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В 2022 году заблокировали 350 тысяч пиратских сайтов

Это на 17% больше, чем в 2021 году. Большинство нарушителей авторских прав удаляли чужой контент после предупреждения.

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Роскомнадзор ограничил доступ почти к 350 тыс. сайтов с пиратским контентом в прошлом году, что на 17% больше, чем в 2021 году, сообщается в телеграм-канале РКН.

85% владельцев сайтов самостоятельно удаляли нелегальный контент после предупреждения. 41 тыс. сайтов были заблокированы операторами связи.

В 2022 году 38,6 тыс. ресурсов были разблокированы по решению Мосгорсуда.

Закон позволяет правообладателям до суда общаться к владельцам сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. Если контент не удален, то в Мосгорсуд подают иск об ограничении доступа к пиратскому ресурсу.

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