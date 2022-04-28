Прочитал новость про проверок стало меньше в 7 раз и меня, что называется, накрыло

Это я говорю вот про эту новость от 27 числа. Мой бизнес - это услуги, занимаюсь аутсорсом. Признаю, кошмарят лично меня больше клиенты, чем налоговики. Зато по роду деятельности я в курсе у кого и как обстоят дела с проверками.

Начнем с того, что всякие вызовы и комиссии и не прекращались, вопреки громким заявлениям. Жаловаться можно, но тогда тебе 100% обеспечено место на самой горячей сковородке в аду, ах, простите, в списках проверок. Не отстанут. Просто начнут действовать по-другому, цепляться за любую мелочь, заваливать запросами по встречкам, даже к онлайн-кассам прикопаются. Кстати, видели новый приказ (ссылка на телегу, не знаю открывается у всех или нет, вот еще ссылка на приказ официально опубликованный). Касса 60 дней бездействует - можно сразу готовится к штрафам.

У меня есть знакомые, кто пользуется резервными кассами, они точно также регистрируются, но бездействуют, их держат на случай выхода из строя основных, и они могут простаивать по 2-3-4 месяца без работы. Есть те, кто приостановил деятельность, но кассы не снял с учета. Значит и им ждать запросов от ФНС.

Есть два клиента, которым письма из ФНС приходят чаще, чем сообщения от жен. То поясните, это уточните. Мы как аутсорсинг готовим ответы на такие запросы. Обычно это отписки в духе "все в порядке, идите ...".

Кроме налоговой есть банк, которому лавры контролера не дают покоя. Например, одному из моих клиентов-ИП банк, недавно сокративший свое название, но такой же зеленый, заблокировал счет несколько месяцев назад(!). Формально - подозрение на отмывание денег. Хотя там деятельность предельно прозрачна - оптовая торговля, покупает товар, организует сразу доставку до покупателя. Куда уж понятнее.

Но банку не понятно, он потребовал все документы до последнего листика - договоры, транспортные накладные, актф, сверки. В анкете расписали всю схемы, дали данные по всем поставщикам и покупателям. И все равно ИП возит платежки в банк лично - онлайн-банкинг ему закрыли и не открывают, каждая платежка стоит 600 рублей(!!!). Собирается расходовать весь остаток средств, переводить сразу всю сумму на другой или личный счет боится. Мы пытались связаться с комплаенс-поддержкой , ответ - мы вас проверили, у нас вопросов нет, но служба безопасности не разрешает открыть онлайн-доступ.

В чем самая изюминка истории - этот ИП учредитель в другой организации и там все работает нормально (тут, наверное, стоит постучать по дереву), переводы, поступления. Никаких вообще вопросов от службы безопасности. А там значительные обороты (против нескольких сотен тысяч в ИП).

И вот я спрашиваю - что там и где снизилось у госпожи Матвиенко? Пожарники стали реже приходить или миграционная служба? Так вроде как отменили только плановые проверки. Внеплановые остаются.