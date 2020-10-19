Новые реквизиты для уплаты налогов. И снова отчет об удаленке. Неделя на «Клерке».

Еще один понедельник. Еще один отчет по удаленным работникам готовить москвичам. Всю прошлую неделю мы собирали разъяснялки с мос.ру.
Вот про периодичность сдачи. А вот требования к отчету ИП.
Для остальных есть и общероссийская новость:
Мы живем, чтобы работать
А зарабатываем не для того, чтобы тратить деньги на поиск персонала. Бухгалтера можно искать бесплатно на «Бух. Джоб». А если вы в поиске работы, то следить за предложениями можно на канале «Вакансии для бухгалтеров».
Проекты недели
На цифрах
Сегодня действует скидка в 50 процентов на подписку «Клерк.Премиум» на год и на все курсы Центра обучения «Клерка». «Клерк.Премиум» — это 107 экспресс-семинаров и 15 онлайн-курсов с сертификатами (некоторые ИПБ), инструменты для работы и в плюс — отключение рекламы на «Клерке».
ФНС на всю голову
Обзор рискует треснуть, но налоговикам все мало:
- Не хотят видеть убыток в декларации;
- Требуют пояснить убыток;
- Летают на воздушном шаре и ныряют в воду;
- Подозревают недостоверность юридического адреса;
- Хотят документы по контрагенту от ИП, который статус прекратил;
- Требуют 6-НДФЛ по фирмам-нулевкам.
В блогах
- Достали! БухСофт рассказывает об абсурдных, порой незаконных и откровенно глупых требованиях налоговиков
- Иностранцы в России: как работодателю избежать приключений с такими работниками
- Что делать, если работник пропал и не выходит на связь
ТОП-статей недели
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«Ночной бухгалтер»
За 12 октября: Как бухгалтеры сдавали новый отчет на удаленных работников;
За 13 октября: У кого все дома? Власти стали обзванивать удаленщиков;
За 14 октября: С 2021 года вся страна будет платить налоги по-новому;
За 15 октября: ЕНВД в 2021 не отменят? Сдавать отчет на удаленщиков повторно не нужно;
За 16 октября: Через 10 дней заработает новый штраф для всех компаний.
Ку-ку недели
Петербурженка самостоятельно засадила чип банковской карты в руку. Теперь она прикладывает к терминалу ладонь, а с банкоматом общается на кулаках.