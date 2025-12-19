8063 Премиум 4 мобил Х
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Обзоры новостей

💥 Путин советует не нанимать бухгалтеров, кабмин одобрил важные изменения в ТК, Минэкономики посчитало доп. издержки 2026 на специалистов по НДС. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 15 по 19 декабря 2025 года, которые вы могли пропустить.

😮 Минэкономики: дополнительные издержки на бухгалтера по НДС у микробизнеса составят от 20-25 тыс. рублей в месяц

Центры «Мой бизнес» будут помогать малому бизнесу перейти на УСН с НДС.

📄 Для нового порядка взыскания налоговой задолженности утверждены формы документов

С 1 ноября 2025 года если налогоплательщик не согласен с внесудебным взысканием – нужно подать заявление.

Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями

Если предприниматели не могут оплачивать услуги бухгалтера, то они могут выбрать автоматизированное ведение учета, которые предлагают банки.

Центробанк понизил ключевую ставку

19 декабря 2025 года Банк России снова пересмотрел ключевую ставку в сторону уменьшения.

На АУСН нельзя учесть расходы, переходящие с иных режимов налогообложения

Компании и ИП не смогут принять в расход на АУСН платежи и авансы, которые прошли до перехода на этот специальный режим.

👓 Как бухгалтеру по ошибке не попасть в уголовное дело: важные разъяснения от адвоката

Уголовная ответственность грозит тому, кто подписал документы. Чтобы обезопасить себя, бухгалтер не должен это делать по поручению директора.

📄 С 15 января 2026 — новые формы заявлений о возврате и зачете сумм на ЕНС

С 2026 года нужно применять новые формы и форматы документов для возврата и зачете сумм на едином налоговом счете.

Юрлиц и ИП будут одинаково штрафовать за нарушения ККТ. А предупреждения отменят

Кабмин хочет отказаться от предупреждения вместо штрафов. Наказание будет зависеть от тяжести правонарушения, а не от организационно-правовой формы бизнеса.

👉 С 2026 года появятся новые профессии и должности

В новом списке 5 597 профессий и 4 338 должностей.

💢 С 1 января 2026 расширили пенсионные права россиян

В страховой стаж родителя будут включать все периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.

💰 Доходы от ведения бизнеса увеличились на 28% по сравнению с 2024 годом

От предпринимательской деятельности россияне получили 6,7 трлн рублей. Это на 28,4% больше, чем в 2024 году.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

😱 Больше 800 тысяч предпринимателей перестали работать в 2025 году

За 2025 год появилось 874 тысячи новых предпринимателей, из них решили закрыться 69 тысяч.

👀 ФНС уточнила, что менять в ККТ при смене системы налогообложения

При изменении системы налогообложения подавать заявление о перерегистрация ККТ в ФНС не нужно.

❗❗ Правительство одобрило повышение лимита сверхурочной работы и другие важные изменения 2026 в ТК РФ

Увеличение числа сверхурочных часов позволит привлечь к дополнительной работе более 750 тыс. человек.

💳 При переводе денег по картам предложили обязательно указывать ИНН

Для прозрачности предлагается ставить ИНН отправителя и ИНН получателя при переводе по карте.

👏 В первом квартале 2026 не будут штрафовать за старую ставку НДС 20% в чеках

Бизнес, который по техническим причинам не успел обновить прошивку касс, чтобы указывать в чеках правильную ставку НДС 22%, не будут штрафовать.

Аксаков: криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России

Цифровые валюты будут использовать только как инвестиционный инструмент.

😮 Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности

Если у бизнеса есть подтвержденная дебиторка, то можно за ее счет рассчитаться с налоговыми долгами.

💡 ФНС объяснила, как на АУСН из НДФЛ и взносов формируется будущая пенсия

При АУСН налоговики передают в СФР данные на основе поданных сведенийСведения о выплатах физлицам и НДФЛ на АУСН отправляют через личный кабинет уполномоченного банка или ЛК налогоплательщика.

Минтруд до конца 2026 года продлил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

Критерии риска для работодателей не изменились с 2025 года, их действие просто продлят на весь 2026 год.

👀 В Трудовом кодексе может появиться понятие платформенного работника

Он не вправе тратить на работу в сети больше 40 часов в неделю. Также профсоюзы хотят включить в ТК РФ маркетплейсы, цифровые площадки и исполнителей.

😬 ФНС призналась, что ее калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.

👌 Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета

С 2026 года налоговая нагрузка для плательщиков НДС вырастет вместе со ставкой. Узнайте, какие показатели нужно учесть в расчетах, чтобы перестроить свою работу.

В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС

На УСН датой получения доходов признается день поступления денег на счет или в кассу.

📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

При переходе с УСН на автоУСН декларацию по упрощенке юрлица подают не позднее 25 марта, а ИП – до 25 апреля следующего года.

💥 Эксперт: с 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже

С 2026 года у ФНС появятся новые полномочия.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш