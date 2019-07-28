Вся ваша жизнь – в новом реестре ФНС. Электронку придется регистрировать. Неделя на «Клерке»

ФНС будет управлять новым гигантским реестром: в нем соберут данные о вашем образовании, браке и родственниках. Анонимные емейлы окажутся вне закона. А компаниям придется сдавать новую отчетность про социальную ответственность. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Нас всех внесут в реестр и присвоят очередной номер;
2. Анонимную электронную почту хотят запретить;
3. Компании будут сдавать новую отчетность;
4. Валентина Матвиенко высказалась против дискриминации богатых людей;
5. Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями.
Темы недели
1. Что нового ждет бухгалтеров: обзор поправок в закон о бухучете.
Четыре важных изменения.
2. Когда доходы ИП не считаются полученными от предпринимательской деятельности.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Туристам стали рассылать штрафы за неуплату курортного сбора.
2. Кто может прямо на улице забрать ваш телефон и проверить его содержимое.
3. На наши 500 тыс. налоговики будут играть в казино.
4. Действительно ли ФНС может признать всех нелегальных самозанятых ИП.
«Ночной бухгалтер»
За 22 июля: Главбуха все будут обязаны слушаться. Так пропишут в законе;
Важные статьи
1
Проверки ККТ: как это происходит на самом деле
2
Как оформлять путевые листы по новым правилам
3
Почему важно проводить индексацию зарплаты и чем ее заменить
4
Как ИП на УСН 6% уменьшить налог на взносы
5
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Интересные посты в блогах
1
Появление электронных документов в организации
2
Ботинки, 119 символов, 50 копеек. Как разобраться в маркировке и не устать
3
Теперь учредительные документы можно сформировать в смартфоне
4
Да когда же можно выкинуть все эти бухгалтерские документы!
5
Какой бизнес вы могли бы открыть? Игра
6
Дробление не по понятиям: 16 ошибок «короля бензоколонки»
На пообсуждать
1. Как Сбербанк и Яндекс следят за вами.
2. Пять причин, по которым в России не платят налоги.
3. Почему бухгалтерская периодика не отстает от желтых газет?