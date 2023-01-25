Какие события произошли 23 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День сотрудников органов дознания МЧС России;
Всемирный день пирога;
День ручного письма!
🕑 Исторические события дня:
1556 – В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение
1849 – В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине
1881 – В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского
1895 – Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды
1960 – Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины
🌍 Главное
• $/€ с выходных: 68,66/74,34 ₽
• Telegram впервые обогнал WhatsApp по объёму трафика в РФ за год
• РФ разработчики решений в области кибербезопасности увеличили выручку в среднем в 1,5–2 раза в 2022-м
• Ozon арендовал логопарк в 100 000 м² вместо Aliexpress, у которой «возникли сложности с доставкой товаров в РФ»
• Сервис «Строки» в 2023-м планирует озвучить более 10 000 произведений с помощью ИИ разработки MTS AI
• ИТ-компании просят Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%
• Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алма-Ате, открылись снова без названия
• Цены на аренду жилья в центре МСК упали на 25% в 2022-м, в среднем по городу – на 15%
• Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022-м почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода
• «Альфа-банк» выпустил стикер для бесконтактной оплаты покупок
• «Яндекс Маркет» разрешил открывать ПВЗ в малых городах и деревнях
• Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в стартап по производству добавки для корма, снижающей выбросы метана у коров
• ТВ-вещатели предложили передать сотовым операторам частоты под 5G в обмен на 150 млрд ₽ за 10 лет
• Spotify планирует сократить 6% штата – около 600 сотрудников
🔬 Наука и техника
• Кетчуп оказался лучшим из подручных средств в качестве заменителя термопасты
• Запугивание смертями не влияет на желание людей носить маски
• Учёные придумали, как отделить нефть от воды и использовать их повторно
• Ежедневный гамбургер поражает печень даже у здоровых
• В Великобритании раскрыли механизм развития апатии при длительном приеме антидепрессантов
🎭 Культура
• Кэмерон установил рекорд: три его фильма собрали более $2 млрд
• «Блондинка» и ремейк «Пиноккио» стали лидерами в номинациях «Золотой малины»
• Вышел второй эпизод сериала The Last of Us, снятый Нилом Дракманном
• Beyonce выступила с первым концертом с 2018-го
• В Госдуме сравнили Чебурашку и темнокожую фею-трансгендера из «Пиноккио» [О_о]
• Съемки «Ржавчины» продолжатся на фоне обвинения Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора
• Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме
🥇 Спорт
• «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:2
• Хет-трик Холанда принёс «Ман Сити» победу над «Вулвс» – 3:0
• Australian Open: Хачанов и Корда вышли в 1/4 финала, Циципас в пяти сетах обыграл Синнера, Оже-Альяссим выбыл
• Барселона" одолела «Хетафе» в 18-м туре Ла Лиги
• «Реал» победил «Атлетик» в гостях – 2:0
• «Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете
• КХЛ: «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Локомотив» обыграл «Салават», «Спартак» победил «Сочи»
• НХЛ: «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, «Бостон» победил «Сан-Хосе», «Филадельфия» уступила «Виннипегу»
• Кубок мира: Франция выиграла женскую эстафету, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 6-я
• Кубок мира. Эстафета, мужчины: Норвегия победила, Франция – 2-я, Германия – 3-я
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