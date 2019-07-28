Вся ваша жизнь – в новом реестре ФНС. Электронку придется регистрировать. Неделя на «Клерке»

В этом Определении ВС РФ для нас важны выводы суда, которые можно использовать в аналогичных случаях.

После увольнения бухгалтера вскрылась недостача почти в 2 млн. рублей. Бывшая сотрудница обязалась вернуть деньги. Часть денег она действительно вернула, а потом передумала и требует их обратно. В этой истории разбирался Верховный суд.