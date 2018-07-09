С какой скоростью должен работать бухгалтер

У бухгалтеров много работы. Как показывают результаты опросов, им приходится постоянно задерживаться на работе, трудиться в выходные, урывками использовать отпуск.

На проведение каждой бухгалтерской операции требуется время. А сколько конкретно? Этот вопрос стал сегодня предметом осуждения в нашей группе на Фейсбуке.

Коллеги пытаются подсчитать, сколько времени у них занимает проведение документов, занесение в программу первички и т.д.

Есть у кого-нибудь хронометраж времени на выполнение бухгалтерских операций? Или вдруг знаете, где посмотреть более-менее достоверную информацию? Например, бухгалтера-расчетчика берут обычно на 300-500 чел.? А сколько пп может и должен обрабатывать бухгалтер на участке банк-клиент? Сколько документов поступлений вводить материалист с учетом того, что количество позиций в документе может быть сильно разное, а еще списания по актам надо делать? Или я интересуюсь показателями прошлого века?) - Наталья Чернявская

Между тем коллеги указали на действующие нормы работы бухгалтеров, которые актуальны для бюджетников. Никто не запрещает ориентироваться на них и коммерческому бухгалтеру.

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности утверждены Постановлением Минтруда от 26.09.1995 №56.

Расчет общей трудоемкости работ, выполняемых работниками бухгалтерии, проводится по направлениям их деятельности по сложной формуле.

Так, например, учет движения одного ОС в карточке должен занимать у бухгалтера 10 минут. На списание одной позиции материалов отводится 5 минут. Учет расчетов с поставщиками согласно документу занимает 7 минут на одну позицию.

На получение денег из банка по чековой книжке бухгалтеру отводится 30 минут. А вот обратный процесс – сдача налички из кассы в банк занимает уже 20 минут. На выдачу денег из кассы по РКО кассиру отводится 2 минуты.

А сколько времени лично у вас уходит на то, чтобы, например, сформировать в программе платежку и выгрузить ее в интернет-банк? Расскажите нам.