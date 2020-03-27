Как вести себя в тяжелой ситуации коронакризиса: 9 советов бизнесу

Проанализировав собранные предложения о мерах поддержки МСП в сложной ситуации, глядя на то, что делает правительство, делюсь мыслями и предложениями:

1. Перестать прямо сейчас тратить силы на негативные комментарии мер, предпринимаемых руководством страны.

2. Обратить внимание на те процессы, которые происходят внутри своей компании, проанализировать их и составить список того, что здесь и сейчас и на перспективу 3-6 месяцев после окончания пандемии и мероприятий, направленных на ее предотвращение, помогут вам стать снова на ноги. Напишите это в комментариях. Это поможет выработать очередной пакет мер на поддержание бизнеса и населения.

3. Если вы стоите перед выбором между заплатить налоги или выплатить зарплату, не делайте резких движений, проконсультируйтесь со своим бухгалтером.

4. Поддержите свой коллектив. Объясните состояние дел. Не скрывайте от сотрудников истинное финансовое состояние.

5. Обеспечьте сотрудникам возможность работать удалённо. Если нельзя всем, то большей части. Изыщите возможности.

6. Если всю зарплату за март не можете выплатить, соберите данные у команды о том, в каком объёме и в какие даты они делают платежи по кредитам, примите меры к скорейшей выплате.

7. Закупите средства индивидуальной защиты и раздайте каждому.

8. Следуйте распоряжениям и указам местных властей, не тратя силы на обсуждение их эффективности. Это бесполезно.

9. Если в компании выручка упала так сильно, что вы не можете выполнять никакие свои обязательства, напишите своим кредиторам официальные письма.

Есть то, что в нашей власти: договориться, обнять, помочь, сделать что-то без оплаты, попросить кого-то сделать для вас без оплаты.

И это можно и надо делать.

Есть то, что мы не можем изменить. И тогда нет смысла тратить энергию на переживания.

Увы, мы ещё не на дне.

Нам предстоит продолжить падение.

Помощь подоспеет не ко всем.

Но если вы настоящий предприниматель, то вы обязательно поднимитесь снова.

Но надо подождать.

Первые выводы о том, что случилось, напрашиваются уже сейчас:

1. Нужна не только личная (семейная) подушка безопасности, которая позволит жить в изоляции дома 1-3 месяца. Такая подушка должна быть и в бизнесе. И пока мы замерли в ожидании, есть смысл подумать над тем, как ее создать уже к концу этого года.

2. Посмотреть на свою команду. В трудной ситуации мы узнаём не только руководителя, но и сотрудников: команда ли мы или только называемся ею. Что может эта команда предложить? А что вы можете предложить взамен?

3. Необходимо создавать независимые ассоциации и объединения по отраслям или иным признакам. Эти объедения должны быть не на бумаге, а наблюдать, собирать, анализировать проблемы членов этого объединения и доносить их до Правительства. Посмотрите, как это делают розничные сети или крупный энергетический бизнес.

А какие выводы делаете вы из того, что происходит внутри вашей компании и за ее пределами?

Проанализировав собранные предложения о мерах поддержки МСП в сложной ситуации, глядя на то, что делает правительство, делюсь мыслями и предложениями:

1. Перестать прямо сейчас тратить силы на негативные комментарии мер, предпринимаемых руководством страны.

2. Обратить внимание на те процессы, которые происходят внутри своей компании, проанализировать их и составить список того, что здесь и сейчас и на перспективу 3-6 месяцев после окончания пандемии и мероприятий, направленных на ее предотвращение, помогут вам стать снова на ноги. Напишите это в комментариях. Это поможет выработать очередной пакет мер на поддержание бизнеса и населения.

3. Если вы стоите перед выбором между заплатить налоги или выплатить зарплату, не делайте резких движений, проконсультируйтесь со своим бухгалтером.

4. Поддержите свой коллектив. Объясните состояние дел. Не скрывайте от сотрудников истинное финансовое состояние.

5. Обеспечьте сотрудникам возможность работать удалённо. Если нельзя всем, то большей части. Изыщите возможности.

6. Если всю зарплату за март не можете выплатить, соберите данные у команды о том, в каком объёме и в какие даты они делают платежи по кредитам, примите меры к скорейшей выплате.

7. Закупите средства индивидуальной защиты и раздайте каждому.

8. Следуйте распоряжениям и указам местных властей, не тратя силы на обсуждение их эффективности. Это бесполезно.

9. Если в компании выручка упала так сильно, что вы не можете выполнять никакие свои обязательства, напишите своим кредиторам официальные письма.

Есть то, что в нашей власти: договориться, обнять, помочь, сделать что-то без оплаты, попросить кого-то сделать для вас без оплаты.

И это можно и надо делать.

Есть то, что мы не можем изменить. И тогда нет смысла тратить энергию на переживания.

Увы, мы ещё не на дне.

Нам предстоит продолжить падение.

Помощь подоспеет не ко всем.

Но если вы настоящий предприниматель, то вы обязательно поднимитесь снова.

Но надо подождать.

Первые выводы о том, что случилось, напрашиваются уже сейчас:

1. Нужна не только личная (семейная) подушка безопасности, которая позволит жить в изоляции дома 1-3 месяца. Такая подушка должна быть и в бизнесе. И пока мы замерли в ожидании, есть смысл подумать над тем, как ее создать уже к концу этого года.

2. Посмотреть на свою команду. В трудной ситуации мы узнаём не только руководителя, но и сотрудников: команда ли мы или только называемся ею. Что может эта команда предложить? А что вы можете предложить взамен?

3. Необходимо создавать независимые ассоциации и объединения по отраслям или иным признакам. Эти объедения должны быть не на бумаге, а наблюдать, собирать, анализировать проблемы членов этого объединения и доносить их до Правительства. Посмотрите, как это делают розничные сети или крупный энергетический бизнес.

А какие выводы делаете вы из того, что происходит внутри вашей компании и за ее пределами?