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Новые реквизиты для уплаты налогов. И снова отчет об удаленке. Неделя на «Клерке».

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Еще один понедельник. Еще один отчет по удаленным работникам готовить москвичам. Всю прошлую неделю мы собирали разъяснялки с мос.ру.  

Вот про периодичность сдачи. А вот требования к отчету ИП

Для остальных есть и общероссийская новость: 

Мы живем, чтобы работать

А зарабатываем не для того, чтобы тратить деньги на поиск персонала. Бухгалтера можно искать бесплатно на «Бух. Джоб». А если вы в поиске работы, то следить за предложениями можно на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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Проекты недели

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Обзор рискует треснуть, но налоговикам все мало:

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