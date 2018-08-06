Когда нужна ККТ, как подтвердить стаж для пенсии, на сколько НДС повысит цены. Неделя на «Клерке»

Проверьте, правильно ли используете ККТ, в специальной таблице. Узнайте, на сколько вырастут цены из-за новой ставки НДС, которую окончательно утвердил Президент. Попытайтесь найти контрагента в новом сервисе ФНС. Прочитайте инструкцию от ПФР по подтверждению стажа. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Собрали в таблицу ситуации по онлайн-кассам, которые вызывают у бухгалтеров больше всего вопросов.

Попросили эксперта на цифрах расписать последствия налоговой реформы.

Пока вы отдыхали, Президент подписал закон о повышении НДС с 18 % до 20 %.

Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов. Там ничего непонятно. Но разместили ведь! Мы все-таки решили представить, что сервис когда-то заработает нормально, и спросили эксперта про его перспективы. Ошибки уже есть: ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Но это оказалось ошибкой.

Что делать, если трудовая книжка утеряна, предприятие ликвидировано, а отыскать документы в архивах шансов практически нет?

В чем цели пенсионной реформы?

«Ночной бухгалтер»

За 30 июля: Аудиторы теперь опасны. Адвокаты жалуются на ФНС в Генпрокуратуру;

За 31 июля: Сбой в принятии отчетности. Налоговики опять достают копеечными долгами;

За 1 августа: ФНС и сервис по проверке контрагентов: ну, не шмогла. Новая порция поправок в НК;

За 2 августа: Что случилось с сервисами ФНС? Проблемы в нескольких. Новое издевательство от ФНС;

За 3 августа: Кому Правительство скажет копить на пенсию самостоятельно. ПФР уже взрывают.

Семь главных новостей

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