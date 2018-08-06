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Статьи для бухгалтера

Когда нужна ККТ, как подтвердить стаж для пенсии, на сколько НДС повысит цены. Неделя на «Клерке»

Проверьте, правильно ли используете ККТ, в специальной таблице. Узнайте, на сколько вырастут цены из-за новой ставки НДС, которую окончательно утвердил Президент. Попытайтесь найти контрагента в новом сервисе ФНС. Прочитайте инструкцию от ПФР по подтверждению стажа. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»..

Собрали в таблицу ситуации по онлайн-кассам, которые вызывают у бухгалтеров больше всего вопросов.

2. Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %.

Попросили эксперта на цифрах расписать последствия налоговой реформы.

Пока вы отдыхали, Президент подписал закон о повышении НДС с 18 % до 20 %

3. Поможет ли новый сервис ФНС побороть «серый» бизнес.

Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов. Там ничего непонятно. Но разместили ведь! Мы все-таки решили представить, что сервис когда-то заработает нормально, и спросили эксперта про его перспективы.

Ошибки уже есть: ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Но это оказалось ошибкой.

4. Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков».

Что делать, если трудовая книжка утеряна, предприятие ликвидировано, а отыскать документы в архивах шансов практически нет?

В чем цели пенсионной реформы?

«Ночной бухгалтер»

За 30 июля: Аудиторы теперь опасны. Адвокаты жалуются на ФНС в Генпрокуратуру;

За 31 июля: Сбой в принятии отчетности. Налоговики опять достают копеечными долгами;

За 1 августа: ФНС и сервис по проверке контрагентов: ну, не шмогла. Новая порция поправок в НК;

За 2 августа: Что случилось с сервисами ФНС? Проблемы в нескольких. Новое издевательство от ФНС;

За 3 августа: Кому Правительство скажет копить на пенсию самостоятельно. ПФР уже взрывают.

Семь главных новостей

  1. Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным;
  2. Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?
  3. В России произошла судебная реформа;
  4. ФНС ответила адвокатам, почему их участие на допросах в налоговой подозрительно;
  5. С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков;
  6. Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность предлагают увеличить в 40 раз;
  7. Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации.

Бухпуши

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Пять важных статей

1

Поправки в НК: блокировка счета, ограничение срока зачета переплаты и другие изменения

2

Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?

3

Почему теперь даже бухгалтеры в торговле должны проходить медосмотры. Проверьте ОКВЭД

4

Важно. Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

5

Почему уборка офиса может обернуться проблемами бухгалтера с налоговой

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Блог компании НДФЛка

  1. Когда источник средств на приобретение квартиры препятствует получению вычета;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение земельного участка;
  3. Отзывы о нашей работе — лучшая рекомендация.

Блог Владимира Турова

  1. «Заботу» о пенсионерах снизят на 51 млрд руб. Наверное, так надо…;
  2. Шесть документов, как подготовиться к плановым проверкам;
  3. Как поставить НДС к вычету без счета-фактуры.

Блог ИПБ России

  1. Проведение госзакупок: что изменилось с 1 июля 2018 года;
  2. Подавляющее большинство компаний поднимут цены из-за роста НДС;
  3. Налог на имущество: машино-место и автостоянка не одно и то же?

Блог компании «Такснет»

  1. Минтруд не против, чтобы расчетный листок выдавался один раз в месяц;
  2. Деловые коммуникации для создания цифрового документооборота.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. Новые ФФД: что сделать, чтобы бизнес не «встал» после Нового года. Вебинар;
  2. Летние распродажи и потребительское поведение россиян.

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