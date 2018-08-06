Когда нужна ККТ, как подтвердить стаж для пенсии, на сколько НДС повысит цены. Неделя на «Клерке»

Проверьте, правильно ли используете ККТ, в специальной таблице. Узнайте, на сколько вырастут цены из-за новой ставки НДС, которую окончательно утвердил Президент. Попытайтесь найти контрагента в новом сервисе ФНС. Прочитайте инструкцию от ПФР по подтверждению стажа. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»..
Собрали в таблицу ситуации по онлайн-кассам, которые вызывают у бухгалтеров больше всего вопросов.
2. Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %.
Попросили эксперта на цифрах расписать последствия налоговой реформы.
Пока вы отдыхали, Президент подписал закон о повышении НДС с 18 % до 20 %.
Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов. Там ничего непонятно. Но разместили ведь! Мы все-таки решили представить, что сервис когда-то заработает нормально, и спросили эксперта про его перспективы.
Ошибки уже есть: ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Но это оказалось ошибкой.
4. Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков».
Что делать, если трудовая книжка утеряна, предприятие ликвидировано, а отыскать документы в архивах шансов практически нет?
В чем цели пенсионной реформы?
«Ночной бухгалтер»
За 30 июля: Аудиторы теперь опасны. Адвокаты жалуются на ФНС в Генпрокуратуру;
За 31 июля: Сбой в принятии отчетности. Налоговики опять достают копеечными долгами;
За 1 августа: ФНС и сервис по проверке контрагентов: ну, не шмогла. Новая порция поправок в НК;
За 2 августа: Что случилось с сервисами ФНС? Проблемы в нескольких. Новое издевательство от ФНС;
За 3 августа: Кому Правительство скажет копить на пенсию самостоятельно. ПФР уже взрывают.
Семь главных новостей
- Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным;
- Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?
- В России произошла судебная реформа;
- ФНС ответила адвокатам, почему их участие на допросах в налоговой подозрительно;
- С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков;
- Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность предлагают увеличить в 40 раз;
- Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации.
Бухпуши
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Пять важных статей
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Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?
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Почему теперь даже бухгалтеры в торговле должны проходить медосмотры. Проверьте ОКВЭД
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Важно. Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян
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- Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима;
- Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?
- Законные способы обналичивания;
- За год работы в аутсорсинге бухгалтер приобретает опыт, как за 5 лет работы в обычной фирме.
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