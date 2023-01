Какие события произошли 23 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День сотрудников органов дознания МЧС России;

Всемирный день пирога;

День ручного письма!

🕑 Исторические события дня:

1556 – В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение

1849 – В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине

1881 – В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского

1895 – Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды

1960 – Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины

🌍 Главное

• $/€ с выходных: 68,66/74,34 ₽

• Telegram впервые обогнал WhatsApp по объёму трафика в РФ за год

• РФ разработчики решений в области кибербезопасности увеличили выручку в среднем в 1,5–2 раза в 2022-м

• Ozon арендовал логопарк в 100 000 м² вместо Aliexpress, у которой «возникли сложности с доставкой товаров в РФ»

• Сервис «Строки» в 2023-м планирует озвучить более 10 000 произведений с помощью ИИ разработки MTS AI

• ИТ-компании просят Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%

• Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алма-Ате, открылись снова без названия

• Цены на аренду жилья в центре МСК упали на 25% в 2022-м, в среднем по городу – на 15%

• Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022-м почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода

• «Альфа-банк» выпустил стикер для бесконтактной оплаты покупок

• «Яндекс Маркет» разрешил открывать ПВЗ в малых городах и деревнях

• Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в стартап по производству добавки для корма, снижающей выбросы метана у коров

• ТВ-вещатели предложили передать сотовым операторам частоты под 5G в обмен на 150 млрд ₽ за 10 лет

• Spotify планирует сократить 6% штата – около 600 сотрудников

🔬 Наука и техника

• Кетчуп оказался лучшим из подручных средств в качестве заменителя термопасты

• Запугивание смертями не влияет на желание людей носить маски

• Учёные придумали, как отделить нефть от воды и использовать их повторно

• Ежедневный гамбургер поражает печень даже у здоровых

• В Великобритании раскрыли механизм развития апатии при длительном приеме антидепрессантов

🎭 Культура

• Кэмерон установил рекорд: три его фильма собрали более $2 млрд

• «Блондинка» и ремейк «Пиноккио» стали лидерами в номинациях «Золотой малины»

• Вышел второй эпизод сериала The Last of Us, снятый Нилом Дракманном

• Beyonce выступила с первым концертом с 2018-го

• В Госдуме сравнили Чебурашку и темнокожую фею-трансгендера из «Пиноккио» [О_о]

• Съемки «Ржавчины» продолжатся на фоне обвинения Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора

• Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

🥇 Спорт

• «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:2

• Хет-трик Холанда принёс «Ман Сити» победу над «Вулвс» – 3:0

• Australian Open: Хачанов и Корда вышли в 1/4 финала, Циципас в пяти сетах обыграл Синнера, Оже-Альяссим выбыл

• Барселона" одолела «Хетафе» в 18-м туре Ла Лиги

• «Реал» победил «Атлетик» в гостях – 2:0

• «Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете

• КХЛ: «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Локомотив» обыграл «Салават», «Спартак» победил «Сочи»

• НХЛ: «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, «Бостон» победил «Сан-Хосе», «Филадельфия» уступила «Виннипегу»

• Кубок мира: Франция выиграла женскую эстафету, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 6-я

• Кубок мира. Эстафета, мужчины: Норвегия победила, Франция – 2-я, Германия – 3-я