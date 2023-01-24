«Утренний бухгалтер». Начинайте заполнять первое уведомление по ЕНП

Если вы уже окончательно смирились с переходом на ЕНП и решились на уведомления вместо платежек, не забудьте, что сроки поджимают. Заполнить первое уведомление надо не позже 25 января.

Кроме этого срока, горят и другие. По РСВ, декларации по НДС и декларации по УСН, например. Сделали вам напоминалку.

Платежные стикеры (это специальные наклейки на телефон, чтобы им снова можно было расплачиваться) набирают обороты. О работе с ними заявили Альфа-банк и Сбер.

Все про торговый сбор в 2023 году: забирайте важный и полезный обзор.

Эмоции про ЕНП бухгалтеров, конечно, переполняют. На просторах сети попадаются любопытные цитаты.

В миллиардеры не пойду, но вот финансовым директором – почему бы и нет Прыгнуть из бухгалтеров в финдиры – вполне реально, это крутейший карьерный рост. И вы тоже сможете! Решайтесь на перемены и послушайте несколько рекомендаций экспертов. Записаться на встречу с ними можно здесь.

Новости

1 📄 Главная новость: как в 2023 году уменьшать налоги по УСН на фиксированные взносы

2 Если сотрудник-нерезидент стал резидентом, надо пересчитать его НДФЛ с 30% на 13%

3 👎😖 Бухгалтеры массово высказывают свое возмущение Минфину по поводу ЕНП. Ювелиры требуют вернуть им УСН

4 Бывшему сотруднику можно предоставить имущественный вычет

5 В личных кабинетах ИП появилась информация о сальдо по ЕНС. Но понятнее от этого не стало

6 Telegram стремится занять первое место по объему трафика

7 ❌ Зачет ЕНП в счет фиксированных взносов не спасет, если будет долг по налогу

8 Бизнес сэкономил более 100 млрд рублей на таможенных пошлинах

9 Товары из Яндекс.Маркета будут приезжать в Московский постамат

10 IT-рынок просит бессрочную льготную ставку по налогу на прибыль

11 Коллекторов не пустят в новые регионы

12 🔥 Отсрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года продлили до 28 мая 2024 года

13 Альфа-банк впервые начал раздавать платежные стикеры

14 За продажу контрафактных сигарет могут привлечь к уголовной ответственности

15 Сбер начнет тестировать платежные стикеры

16 Валютные вклады переселились в иностранные банки

17 🏗️ Знаете ли вы, когда строительной компании применять освобождение от НДС опасно

18 Сбер резко поднял максимальную ставку по вкладу в юанях

19 👱👩 Через два часа расскажем, что изменилось в кадровом учете с 2023 года. Зарплата. Иностранцы. Мобилизованные

20 Росприроднадзор может отменить лицензии на вывоз опасных отходов

21 ❗❗❗ По отсроченным взносам за 2022 год можно получить рассрочку по заявлению. Опубликовано постановление

22 Декларацию 3-НДФЛ за 2022 год надо сдать до 2 мая 2023 года

23 ВТБ обслуживает больше миллиона малых и средних предприятий

24 С неправильным начислением кешбэка будут бороться

25 Еаптека выплатит штраф за недостоверную рекламу

26 Для заявления по фиксированным взносам ИП нужен токен с электронной подписью. У вас уже есть?

27 Компании в офшорах придется перерегистрировать в РФ, иначе их конфискуют

28 Регионам выделят 130 млрд рублей на замену коммунальных систем

29 Сообщество профессиональных бухгалтеров поможет вам развиваться

30 Бизнесмен Усманов уходит на пенсию

31 Яндекс Маркет начнет открывать ПВЗ в малых городах и в деревнях

32 На платформе «Мой экспорт» появились новые услуги для импортеров

33 Среди безработных почти половина – женщины

34 До 25 января надо сдать первое уведомление по ЕНП

35 Туристической отрасли выделят 3,5 млрд рублей

36 C 23 по 27 января – горячая неделя в бухгалтерии: какие отчеты сдать

37 В 2022 году заблокировали 350 тысяч пиратских сайтов

38 Информацию о доходах депутатов и сенаторов больше не будут публиковать

39 Макдоналдс продолжает работать в Казахстане, но без бренда

40 Работаете с самозанятыми через Рокет Ворк? Расскажите, как вам

События

НДС и налог на прибыль в 2023г. Практика применения изменений. Все самое важное!

Дата проведения: 30 января, понедельник

Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 30 января, понедельник

Права и обязанности должностного лица при проверке. Стратегия поведения

Дата проведения: 30 января, понедельник

Финансовое планирование на 2023 год

Дата проведения: 27 января, пятница

115 - ФЗ: борьба с «обналом» и «транзитом»

Дата проведения: 27 января, пятница

Годовая отчетность и пять новых ФСБУ

Дата проведения: 27 января, пятница

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 января, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 января, пятница

Как работать с самозанятыми в ритейле

Дата проведения: 26 января, четверг

Бухгалтер-аутсорсер и 115-ФЗ: все, что нужно знать про кабинет в Росфинмониторинге

Дата проведения: 26 января, четверг

Статьи

— ОКТМО в платежках ЕНС: что указывать

Для внесения средств через ЕНП применяется ОКТМО – 0. Статус указывается «01». Что делать, если банк не принимает такие платежи?

— «Утренний бухгалтер». ИП нужна ЭЦП, чтобы уменьшить налог на фиксированные взносы

Новые правила наконец-то озвучил Минфин.

— Какие товары будут покупать в 2023 году на маркетплейсах

Прошлый год показал нам рост рынка e-commerce и усиление доли маркетплейсов. Несмотря на внешнеполитическую ситуацию и мировой экономический кризис, пользователи продолжили активно заказывать товары и приносить рекордную выручку селлерам.

— Может ли самозанятый получать больничные

Самозанятость – динамично растущий сегмент рынка труда. Минимальное налоговое обложение и такие же административные нагрузки, гибкость и возможность самостоятельно настраивать график работы – в этом привлекательность специального налогового режима для самозанятых.

— Самозанятых становится все больше. Не вытеснят ли они ИП?

К октябрю 2022 года в России насчитывалось 6 миллионов самозанятых. Индивидуальных предпринимателей в стране – чуть более 500 тысяч. С ними все чаще работает бизнес, и это заставляет задуматься, не заменят ли в перспективе самозанятые значительную часть индивидуальных предпринимателей?

— Бухгалтерский баланс за 2022 год: образец заполнения

Бухгалтерский баланс 2022 года по-прежнему является одним из главных элементов годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрим отличительные особенности бухгалтерского баланса 2022 года в нашей статье, а также представим актуальный бланк для скачивания.

— Фиксированные взносы и ЕНП в 2023 году: что сказал Минфин про уменьшение налога

Свершилось! Вышли разъяснения по уменьшению налога по УСН на фиксированные взносы в 2023 году.

— Стоит ли использовать бесплатные CRM: мнения экспертов

Вести учет сделок и клиентскую базу без денежных вложений можно в Excel, Google Документах, амбарной книге или заметках в смартфоне. Но ведь есть бесплатные CRM-системы. Насколько стоит доверять им бизнес-процессы?

— Кто может получать детское пособие по старым правилам в 2023 году

С 2023 года ввели новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Но есть возможность получать старое пособие, если оно окажется выгоднее. Это правило действует на детей, рожденных до 2023 года.

— Как правильно хранить документы в 2023 году

В деятельности любой компании документы образуются ежедневно. Сколько времени нужно их хранить? В статье даем ответы и удобную таблицу со сроками.

— Как не просрочить вычет по НДС. Уроки от Верховного суда за 2022 год

Самое обидное доначисление по НДС, когда компания имеет право на вычет, но уже не вправе им воспользоваться. Это бывает из-за ограничения на срок вычета, которое установлено в НК. Решения Верховного суда 2022 года должны подсказать организациям, где надо подстелить соломки.

🔒 Сдавайте РСВ за 2022 год без ошибок: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Отчитаться по РСВ за 2022 год надо еще на старом бланке (на новом это нужно делать уже за начисления 2023 года). Разберем самые распространенные ошибки, чтобы сдать отчет без штрафов.

— Цитата дня. Чего хочет вся страна

Высказывания бухгалтеров и предпринимателей про ЕНП становятся все эмоциональнее. Попадаются и совсем уж неоднозначные.

— «Ночной бухгалтер». По фиксированным взносам уведомления ЕНП сдавать не надо. Это бессмысленно, говорит Минфин

Со старта ЕНП прошел почти месяц и вот наконец дождались: Минфин снизошел, чтобы рассказать ИП, что делать с фиксированными взносами при новом порядке. Если коротко: уведомления не нужны. Но появятся новые заявления. Редакция «Клерка» все воскресенье изучала для вас новое письмо.

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Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9345 от 20.05.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-11243 от 17.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-12352 от 03.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/06 от 29.01.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/6141 от 12.02.2015

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-14608 от 30.08.2022

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11496/2022 от 21.06.2022

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-175/2022 от 17.01.2022

Минтруд РФ: Приказ № 677н от 19.10.2022

Федеральный закон № 568-ФЗ от 28.12.2022

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