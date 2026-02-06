💥 АУСН криво считает НДФЛ, важные изменения в феврале, долг экс-бухгалтера Турусиной в бюджет на 700+ млн, новые формы по налогам и декларации. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 2 по 6 февраля 2026 года, которые вы могли пропустить.

✅ Для НДС-лимита на УСН считают только доход без уменьшения на расходы

Для определения права на освобождение от НДС при упрощенке имеют значение только доходы (выручка).

👌 Работодатель может заплатить фиксированный авансовый платеж за работника

Нет ограничений на уплату патента за иностранных работников и последующее уменьшение НДФЛ для работодателя.

🍞 История «Машеньки» — как новые правила ПСН, УСН и НДС меняют экономику малого бизнеса. Выпуск № 17 подкаста «Налоговое утро»

Резкое снижение лимитов доходов и необходимость платить НДС жестко подорвало здоровье малого бизнеса. Бухгалтеры в соцсетях обсуждают, что их клиенты-«малыши» склоняются либо к уходу в тень, либо к полной ликвидации своего дела. Пекарь из Московской области обратился на прямую линию с Президентом и рассказал о проблемах своего бизнеса.

💥 Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах

КС РФ дал добро на регистрацию по месту пребывания в апартаментах, то есть де-юре нежилых помещениях.

🙏 Самозанятые просят сделать режим НПД постоянным и оставить ставки 4% и 6%

Объединение самозанятых России просит закрепить спецрежим и действующие налоговые ставки.

😒 Бизнес на АУСН столкнулся с проблемой формирования данных для расчета налога

Чтобы на законных основаниях не платить НДС, предприниматели выбрали перейти на автоУСН с 2026 года. Сейчас они столкнулись с ошибками и неточностями автоматической передачи информации о доходах.

❕ Плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику

Сведения о выплате дохода стороннему физлицу отправляют через личный кабинет, как и по работникам.

😷 Работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности: законопроект внесли в Госдуму

С 2027 года в ТК РФ вводится регулирование временного адаптивного режима труда.

📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы

Размер пособия зависит от среднего заработка и стажа.

📄 Заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС нужно подавать по новой форме

В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.

❌ Нельзя увеличить уже выплаченную матпомощь на рождение ребенка без НДФЛ и взносов

Если работнику выплатят в 2026 году дополнительную помощь – она будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ.

👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополнен.

💢 С 1 февраля 2026 АУСН ввели еще в четырех регионах России

Теперь работать на автоУСН можно будет в Ивановской, Томской, Ярославкой областях и Чукотском АО.

😱 С экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании в 731 млн (!) рублей

Суд решил, что бухгалтер в 2014-2016 годах сознательно занижала показатели в отчетности, поэтому сейчас с нее требуют больше 700 млн рублей.

📄 С 2 марта 2026 будет новая форма заявления на получение патента

ФНС изменила форму заявления на патент, порядок его заполнения и формат представления.

📉 Рынок бухгалтерского аутсорсинга вырос только на 10%: эксперт объяснил, почему падает доход

Из-за ограниченной платежеспособности клиентов спрос на бухгалтеров на аутсорсе растет небольшими темпами, однако спрос на услуги растет на фоне ужесточения требований к учету и работе с персональными данными.

📄 ФНС меняет форму декларации по косвенным налогам

В связи с внедрением системы подтверждения ожидания поставки товаров будет новая форма декларации по косвенным налогам.

📚 Депутаты предлагают не хранить кадровые архивы

Работодателям могут разрешить хранить данные сотрудников только в цифровом виде.

👀 Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей. Выпуск № 18 подкаста «Налоговое утро»

Как получить долг на сотни миллионов рублей обычному бухгалтеру-консультанту? Даже если уже давно не работаешь с компанией, не контролировал ее деятельность и в дело тебя изначально включили как свидетеля. Можно, и еще как.

✅ Налоговики просят бизнес на АУСН перепроверять данные из банка до 7-го числа

Предпринимателям нужно вручную проверять автоматическую разметку операций. Это исключит ошибки в расчете налога.

😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

Мужчинам предложили уходить на пенсию в 60 лет, а не 64 года, женщинам — в 55 лет, а не 59.

📄 ФНС утвердила новую форму уведомления о выборе авто для льготы по транспортному налогу

Новые правила вступят в силу с 22 февраля 2026 и распространяются на налог за 2022-2025 годы.

👌 ФНС уточнила, как на АУСН учитывать комиссию маркетплейса. Есть нюансы

Если с дохода за 2025 год уже платили налог, платить на автоУСН второй раз не придется.

👉 ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников

РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения на автоУСН сдавать не надо.