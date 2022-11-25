Учет в строительстве

Передача результата работ

По всей форме: опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев.

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Передача результата работ
Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels

В предыдущей публикации мы остановились на том, что в учете подрядчика по дебету счета 20 «Основное производство» отражена информация о фактически понесенных затратах на выполнение СМР по каждому конкретному объекту (договору, заказу). При этом затраты эти сгруппированы по статьям, перечень которых организация определяет самостоятельно.

Также обращаю внимание, что затраты учитываются с момента фактического начала работ и вплоть до момента передачи их результата заказчику по условиям данного договора.

При этом я даже не буду рассматривать те самые изыски, о которых я уже писал несколько ранее. Например, когда результат работ, принятых от субподрядчика генподрядчик отражает у себя в учете только после того, как заказчик подпишет акт на тот же самый результат (но уже от имени генподрядчика и в большей сумме) и оплатит его. Или когда результат заказчик принимает, но риск его случайного повреждения или гибели, тем не менее, остается за подрядчиком.

Кроме как приписками и прочими сознательными нарушениями действующего законодательства я это назвать не могу. Господа юристы, тем не менее, пытаются доказывать (и порой доказывают), что это все правильно, законно и т. д.

Но когда пару раз предложил на таких же условиях заключить договор на ремонт их собственной квартиры (или строительства дачи) то в ответ услышал все то же бессмертное: – Вы не понимаете! Это другое!

Поэтому остановимся на том, что при подписании акта «сдал-принял» подрядчик уже действительно отразил у себя в учете все понесенные по этому договору затраты. А после подписания акта все риски переходят к заказчику.

Например, генеральный подрядчик заключил договор с заказчиком на ремонт объекта.

Для выполнения работ, в связи с тем, что они являются специализированными, генеральный подрядчик привлек субподрядчика, который непосредственно и выполнял эти работы.

Субподрядчик начал этот ремонт, ну, пусть в мае текущего года, а закончил работы ближе к холодам, в середине сентября. В сентябре же были подписаны акты между субподрядчиком и генеральным подрядчиком, а также и между генподрядчиком и заказчиком.

Заказчик при этом доставил непосредственно субподрядчику материалы, необходимые при проведении ремонта, ну пусть на 500 тыс. руб. плюс 100 тыс. НДС, с условием зачета их стоимости при оплате выполненного результата работ. О такой схеме я писал в публикации от 28 октября.

Поступление материалов в учете субподрядчика было отражено записями за май:

  • Дебет счета 10.08 Кредит счета 60.01 – 500 000 руб.;
  • Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 – 100 000 руб.;
  • Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 – 100 000 руб.

При этом, независимо от того, кто являлся поставщиком этих материалов, в учете они должны быть отражены, как материалы, полученные от генерального подрядчика, с зачетом их стоимости при оплате выполненных работ.

И полученный аванс (sorry, частичную предоплату в неденежной форме) субподрядчик отражает также майскими записями:

  • Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.02 – 600 000 руб.;
  • Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 – 100 000 руб.

Он также обязан в мае же выставить генподрядчику авансовый счет-фактуру и отразить его в книге продаж за II квартал.

Генеральный подрядчик также в мае должен отразить у себя выданный субподрядчику аванс и получение такового от заказчика.

При этом обращаю внимание, что приходовать у себя в учете (на 10 счете) каким-то образом эти материалы он не обязан. Он в этом случае оперирует закусками горячими отражает только стоимость этих ресурсов.

И записи у него будут:

  • Дебет счета 60.02 Кредит счета 76 – 600 000 руб. – предоплата субподрядчику;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА) – 100 000 руб. – принят к вычету НДС от предоплаты субподрядчику (после регистрации в книге покупок II квартала авансового счета-фактуры субподрядчика).

И сразу же:

  • Дебет счета 76 Кредит счета 62.02 – 600 000 руб. – предоплата от заказчика;
  • Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 – 100 000 руб. – НДС по полученной от заказчика предоплате (согласно регистрации в книге продаж II квартала выставленного заказчику авансового счета-фактуры).

Таким образом, ни у субподрядчика, ни у генерального подрядчика по результатам этой операции (факта хозяйственной жизни) сумма НДС, подлежащего перечислению в закрома бюджет, не увеличивается. Сколько начислили, ровно столько же и приняли к вычету.

Ну и в мае субподрядчик приступил к работе согласно установленному в договорах (между ним и генеральным подрядчиком, а также между генподрядчиком и заказчиком) графику.

Будут ли подписываться какие-то ежемесячные промежуточные акты между участниками этого ремонта (КС-2 и КС-3, КС-6а, и т. д.) роли не играет.

У субподрядчика с мая по октябрь отражаются фактически понесенные затраты по выполнению СМР записями:

  • Дебет счета 20 Кредит счетов 10,70, 69, 25 и др.

У генерального подрядчика тоже могут возникнуть затраты, например, по проведению контроля и надзора за субчиком, либо какие-то еще:

  • Дебет счета 20 Кредит счета 25, 26 и др.

При этом хочу обратить особое внимание, что по итогам I полугодия (в июне), ни у субподрядчика, ни у генерального подрядчика никаких доходов по этому договору не возникает.

Причем ни в бухгалтерском учете, ни в налоговом.

И ПБУ 2/2008, и п. 2 (второй абзац) ст. 271 НК РФ, обязывающие организацию начислить выручку в регистрах бухгалтерского учета, и доход, увеличивающий налогооблагаемую прибыль (и списать расходы) касаются только ситуации, при которой работы начаты в одном календарном году, а закончены в следующем (или еще позже).

Если дата начала и завершения (передачи результата) работ по договору приходятся на один год (год, а не квартал), то выручка, как и доход, начисляются на документально подтвержденную дату реализации СМР.

Так что по окончанию I полугодия (по состоянию на 30 июня) в учете, что субподрядчика, что генподрядчика будут числиться фактические затраты, понесенные на выполнение СМР, то есть незавершенное производство (дебетовое сальдо по счету 20).

И предположим далее, что в сентябре субподрядчик завершил работы по договору и передал их результат генеральному подрядчику.

Его фактические затраты за этот период составили, ну, пусть, 1,7 млн. руб. Значит, в регистрах бухгалтерского учета за май-сентябрь были сделаны записи:

  • Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 25, 26, 60, 70, 69 – 1 700 000 руб.

Согласно договору, с генподрядчика надлежит получить за результат выполненных работ 2,4 млн. руб., в том числе 400 тыс. руб. налога на добавленную стоимость. При это следует не забыть зачесть ранее полученную предоплату в размере 600 тыс. руб., в том числе 100 тыс. НДС.

На основании поступившего в бухгалтерию акта «сдал-принял» (опись, протокол, и отпечатки пальцев не обязательны) выставляется счет-фактура на реализацию СМР в размере 2 млн. руб. и регистрируется в книге продаж III квартала.

Выставленный генподрядчику в мае авансовый счет-фактура на получение предоплаты в размере 600 тыс. руб. (пусть и виде материалов, но предоплаты), регистрируется в книге покупок.

И записи за сентябрь будут:

  • Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 – 2 400 000 руб. – реализация СМР генеральному подрядчику;
  • Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 – 400 000 руб. – НДС от реализации СМР;
  • Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 – 600 000 руб. – зачтена полученная в мае предоплата;
  • Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) – 100 000 руб. – принят к вычету начисленный в мае НДС от полученной тогда предоплаты;
  • Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 – 1 700 000 руб. – списаны затраты на выполнение переданного генподрядчику результата СМР.

Генеральный подрядчик, в свою очередь, получив уже от своих производственников акт, что они приняли результат работ, переданный субподрядчиком, и дождавшись счета- фактуры, отражает эти факты хозяйственной жизни записями:

  • Дебет счета 20 Кредит счета 60.01 – 2 000 000 руб. – затраты на выполнение результата работ, переданного субподрядчиком;
  • Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 – 400 000 руб. – предъявленный субподрядчиком НДС;
  • Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 – 400 000 руб. – предъявленный субподрядчиком НДС принят к вычету.

Но так же, как и субподрядчику, следует не забыть зачесть выданный в мае аванс и восстановить НДС, принятый тогда к вычету. Значит:

  • Дебет счета 60.01 Кредит счета 60.02 – 600 000 руб.;
  • Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02 – 100 000 руб.

И только после того, как полученный от субподрядчика акт будет отражен в учете генерального подрядчика, заказчику будет направлен аналогичный документ, но уже от своего имени и на несколько большую сумму.

Допустим, что собственные затраты генподрядчика по этому договору составили 250 тыс. руб. (если честно, то лень придумывать, какие это конкретные затраты – всякие).

В учете их в мае-сентябре отразили записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 25 – 250 000 руб.

Итого фактические затраты генерального подрядчика составили 2,25 млн. руб. (250 тыс. своих, и 2 млн. – субподрядных).

В выставленном заказчику акте стоимость работ указана в размере 2,5 млн. руб., плюс 500 тыс. НДС.

За счет чего могла подрасти стоимость ремонта по смете – за счет увеличения накладных расходов, либо плановых накоплений – это не проблемы бухгалтерии.

Есть подписанный двумя сторонами договора акт «сдал-принял» на 2,5 млн. руб., плюс 500 тыс. НДС, и бухгалтерии этого достаточно.

Кроме того, есть выданная заказчиком в виде материалов предоплата на 600 тыс. руб., которую, хотя и получил непосредственно субподрядчик, но заказчик удержит с генерального подрядчика.

И записи у генерального подрядчика в сентябре будут следующими:

  • Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 – 3 000 000 руб. – передан заказчику результат работ;
  • Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 – 500 000 руб. – НДС по переданному результату работ;
  • Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 – 600 000 руб. – зачтена сумма полученной в мае предоплаты;
  • Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) – 100 000 руб. – принят к вычету НДС, начисленный в мае от полученной предоплаты;
  • Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 – 2 250 000 руб. – списаны фактические затраты на выполнение СМР.

И если заказчик расплатится в установленный договором срок, и не будет иметь претензий к качеству проведенных работ, то никаких хлопот с этим договором в будущем быть не должно.

Сергей Верещагин
Сергей Верещагин

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