Пример заполнения формы 6-НДФЛ при совместительстве в случае превышения дохода 5 млн рублей

Законодательно установлено, что работодатели обязаны исчислить, удержать у сотрудника и уплатить сумму НДФЛ, с полученных им доходов (п. 1 ст. 226 НК РФ). Сам налог же необходимо исчислить на дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 3 ст. 226 НК РФ).

С 2021 года налоговая ставка по НДФЛ делится на 13% и 15%, в зависимости от валового дохода сотрудника с начала года. Если доход более 5 млн. рублей, то ставка применяется 15% свыше этой суммы, а если налоговая база меньше, то ставка 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Например, физическое лицо трудится на нескольких предприятиях (на одном – основное место работы, а на других как внешний совместитель). В таком случае каждый работодатель учитывает только доходы, выплаченные им самим, и расчёт производит по ставке 13%. Если такой работник получит доход в сумме больше, чем 5 млн рублей, то налог на доходы физических лиц ему придётся доплатить самостоятельно, так как ФНС сама сделает расчёт на основании поданных данных от работодателей (письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-04-05/46440).

Напомню вам, что предоставить в налоговый орган по месту учёта форму 6-НДФЛ необходимо не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным кварталом, а за год – не позднее 1 марта года, следующего за истёкшим налоговым периодом. При наличии обособленных подразделений форму 6-НДФЛ организация предоставляет в ФНС по месту учёта этих подразделений (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Как мы уже знаем из порядка заполнения в разделе 2 формы 6-НДФЛ необходимо указывать обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке (утв. приказом ФНС России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@)).

В случае, если на предприятии имеются обособленные подразделения, и при этом подчинённый трудится на основной должности в головном офисе, а по совместительству в обособленном подразделении, то, как поясняет ФНС, предоставить придётся два расчёта 6-НДФЛ за отчётный период в налоговый орган по месту своего учёта и в налоговый орган по месту учёта обособленного подразделения организации (письмо ФНС России от 11 июня 2021 г. № БС-4-11/8204@).

В своём письме ФНС России рассмотрела порядок заполнения раздела 2 двух форм расчёта 6-НДФЛ.

Ситуация следующая:

Работник получает зарплату по основному месту работы в головном офисе и по внутреннему совместительству в обособленном подразделении данного предприятия. При этом по основному месту работы сотрудник получил доходы в размере 5 млн рублей, а по совместительству – 500 тысяч. Совокупный доход по работника превысил 5 млн. рублей. Как организации заполнить 6-НДФЛ в такой ситуации?

НОМЕР ПОЛЯ Расчёт по форме 6-НДФЛ, составляемый в головной организации (ИНН организации, КПП организации) Расчёт по форме 6-НДФЛ за 2021 год, составляемый в обособленном подразделении (ИНН организации, КПП обособленного подразделения организации) Поле 100 13 15 Поле 105 182 1 01 02010 01 1000 110 182 1 01 02080 01 1000 110 Поле 110 5 000 000 500 000 Поле 112 5 000 000 500 000 Поле 120 1 1 Поле 140 650 000 75 000 Поле 160 650 000 75 000

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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