Декларация по налогу на прибыль за 2022 год: все изменения

Кто отчитывается

Налоговый кодекс говорит о том, что декларацию по налогу на прибыль сдают четыре типа организаций.

Найдем несколько отличий новой формы от старой

Форма новой декларации по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. приказа ФНС от 17.08.2022 № СД-7-3/753@).

Новая форма декларации содержит три важных отличия от предыдущей:

1. Новый штрих-код.

2. В разделе А на листе 03 теперь есть строка для отражения начисленных международным холдинговым компаниям дивидендов, налоги с которых исчисляются по ставке 5%.

3. В листе 4 появились новые коды доходов, связанные с международными холдинговыми компаниями.

Что обязательно нужно заполнить в декларации за 2022 год по налогу на прибыль

Неизменными и обязательными к заполнению в составе «прибыльной» декларации остались:

Титульный лист.

Подраздел 1.1. раздела 1.

Лист 02.

Приложения 1 и 2 к листу 02.

Дополнительные листы и подразделы могут быть включены в отчет, если компания совершала соответствующие операции.

Когда сдавать отчет

С боем курантов поменялась не только форма отчетности, но и сроки сдачи. Годовой отчет нужно предоставить не позднее 27 марта, так как 25 марта выпадает на субботу.

Если не сдать декларацию вовремя, то можно получить штраф или блокировку расчетного счета.

Уплатить налог нужно до 28 марта 2023 года.

Если у вашего ООО мобилизовали руководителя, который является единственным учредителем, то сроки сдачи отчетности будут продлены на весь срок его мобилизации.

Помимо продления срока подачи декларации, налоговая служба не будет блокировать счета мобилизованным ИП или компаниям, где мобилизован единственный учредитель вплоть до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации руководителя.

Способы подачи декларации по налогу на прибыль за 2022 год

Здесь никаких кардинальных изменений не произошло. В том случае, если среднесписочная численность работников вашей компании за предыдущий год превысила 100 человек, то декларация сдается в электронном виде.

Если меньше 100 человек, то компания сама выбирает способ передачи декларации (электронно или на бумажном носителе).

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Специфика заполнения и расчета обновленной декларации по налогу на прибыль за 2022 год

Все стоимостные показатели отражаются исключительно в полных рублях . Если значение показателя меньше 50 копеек, то округление производим по правилам математики – в меньшую сторону, все что больше 50 коп. – округляем в сторону полного рубля.

Страницы отчета имеют сквозную нумерацию . В зависимости от вида и специфики деятельности у каждой компании состав декларации будет разный.

Никаких исправлений в бумажном виде отчета не допускается , как и двусторонняя печать.

Если декларация подается впервые, то в графе «номер корректировки» нужно поставить 0 . Если вы подаете корректировочную декларацию, то номер корректировки будет уже 1, 2 или 3, в зависимости от порядкового номера уточненной декларации.

В поле «налоговый период» нужно поставить код «34», если вы уплачиваете квартальные авансовые платежи или ежемесячные авансы с доплатой по итогу квартала.

Если вы уплачиваете авансы исходя из фактически полученной прибыли, то нужно поставить код «46».

Если в 2022 году вы приобретали для сотрудников организации путевки в санаторий, то данные расходы можно учесть при расчете налоговой базы по прибыли.

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Не забываем про новый порядок начисления амортизации , если у вас была модернизация или реконструкция ОС. Вне зависимости от размера остаточной стоимости можно изменять первоначальную стоимость ОС после реконструкции. А если в процессе модернизации срок полезного использования оборудования остался прежним, то применяем старую норму амортизации.

Продлено действие 50% ограничения по переносу убытков прошлых лет до окончания 2024 года.

Курсовые разницы учитываем по-другому.

Для большинства IT-компаний и части компаний, работающих в сфере культуры, введены особые льготы по налогу на прибыль . Также организации, которые после 1 января 2022 года были зарегистрированы на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов, могут не уплачивать налог на прибыль, но исполнять обязанности налогового агента такие организации обязаны.

Также с 2022 года не облагаются налогом на прибыль два вида прекращенных долгов перед иностранными физлицами и компаниями – это иностранная кредиторская задолженность по выданным кредитам и по долгам, полученным по договорам уступки права требования. Важно учитывать тот факт, что все договоры (кредитный и уступки права) должны быть заключены до 1 марта 2022 года.

По этой причине в налоговой декларации появились новые коды доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы и расходов, которые учитываются для целей налогообложения для определенных категорий налогоплательщиков: 616-619.

Помощь мобилизованным гражданам и лицам, которые проходят службу в зоне СВО по контракту, тоже можно учесть в составе расходов по налогу на прибыль. В командировочные расходы можно включить выплаты работнику в виде безотчетных сумм. Такими суммами работодатель может возместить расходы сотрудников, которые были командированы на территории, где необходимо восстановление объектов инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения. Размер выплат утверждает работодатель, но не более чем 700 рублей в сутки. Во внереализационные расходы могут быть включены расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств или имущества, которые указаны в п. 93 ст. 217 НК. Значит можно учитывать деньги или иное имущество, которое компания безвозмездно передала мобилизованным или членам их семей. С 24 февраля 2022 года безнадежными долгами можно признавать суммы денежных обязательств, которые прекращены по основаниям, указанным в ст. 2 закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ.

До конца 2024 года возобновлена льгота по результатам интеллектуальной деятельности (РИД), которые обнаружены в процессе инвентаризации. Данная льгота позволяет налогоплательщикам учитывать во внереализационных доходах имущественные права на РИД, выявленные после инвентаризации.

Льгота действует до конца 2024 года для всех компаний, а для компаний из субъектов МСП до конца 2026 года.

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