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УСН

😱 Суперцена на коллекцию курсов по УСН! Три онлайн-курса за 7 490 рублей!

В коллекции курсов по УСН есть все, чтобы вырасти до главбуха на УСН. Вас ждет много полезного материала, детальный разбор рабочих задач и много практики под руководством преподавателей «Клерка». Сейчас вы можете купить коллекцию из трех курсов дешевле, чем купили бы любые два по отдельности!

Большое количество ИП и организаций предпочитает работать на упрощенке. Однако с УСН не все так просто, и часто им приходится обращаться за помощью к опытному бухгалтеру. Станьте специалистом в этой области, оказывайте бухгалтерские услуги для компаний на УСН. 

Мы сделали коллекцию онлайн-курсов «Все про УСН: с нуля до главбуха», которая поможет вам с самых основ изучить все тонкости спецрежима. Вы сможете освоить профессию бухгалтера с нуля, а затем получить углубленное образование по работе на УСН. 

Для новичков это шанс сделать первый шаг к карьере бухгалтера, а для действующих специалистов возможность структурировать имеющиеся знания, актуализировать их, чтобы расширить круг клиентов и увеличить свой доход!

В коллекцию входят 3 онлайн-курса, при покупке коллекции вы получаете общий доступ ко всем материалам на полгода!

На онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера.

Углубиться в детали работы на УСН вы сможете на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Мы научим вас вести учет в 1С, заполнять декларацию, уведомления по ЕНП и любые отчеты за работников без ошибок.

Подтвердить актуальность полученных знаний и закрепить их вам поможет онлайн-курс «Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация».

Стоимость курсов в коллекции стартует от 4 290 рублей, а стоимость коллекции из трех курсов составляет 7 490 рублей!

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Иллюстрация: theshubhamdhage/unsplash
УСН

😱 Суперцена на коллекцию курсов по УСН! Три онлайн-курса за 7 490 рублей!

В коллекции курсов по УСН есть все, чтобы вырасти до главбуха на УСН. Вас ждет много полезного материала, детальный разбор рабочих задач и много практики под руководством преподавателей «Клерка». Сейчас вы можете купить коллекцию из трех курсов дешевле, чем купили бы любые два по отдельности!

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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