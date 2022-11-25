Оплата выполненных работ

Так, допустим, договором может быть установлено, что заказчик обязан оплатить подрядчику принятый результат работ не позже десяти дней (трех недель, двух месяцев и т. д.) после подписания приемопередаточного акта (с зачетом ранее перечисленных авансов).

Или, например, генеральный подрядчик обязуется погасить свою задолженность перед субподрядчиком через неделю после получения средств от заказчика.

Тут все зависит от достигнутого сторонами договора консенсуса.

Как было в своё время очень верно подмечено:

– Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

– Хорошо излагает, собака, – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, – учитесь.

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»

Глава XXXVI. Вид на малахитовую лужу

Также при заключении договора, при полном непротивлении сторон, может быть установлено так называемое «гарантийное удержание», в том числе его величина и сроки погашения.

Ведь согласно договору подряда при принятии от подрядчика результата работ заказчик должен удостовериться в надлежащем его качестве (п. 1 ст.720 ГК РФ).

Однако некоторые недостатки в принятом объекте (результате работ) в ряде случаев обнаружить можно только спустя какое-то время, может быть уже в процессе эксплуатации объекта.

И для подстраховки часть средств, подлежащих перечислению подрядчику (обычно где-то от 5% до 10%) за переданный результат работ заказчик удерживает какое-то время (несколько месяцев, полгода, год), пока не станет ясно, что скрытые недостатки не выявились. После этого он должен будет перечислить гарантийное удержание подрядчику.

И сразу обращаю внимание, что гарантийное удержание не является для заказчика нарушением сроков оплаты и не должно сопровождаться выставлением со стороны подрядчика каких-либо претензий. По условиям договора заказчик, как уже говорилось выше, оставляет у себя эти деньги, как гарантию того, что подрядчик должен исправить недоделки, ежели таковые будут выявлены спустя какое-то время.

Подрядчик не будет считать эту сумму сомнительной задолженностью и учитывать ее при расчете резерва по сомнительным долгам.

И если дефекты (недоделки, скрытый брак) все-таки проявятся, то подрядчику в этом случае уже трудно будет отвертеться от их исправления. В случае отказа подрядчика исправить свои огрехи, заказчик за эти деньги сможет найти и другую фирму, которая их исправит. И в результате часть денег, с которых уже начислены и НДС, и налог на прибыль, до подрядчика не дойдут.

Продолжим рассмотрение условного примера из публикации от 24 ноября.

Мы в нем остановились на том, что за выполненные субподрядчиком работы по ремонту объекта заказчик должен генеральному подрядчику 2,4 млн. руб., а генподрядчик своему субподрядчику – 1,8 млн. руб.

Предположим далее, что акт «сдал-принял» (вместе с описью и протоколом, но без отпечатков пальцев) между генподрядчиком и заказчиком был подписан 12 сентября текущего года.

В договоре (или доп. соглашении к нему, не имеет большого значения) было также указано, что 85% от суммы, подлежащей перечислению (то есть 2,04 млн. руб.) должны быть уплачены в течение месяца после подписания акта (то есть не позже 11 октября), а остальные 360 тыс. (то самое гарантийное удержание) – через полгода (не позднее 11 марта следующего года).

И если 11 октября эти самые 2 млн. 40 тыс. руб. на расчетный счет генерального подрядчика не поступят, то у него есть все основания признать эту задолженность сомнительной как в регистрах бухгалтерского учета (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н), так и для целей налогообложения прибыли (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Начислять или нет резерв по сомнительным долгам по этой задолженности – тема довольно объемная, поэтому сейчас ее рассматривать не буду.

Замечу только, что в регистрах бухгалтерского учета – это обязанность, а для целей налогообложения прибыли – право, которым можно и не пользоваться. Писем Минфина и ФНС России на эту тему было довольно много, равно как и арбитражной практики. Поэтому примем это утверждение за аксиому.

Точно также не будем здесь обсуждать и порядок списания такой задолженности на расходы, как безнадежной ко взысканию.

Отмечу только, что организация вправе списать безнадежную дебиторку на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль независимо от того, принимались ли какие-то меры по ее принудительному взысканию.

Минфин России неоднократно поддерживал эту точку зрения (см., например, письмо от 13.01.2020 № 03-03-06/1/569), и буквально недавно подтвердил ее вновь (письмо от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958).

Поэтому наезды налоговиков по этому вопросу, которые порой требуют минимум тома три переписки с нерадивым заказчиком или покупателем по неоплате последним 300 руб. 17 коп. задолженности, списанной по истечению срока исковой давности на расходы – нарушение действующего законодательства.

Вернемся к примеру. Основная задолженность, то есть те самые 2 млн. 40 тыс. руб. будет признана сомнительной, если не будет получена до 11 октября включительно.

360 тыс. гарантийного удержания перейдут в статус сомнительного долга, начиная с 12 марта следующего года.

Поэтому в аналитике, как мне кажется, необходимо будет предусмотреть раздельный учет этой дебиторки.