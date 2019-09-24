Ликбез по НДС: как не попасть в капкан новшеств

Пить валерьянку во время сдачи отчетности рано или поздно надоест кому угодно. А если при этом еще и не учитывать, что нового появилось по НДС за последний год, то нервной системе совсем беда. Так случилось с нами совсем недавно – поэтому делимся опытом.

Новый взгляд на старые проблемы

Письмо ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ очень сильно упростило правила отражения возвратов товара. Раньше нужно было различать возврат принятых и непринятых к учету товаров, смотреть, это обратная реализация или возврат. Но с 1 января 2019 г., согласно Письму, на любой возврат поставщик выписывает корректировочный счет-фактуру – независимо от того, принят ли товар к учету покупателем, возвращается ли только часть товара или несколько штук из партии, на УСН ли был покупатель или нет. В графе 7 «Налоговая ставка» корректировочного счета-фактуры указывается ставка, по которой товар реализовывали.

По Постановлению Правительства РФ от 19.01.2019 № 15 в книге продаж произошли небольшие изменения: в графах 14 и 17 поменялась ставка с 18 на 20%. Но важно, что прежняя ставка тоже пока сохранена в графах 14а и 17а для возможности отражать корректировочные счета-фактуры по продажам 2018 г.

Возврат товаров от «упрощенца»

Еще один важный момент, который изменился, – возврат товаров от «упрощенца». Прежде в ходе этого возврата в номере счета фактуры мы указывали номер ранее выданного документа. Теперь же, по уже упомянутому письму ФНС № СД-4-3/20667@, если вам возвращает товар покупатель на УСН, то вам также в общем порядке нужно выписать корректировочный счет-фактуру.

У инспектора ФНС может возникнуть вопрос, почему этот документ не отражен у покупателя. Паниковать не стоит: в этом случае нужно в ответ на Требование ИФНС написать пояснительное письмо и предоставить первичный счет-фактуру для подтверждения своего права на уменьшение налога.

Но как весь этот процесс отражать в «1С»?

В базе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, есть возможность отражать возврат при помощи документов «Корректировка реализации» или «Возврат от покупателя»: и там, и там будет кнопка «Выписать корректировочный счет-фактуру». Корректировочный документ будет иметь номер «1» (если это первая корректировка) – и текущую дату, а не дату первичного счета-фактуры. Возможно, что покупатель вернул часть товара и была выписана корректировка с номером «1»: если покупатель вернет еще часть товара, следующей будет корректировка с номером «2».

Отражение в книге покупок исправленного счета-фактуры по продаже прошлого отчетного периода

Весьма длинное название раздела имеет под собой такую же длинную проблему. В IV квартале 2018 г. нам пришлось столкнуться с таким явлением, как исправление покупки в III квартале. Ситуация была сложная: из большого количества позиций в первичном документе изменилось несколько, и это был не стандартный возврат, а исправление первичного документа.

Операция была отражена через документ «Корректировка поступления», принят к учету исправленный счет-фактура, все бы хорошо…

Но в книге покупок данная операция отразилась как повторное принятие счета-фактуры от поставщика. В книгу покупок, которая формируется как отчет в базе, сторно первоначального счета-фактуры попало. А в декларации в разделе 8.1 «Сведения из доп. Листов книги покупок» это сторно не отразилось.

Вообще-то это должно было выглядеть так: в дополнительном листе книги покупок с минусом отражается сумма первоначального документа, а в основном разделе – сумма исправленного документа с положительным значением. Тогда мы бы восстановили принятый к зачету по первичному НДС, а потом приняли к зачету уже новую сумму.

Стали искать, куда ушло наше сторно. Поиски продолжались больше двух часов. И вот что мы выяснили.

Так как первичный документ был выписан в III квартале, то корректировочную декларацию по НДС нужно формировать за III квартал («Отчеты» – «1С-Отчетность» – «Регламентированные отчеты»). В открывшемся поле выбираем вид и период отчета, кликаем кнопку «Создать». В появившейся декларации на титульном листе обязательно указываем порядковый номер корректировки, затем нажимаем «Заполнить» и в разделе 8.1 указываем, что ранее предоставленные сведения не актуальны.

Тогда в книгу наконец-то попадает наш документ, и при отправке уточненной декларации в ИФНС уходит только эта часть книги покупок. Для наглядности можно выгрузить декларацию в формате xml, где будет видно, что в ней содержится информация только по этой операции. Такая система придумана для того, чтобы не проводить камеральную проверку всей декларации заново, а проверять только данные в части доп.листов.

После формирования доп.листа не забудьте, что восстановление, отраженное в нем, увеличит сумму налога. Поэтому перед отправкой доплатите разницу, образовавшуюся при увеличении суммы НДС – иначе будет начислена пеня.

Ответ на Требование по уточнению данных

В первом квартале мы получили требование, что у нас отражен счет-фактура, которого нет у поставщика. К нашему ужасу, сумма документа была весьма приличной и, к тому же, декларация была за III квартал 2018 г. Казалось бы, время снова пить валерьянку…

Взяв себя в руки, мы сверили данные в базе и в оригинале документа. Только с третьего раза поняли, что в номере документа перекручены две цифры, а все остальные данные идентичны.

Чтобы не попасть в такую же ситуацию, надо знать, что для исправления подобных ошибок ФНС создала следующий механизм.

Для ответа на требование ИФНС переходим по следующим разделам «Отчеты» – «1С-Отчетность» – «Регламентированные отчеты» – «Входящие» и выбираем требование, на которое нам нужно дать ответ. Открываем его, кликаем «Подготовить пояснения» в котором сразу появится строчка для уточнения данных.

Если нам надо исправить номер или дату, то заходим в поле «Уточненные данные» и в открывшемся окошке указываем верное значение, отправляем ответ в ИФНС.

Механизм удобен и избавляет бухгалтеров от пересдачи декларации из-за мелких несущественных ошибок.

…Мы собрали всего несколько самых важных новшеств по НДС, чтобы облегчить жизнь нашим читателям. Надеемся, что сдача отчетности для вас станет проще и хотя бы немного спокойнее :-)