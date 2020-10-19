Новые реквизиты для уплаты налогов. И снова отчет об удаленке. Неделя на «Клерке».

Еще один понедельник. Еще один отчет по удаленным работникам готовить москвичам. Всю прошлую неделю мы собирали разъяснялки с мос.ру.

Вот про периодичность сдачи. А вот требования к отчету ИП.

Для остальных есть и общероссийская новость:

Мы живем, чтобы работать

А зарабатываем не для того, чтобы тратить деньги на поиск персонала. Бухгалтера можно искать бесплатно на «Бух. Джоб». А если вы в поиске работы, то следить за предложениями можно на канале «Вакансии для бухгалтеров».

Проекты недели

На цифрах

Сегодня действует скидка в 50 процентов на подписку «Клерк.Премиум» на год и на все курсы Центра обучения «Клерка». «Клерк.Премиум» — это 107 экспресс-семинаров и 15 онлайн-курсов с сертификатами (некоторые ИПБ), инструменты для работы и в плюс — отключение рекламы на «Клерке».

ФНС на всю голову

Обзор рискует треснуть, но налоговикам все мало:

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Ку-ку недели

Петербурженка самостоятельно засадила чип банковской карты в руку. Теперь она прикладывает к терминалу ладонь, а с банкоматом общается на кулаках.