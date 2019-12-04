Поиграем в бухгалтерские снежки

Не успели глазом моргнуть, как 2019 год подходит к концу. Это значит, что нужно определяться с подарками к новому году. У «Клерка» для вас есть несколько вариантов онлайн-курсов.
Про себя тоже не стоит забывать: подумайте, какой бы подарок вы хотели найти под новогодней ёлкой? Возьмите ручку, листочек бумаги и напишите письмо Деду Морозу. Поверьте в чудо, сегодня для этого самый подходящий день! 4 декабря отмечается особенный праздник, посвящённый наступающему Новому году - день заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
Написали? Теперь предлагаю продолжить праздничную тему и слепить «снежки» по моему рецепту.
Понадобится: 3 плавленых сырка, 2 крутых яйца, 1-2 зубчика чеснока, майонез, кокосовая стружка или яичный белок, тертый на терке, и правила электронной отчетности.
Итак, необходимо натереть сырки и яйца на терке, добавить отжатый через пресс чеснок, немного майонеза, капельку зоны комфорта и размешать до однородной массы. Скатать из нее шарики размером с грецкий орех и обвалять в кокосовой стружке. Охладить.
Теперь переходим к новостям!
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