Декларации зависнут. Новый ТК. Ну, и штрафы, конечно. Неделя на «Клерке»

Отказывать в приеме деклараций будут чаще: и уже не из-за сбоя, а по официальным основаниям. Кадровый учет придется пересмотреть: ТК основательно изменят. Штрафы из-за 115-ФЗ станут намного серьезнее. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Будет больше проблем с отправкой отчетов.
2. Условия труда наемных работников круто изменятся. Касается каждого работника и работодателя.
3. Что налоговики предлагают взамен ЕНВД.
4. Уже известно, какой будет минимальная пенсия в 2020 году.
5. ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях.
6. Приняли выгодные изменения для ИП на патенте.
7. Курение на балконах все-таки запретили.
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Темы недели
1. Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС.
Думали, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена? Но — нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
Дзен для бухгалтеров
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1. Предложили обогревать дороги.
2. Сколько денег идет из бюджета на содержание Госдумы.
3. Что это за дискриминация по половому признаку?! Многодетные отцы тоже хотят на пенсию досрочно.
За пару тысяч можно купить «освобождение» от налоговой проверки. И это мы не про взятку или что-то еще незаконное.
«Ночной бухгалтер»
За 23 сентября: Сэкономить на НДС станет еще сложнее;
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Как ИП заполнить декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2019 года и получить вычет на покупку ККТ
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Главбух как финдир. Коэффициент финансовой устойчивости: формула по балансу
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На пообсуждать
1. Имя им — легион. Сколько на самом деле чиновников в России.
2. Три кредита, которые умный человек никогда не взял бы?
3. Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки.