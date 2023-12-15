Долго — не значит наверняка

Любая налоговая проверка, будь то камеральная или выездная, — это уже стресс для налогоплательщика. Но ситуация усугубляется, когда инспекция начинает затягивать процесс или откладывает рассмотрение жалобы. В такие моменты не только сложно предсказать исход дела, но и непонятно, когда готовиться к возможным неприятностям.

К счастью, с необоснованными задержками со стороны налоговых органов можно и нужно бороться.

Такое решение приняло ООО "Нова Принт", когда в отношении него УФНС по республика Марий Эл приняло решение о взыскании недоимки. Общество оспорило это решение в суде в рамках дела № А38-5256/2022.

Фактические обстоятельства. В 2018 году в отношении компании была проведена выездная проверка, результат которой оказался не в пользу налогоплательщика. Решение по проверке было вынесено в 2022 году, после чего ООО «Нова Принт» неудачно попыталось оспорить его. В том же году инспекция составила решение о взыскании недоимки и направила инкассовые поручения.

Аргументы налогового органа:

- оспариваемое решение вынесено в пределах полномочий инспекции;

- нарушения процессуальных сроков при взыскании тоже не допущено: с даты вступления в силу решения по проверке до даты принятия решения о взыскании по ней прошло столько времени, сколько того требует Налоговый Кодекс РФ;

- следовательно, без учета нарушения сроков проведения самой налоговой проверки и рассмотрения ее результатов, сроки составления решения о взыскании не нарушены.

Аргументы налогоплательщика:

- акт налоговой проверки должен быть вручен Обществу не позднее 04.10.2019, но фактически направлен 15.11.2019, то есть управлением нарушен срок на вручение акта налоговой проверки налогоплательщику более чем на один месяц;

- решение по итогам проведения налоговой проверки должно быть вынесено не позднее 11.03.2020 и вручено не позднее 26.03.2020 однако фактически указанное решение вынесено 25.05.2022;

- имело место последовательное несоблюдение налоговым органом процессуальных сроков, что в итоге привело к позднему составлению решения о взыскании;

- уже ко дню направления требования об уплате налогов и принятия впоследствии решения о взыскании и выставления инкассовых поручений, возможность принудительного взыскания задолженности с общества была заведомо утрачена управлением.

Решение судов. Мнения судебных органов разделились. Первая инстанция и апелляция встали на сторону налогоплательщика, однако кассационный суд признал правоту налогового органа. В конечном итоге, дело дошло до Верховного суда, который постановил: если сроки совершения действий инспекцией, в том числе сроки рассмотрения материалов проверки и принятия решения по ней, сроки рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом в своей совокупности превысили общий двухлетний срок, то в таком случае налоговый орган утрачивает право на принудительное взыскание задолженности как в бесспорном, так и в судебном порядке.

Вывод. На самом деле Верховный суд лишь подтвердил свою же позицию, ранее изложенную в деле № А21-10479/2019 (ООО "Неринга). Для нас с вами это значит лишь одно: в нынешних условиях, когда налоговые органы будут стараться "поднимать" и взыскивать все старые недоимки, очень важно следить за соблюдением процессуальных сроков и своевременно сигнализировать суду об их нарушении. Это позволит защитить свои средства и избежать необоснованных взысканий.



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