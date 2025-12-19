💥 Путин советует не нанимать бухгалтеров, кабмин одобрил важные изменения в ТК, Минэкономики посчитало доп. издержки 2026 на специалистов по НДС. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 15 по 19 декабря 2025 года, которые вы могли пропустить.

😮 Минэкономики: дополнительные издержки на бухгалтера по НДС у микробизнеса составят от 20-25 тыс. рублей в месяц

Центры «Мой бизнес» будут помогать малому бизнесу перейти на УСН с НДС.

📄 Для нового порядка взыскания налоговой задолженности утверждены формы документов

С 1 ноября 2025 года если налогоплательщик не согласен с внесудебным взысканием – нужно подать заявление.

❗ Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями

Если предприниматели не могут оплачивать услуги бухгалтера, то они могут выбрать автоматизированное ведение учета, которые предлагают банки.

⚡ Центробанк понизил ключевую ставку

19 декабря 2025 года Банк России снова пересмотрел ключевую ставку в сторону уменьшения.

❌ На АУСН нельзя учесть расходы, переходящие с иных режимов налогообложения

Компании и ИП не смогут принять в расход на АУСН платежи и авансы, которые прошли до перехода на этот специальный режим.

👓 Как бухгалтеру по ошибке не попасть в уголовное дело: важные разъяснения от адвоката

Уголовная ответственность грозит тому, кто подписал документы. Чтобы обезопасить себя, бухгалтер не должен это делать по поручению директора.

📄 С 15 января 2026 — новые формы заявлений о возврате и зачете сумм на ЕНС

С 2026 года нужно применять новые формы и форматы документов для возврата и зачете сумм на едином налоговом счете.

❗ Юрлиц и ИП будут одинаково штрафовать за нарушения ККТ. А предупреждения отменят

Кабмин хочет отказаться от предупреждения вместо штрафов. Наказание будет зависеть от тяжести правонарушения, а не от организационно-правовой формы бизнеса.

👉 С 2026 года появятся новые профессии и должности

В новом списке 5 597 профессий и 4 338 должностей.

💢 С 1 января 2026 расширили пенсионные права россиян

В страховой стаж родителя будут включать все периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.

💰 Доходы от ведения бизнеса увеличились на 28% по сравнению с 2024 годом

От предпринимательской деятельности россияне получили 6,7 трлн рублей. Это на 28,4% больше, чем в 2024 году.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

😱 Больше 800 тысяч предпринимателей перестали работать в 2025 году

За 2025 год появилось 874 тысячи новых предпринимателей, из них решили закрыться 69 тысяч.

👀 ФНС уточнила, что менять в ККТ при смене системы налогообложения

При изменении системы налогообложения подавать заявление о перерегистрация ККТ в ФНС не нужно.

❗❗ Правительство одобрило повышение лимита сверхурочной работы и другие важные изменения 2026 в ТК РФ

Увеличение числа сверхурочных часов позволит привлечь к дополнительной работе более 750 тыс. человек.

💳 При переводе денег по картам предложили обязательно указывать ИНН

Для прозрачности предлагается ставить ИНН отправителя и ИНН получателя при переводе по карте.

👏 В первом квартале 2026 не будут штрафовать за старую ставку НДС 20% в чеках

Бизнес, который по техническим причинам не успел обновить прошивку касс, чтобы указывать в чеках правильную ставку НДС 22%, не будут штрафовать.

❗ Аксаков: криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России

Цифровые валюты будут использовать только как инвестиционный инструмент.

😮 Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности

Если у бизнеса есть подтвержденная дебиторка, то можно за ее счет рассчитаться с налоговыми долгами.

💡 ФНС объяснила, как на АУСН из НДФЛ и взносов формируется будущая пенсия

При АУСН налоговики передают в СФР данные на основе поданных сведенийСведения о выплатах физлицам и НДФЛ на АУСН отправляют через личный кабинет уполномоченного банка или ЛК налогоплательщика.

❗ Минтруд до конца 2026 года продлил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

Критерии риска для работодателей не изменились с 2025 года, их действие просто продлят на весь 2026 год.

👀 В Трудовом кодексе может появиться понятие платформенного работника

Он не вправе тратить на работу в сети больше 40 часов в неделю. Также профсоюзы хотят включить в ТК РФ маркетплейсы, цифровые площадки и исполнителей.

😬 ФНС призналась, что ее калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.

👌 Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета

С 2026 года налоговая нагрузка для плательщиков НДС вырастет вместе со ставкой. Узнайте, какие показатели нужно учесть в расчетах, чтобы перестроить свою работу.

❓ В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС

На УСН датой получения доходов признается день поступления денег на счет или в кассу.

📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

При переходе с УСН на автоУСН декларацию по упрощенке юрлица подают не позднее 25 марта, а ИП – до 25 апреля следующего года.

💥 Эксперт: с 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже

С 2026 года у ФНС появятся новые полномочия.