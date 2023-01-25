Топ ошибок работодателей, связанных с коммерческой тайной

Первый признак: информация обладает реальной или потенциальной коммерческой ценностью

При доказывании этого критерия в суде необходимо будет обосновать какие именно негативные последствия наступили для организации в результате разглашения сотрудником коммерческой тайны, в частности:

снизились ли доходы компании;

какие затраты понесены в связи с распространения информации;

удалось ли сохранить компании свое положение на рынке;

потеряна ли коммерческая выгода.

Рекомендуем объективно оценить, какие из сведений могут причинить ущерб компании в случае их утечки третьим лицам. При этом, важно быть готовым доказать факт, что разглашенная информация активно использовалась компанией в коммерческих целях.

Второй признак: закрытость информации для третьих лиц

Информация, которую свободно можно найти о компании в открытом доступе не будет являться коммерческой тайной. Соответственно, разглашение общедоступной информации о компании сотрудником не является поводом для привлечения к ответственности или увольнения.

Режим коммерческой тайны определен «общими словами» и нет должного контроля при работе с конфиденциальной информацией со стороны работодателя.

Как показывает судебная практика, если компания со своей стороны не соблюдает режим коммерческой тайны, то требовать этого от своих сотрудников крайне затруднительно.

В приказе либо в приложении к положению о коммерческой тайне советуем закрепить закрытый перечень конфиденциальной информации, а также подробно прописать правила доступа и порядок работы с ней. С данным локальными актами необходимо под роспись ознакомить всех сотрудников. Кроме того, советуем вести учет лиц, у которых есть или был доступ к закрытым данным.

В случае разглашения сотрудником конфиденциальной информации не проведена проверка наличия оснований для привлечения его к ответственности.

Разглашение коммерческой тайны отнесено ТК к самостоятельным основаниям для увольнения работника по инициативе работодателя. Увольнение по данному основанию будет являться правомерным при доказанности совокупности следующих трех условий:

трудовой договор сотрудника предусматривает доступ к коммерческой тайне в связи с его трудовой деятельностью и в нем зафиксирована обязанность не разглашать данную информацию;

в трудовой договоре сотрудника перечислено, какие конкретно сведения не подлежат разглашению;

распространенные сведения относятся к персональным данным других сотрудников или охраняемой законом тайне: государственной, коммерческой, служебной и прочим.

При несоблюдении одного из условий, суд с большой долей вероятности признает увольнение сотрудника, разгласившего информацию, незаконным (определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.01.2022 № 88-175/2022, и Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 21.06.2022 № 88-11496/2022).