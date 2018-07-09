С какой скоростью должен работать бухгалтер

У бухгалтеров много работы. Как показывают результаты опросов, им приходится постоянно задерживаться на работе, трудиться в выходные, урывками использовать отпуск.
На проведение каждой бухгалтерской операции требуется время. А сколько конкретно? Этот вопрос стал сегодня предметом осуждения в нашей группе на Фейсбуке.
Коллеги пытаются подсчитать, сколько времени у них занимает проведение документов, занесение в программу первички и т.д.
Есть у кого-нибудь хронометраж времени на выполнение бухгалтерских операций? Или вдруг знаете, где посмотреть более-менее достоверную информацию? Например, бухгалтера-расчетчика берут обычно на 300-500 чел.? А сколько пп может и должен обрабатывать бухгалтер на участке банк-клиент? Сколько документов поступлений вводить материалист с учетом того, что количество позиций в документе может быть сильно разное, а еще списания по актам надо делать? Или я интересуюсь показателями прошлого века?)
- Наталья Чернявская
Между тем коллеги указали на действующие нормы работы бухгалтеров, которые актуальны для бюджетников. Никто не запрещает ориентироваться на них и коммерческому бухгалтеру.
Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности утверждены Постановлением Минтруда от 26.09.1995 №56.
Расчет общей трудоемкости работ, выполняемых работниками бухгалтерии, проводится по направлениям их деятельности по сложной формуле.
Так, например, учет движения одного ОС в карточке должен занимать у бухгалтера 10 минут. На списание одной позиции материалов отводится 5 минут. Учет расчетов с поставщиками согласно документу занимает 7 минут на одну позицию.
На получение денег из банка по чековой книжке бухгалтеру отводится 30 минут. А вот обратный процесс – сдача налички из кассы в банк занимает уже 20 минут. На выдачу денег из кассы по РКО кассиру отводится 2 минуты.
А сколько времени лично у вас уходит на то, чтобы, например, сформировать в программе платежку и выгрузить ее в интернет-банк? Расскажите нам.
А время на дорогу до банка? Тот, кто делал расчеты, считает, что у всех банк через дорогу?
Одна позиция - это что? Один документ? Одна строка в документе из 100 позиций?
а сколько времени на автоматизацию уходит кто-нибудь считал?
Бухгалтерская отчетность - 1 проводка - 15 минут
Составление Главной книги - 1 проводка - 20 минут
В 1995 еще не было налогового учета
Аноним, Вы писали:
Было постановление 552 - тоже хорошего мало.
Фиг с ними, с этими днями, тут дело в другом - если делать в день 20 дел, что часто приходится делать по 2-3-4 одновременно, и таких переключений уже не 80 мин., а гораздо больше. Ну и, не надо забывать, что всё твоё планирование рабочего дня летит к бабушке, когда возникают либо важные непредвиденные вопросы, которые действительно надо решать срочно, оставив другие дела, либо новые идеи у руководства, которые, м.б. решать бы и ни к чему, но приходится.
В результате одну накладную можно разносить целый день.
Что верно, то верно(((
Какая норма выработки может быть у бухгалтера , он же не относиться к рабочему классу - он ИТР.
У ИТР нет нормы выработки в час или в день, нет наряд -заказа . У бухгалтера "не нормированный рабочий день", т.е без нормы выработки ( не нормированный рабочий день, именно означает не работать сверх положенного времени , а именно "без нормы выработки "). Поэтому смешно приравнивать бухгалтера к таким понятиям, он не пирожки печет .