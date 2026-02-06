💥 АУСН криво считает НДФЛ, важные изменения в феврале, долг экс-бухгалтера Турусиной в бюджет на 700+ млн, новые формы по налогам и декларации. Топ новостей за неделю
✅ Для НДС-лимита на УСН считают только доход без уменьшения на расходы
Для определения права на освобождение от НДС при упрощенке имеют значение только доходы (выручка).
👌 Работодатель может заплатить фиксированный авансовый платеж за работника
Нет ограничений на уплату патента за иностранных работников и последующее уменьшение НДФЛ для работодателя.
🍞 История «Машеньки» — как новые правила ПСН, УСН и НДС меняют экономику малого бизнеса. Выпуск № 17 подкаста «Налоговое утро»
Резкое снижение лимитов доходов и необходимость платить НДС жестко подорвало здоровье малого бизнеса. Бухгалтеры в соцсетях обсуждают, что их клиенты-«малыши» склоняются либо к уходу в тень, либо к полной ликвидации своего дела. Пекарь из Московской области обратился на прямую линию с Президентом и рассказал о проблемах своего бизнеса.
💥 Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах
КС РФ дал добро на регистрацию по месту пребывания в апартаментах, то есть де-юре нежилых помещениях.
🙏 Самозанятые просят сделать режим НПД постоянным и оставить ставки 4% и 6%
Объединение самозанятых России просит закрепить спецрежим и действующие налоговые ставки.
😒 Бизнес на АУСН столкнулся с проблемой формирования данных для расчета налога
Чтобы на законных основаниях не платить НДС, предприниматели выбрали перейти на автоУСН с 2026 года. Сейчас они столкнулись с ошибками и неточностями автоматической передачи информации о доходах.
❕ Плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику
Сведения о выплате дохода стороннему физлицу отправляют через личный кабинет, как и по работникам.
😷 Работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности: законопроект внесли в Госдуму
С 2027 года в ТК РФ вводится регулирование временного адаптивного режима труда.
📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы
Размер пособия зависит от среднего заработка и стажа.
📄 Заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС нужно подавать по новой форме
В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.
❌ Нельзя увеличить уже выплаченную матпомощь на рождение ребенка без НДФЛ и взносов
Если работнику выплатят в 2026 году дополнительную помощь – она будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ.
👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополнен.
💢 С 1 февраля 2026 АУСН ввели еще в четырех регионах России
Теперь работать на автоУСН можно будет в Ивановской, Томской, Ярославкой областях и Чукотском АО.
😱 С экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании в 731 млн (!) рублей
Суд решил, что бухгалтер в 2014-2016 годах сознательно занижала показатели в отчетности, поэтому сейчас с нее требуют больше 700 млн рублей.
📄 С 2 марта 2026 будет новая форма заявления на получение патента
ФНС изменила форму заявления на патент, порядок его заполнения и формат представления.
📉 Рынок бухгалтерского аутсорсинга вырос только на 10%: эксперт объяснил, почему падает доход
Из-за ограниченной платежеспособности клиентов спрос на бухгалтеров на аутсорсе растет небольшими темпами, однако спрос на услуги растет на фоне ужесточения требований к учету и работе с персональными данными.
📄 ФНС меняет форму декларации по косвенным налогам
В связи с внедрением системы подтверждения ожидания поставки товаров будет новая форма декларации по косвенным налогам.
📚 Депутаты предлагают не хранить кадровые архивы
Работодателям могут разрешить хранить данные сотрудников только в цифровом виде.
👀 Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей. Выпуск № 18 подкаста «Налоговое утро»
Как получить долг на сотни миллионов рублей обычному бухгалтеру-консультанту? Даже если уже давно не работаешь с компанией, не контролировал ее деятельность и в дело тебя изначально включили как свидетеля. Можно, и еще как.
✅ Налоговики просят бизнес на АУСН перепроверять данные из банка до 7-го числа
Предпринимателям нужно вручную проверять автоматическую разметку операций. Это исключит ошибки в расчете налога.
😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году
Мужчинам предложили уходить на пенсию в 60 лет, а не 64 года, женщинам — в 55 лет, а не 59.
📄 ФНС утвердила новую форму уведомления о выборе авто для льготы по транспортному налогу
Новые правила вступят в силу с 22 февраля 2026 и распространяются на налог за 2022-2025 годы.
👌 ФНС уточнила, как на АУСН учитывать комиссию маркетплейса. Есть нюансы
Если с дохода за 2025 год уже платили налог, платить на автоУСН второй раз не придется.
👉 ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников
РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения на автоУСН сдавать не надо.
