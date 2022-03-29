Back in USSR или немного об экономике СССР

В результате серьезных сдвигов в экономике России в настоящее время, верней даже шока, усилилась ностальгия об СССР. До нас доходят обрывочные сведения о «борьбе» федеральных министерств с инфляцией. Это похоже на собаку, которая бегает за своим хвостом. Почему всё это будет работать наоборот или не работает? Сергей Гуриев рассказывает об этом, отвечая на вопросы известного фотографа.

Ответ очень и прост и сложен. Мы живем в рыночной экономике, создать сейчас госплан, госснаб и подобные ведомства невозможно, как и нельзя брать отдельные инструменты, такие как регулирование цен, из советского прошлого, т.к. это приведет к дисбалансам и вызовет отрицательные эффекты: дефицит, скачки цен.

В интервью известного экономиста Сергея Гуриева, даются ответ на, казалось бы, простые вопросы. Я во многом согласен с С.М.Гуриевым, да, СССР разваливаться стал ещё в 70-е прошлого века, но этот вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Мнение С.Гуриева еще интересно тем, что он специально проводил исследование экономики сталинской индустриализации, что достаточно сложная задача, т.к. в СССР практически не было достоверной статистики. С.Гуриев также напсиал книгу-бестселлер: «Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики», которая переиздавалась несколько раз. Это очень полезная книга для любого экономиста и вообще думающего человека.

А как считаете вы? Обсудим? Заранее прошу придерживаться цитированных способов дискуссии без перехода на личности и обсуждения по теме поста. Благодарю каждого, кто выскажет свое мнение.