Декларации зависнут. Новый ТК. Ну, и штрафы, конечно. Неделя на «Клерке»

Отказывать в приеме деклараций будут чаще: и уже не из-за сбоя, а по официальным основаниям. Кадровый учет придется пересмотреть: ТК основательно изменят. Штрафы из-за 115-ФЗ станут намного серьезнее. Главное за неделю на «Клерке».

1. Будет больше проблем с отправкой отчетов.

2. Условия труда наемных работников круто изменятся. Касается каждого работника и работодателя.

3. Что налоговики предлагают взамен ЕНВД.

4. Уже известно, какой будет минимальная пенсия в 2020 году.

5. ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях.

6. Приняли выгодные изменения для ИП на патенте.

7. Курение на балконах все-таки запретили.

У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки». Станьте круче в глазах руководителя.

Дебиторская задолженность — это вечная проблема и головная боль. Бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...).

Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы.

Посмотрите программу и первое видео курса. Курс стартует 10 октября. И до этой даты 15 % скидка.