉 Шохин: лимит доходов на УСН могут снизить до 20 млн

Сейчас идет дискуссия о снижении лимита до 30 млн рублей, а изначально предполагалась планка в 10 млн.

❗ Новые образцы платежного поручения по налогам с 27 октября 2025 года

В платежках нужно указывать новое наименование подразделения Банка России.

❓ Заменит ли 1С:Комплексная автоматизация 1С:Бухгалтерию и УНФ

Для внедрения программы нужно сопровождение и обучение сотрудников.

❗ Роструд в 2026 году начнет следить, чтобы самозанятые не оказывали услуги бывшему работодателю

Индикатор риска сработает, если 10 или более самозанятых с доходом более 25 тыс. рублей перешли в компанию, которая оказывает услуги прошлому работодателю.

👀 Егоров рассказал, как с 1 ноября 2025 года будут взыскивать налоговые долги с физлиц

С россиян начнут взыскивать налоговую задолженность без участия суда, но только если они согласны с доначислениями. Оспорить сумму будет по-прежнему можно: сначала в вышестоящих налоговых органах, а потом в суде.

❗ Лимит дохода на АУСН в 2026 году обещают оставить

Применять автоУСН можно до превышения лимита в 60 млн рублей.

👀 Серая бухгалтерия перестала быть лазейкой и стала ловушкой

Эксперты компании «Моё дело» рассказали, почему именно в 2025 году стало опасно вести серую бухгалтерию и как грамотно перейти на «белую» модель.

💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%

45% бухгалтеров полагают, что с 2026 года для предпринимателей налоговая нагрузка увеличится на 20%, а еще 10% проголосовали за вариант о росте издержек «больше 100%».

❗ Работодатели на АУСН не освобождены от обязанностей налогового агента по НДФЛ

На АУСН нужно платить НДФЛ с выплат физлицам и отчитываться по нему. Страховые взносы платить не нужно, кроме взносов на травматизм.

❓ Уйдут ли все клиенты на АУСН: опасения бухгалтеров

Работать на АвтоУСН теоретически можно без бухгалтера, а на практике это непросто даже для самих бухгалтеров.

😲 Селлеры Ozon будут платить на 5% больше за продажи с 10 ноября 2025 года

Маркетплейс станет брать больше денег с продавцов за продажи, при этом для покупателей сделают дополнительные скидки в размере 5%.

✅ С 27 октября 2025 изменен порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР

Обязанность ежегодно подтверждать вида экономической деятельности отменили. С 1 сентября 2025 это должны делать только юрлица по месту нахождения их обособок.