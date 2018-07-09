Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

С какой скоростью должен работать бухгалтер

У бухгалтеров много работы. Как показывают результаты опросов, им приходится постоянно задерживаться на работе, трудиться в выходные, урывками использовать отпуск.

На проведение каждой бухгалтерской операции требуется время. А сколько конкретно? Этот вопрос стал сегодня предметом осуждения в нашей группе на Фейсбуке.

Коллеги пытаются подсчитать, сколько времени у них занимает проведение документов, занесение в программу первички и т.д.

Есть у кого-нибудь хронометраж времени на выполнение бухгалтерских операций? Или вдруг знаете, где посмотреть более-менее достоверную информацию? Например, бухгалтера-расчетчика берут обычно на 300-500 чел.? А сколько пп может и должен обрабатывать бухгалтер на участке банк-клиент? Сколько документов поступлений вводить материалист с учетом того, что количество позиций в документе может быть сильно разное, а еще списания по актам надо делать? Или я интересуюсь показателями прошлого века?)

- Наталья Чернявская

Между тем коллеги указали на действующие нормы работы бухгалтеров, которые актуальны для бюджетников. Никто не запрещает ориентироваться на них и коммерческому бухгалтеру.

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности утверждены Постановлением Минтруда от 26.09.1995 №56.

Расчет общей трудоемкости работ, выполняемых работниками бухгалтерии, проводится по направлениям их деятельности по сложной формуле.

Так, например, учет движения одного ОС в карточке должен занимать у бухгалтера 10 минут. На списание одной позиции материалов отводится 5 минут. Учет расчетов с поставщиками согласно документу занимает 7 минут на одну позицию.

На получение денег из банка по чековой книжке бухгалтеру отводится 30 минут. А вот обратный процесс – сдача налички из кассы в банк занимает уже 20 минут. На выдачу денег из кассы по РКО кассиру отводится 2 минуты.

А сколько времени лично у вас уходит на то, чтобы, например, сформировать в программе платежку и выгрузить ее в интернет-банк? Расскажите нам.

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Мнения
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20 мнений
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Аноним
, Тольятти
"А сколько времени лично у вас уходит на то, чтобы, например, сформировать в программе платежку и выгрузить ее в интернет-банк?"
- создание счета
-создание карточки контрагента
-создание договора
-настройка договора
-создание платежки
-выгрузка в банк
-загрузка из банка в программу....  ой сколько надо манипуляций сделать чтобы правильно все было((((((
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Аноним
, Волгоград
Смотря какая платежка и общее количество платежей. Есть старые клиенты, которым платежку можно скопировать предыдущую, изменить в ней сумму и сверить реквизиты счета (последние 4 цифры). Есть налоговые платежи, в которых надо набивать и сверять кбк, октмо и пр.  Есть алименты или удержания для приставов, в них надо каждую букву и цифру проверить 3 раза. На все разное время. От количества зависит, насколько "замылится" глаз, последние платежки по 2 раза проверяю поэтому.
Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Во многих бухфирмах расчет стоимости  услуг строится от количества операций. В базе делается общий журнал всех операций за месяц, от этого рассчитывается стоимость. В принципе, приемлемый метод определения количества работ и трудозатрат бухгалтера. Понятно, что если в накладной поступления 100 позиций, и каждая - новая, которую надо заводить в базе, то тут можно считать из расчета, например, 5 позиций = 1 операция. И т.д.
Клерк
ZZZhanna
, Санкт-Петербург

На получение денег из банка по чековой книжке бухгалтеру отводится 30 минут. А вот обратный процесс – сдача налички из кассы в банк занимает уже 20 минут.

А время на дорогу до банка? Тот, кто делал расчеты, считает, что у всех банк через дорогу? 

Учет расчетов с поставщиками согласно документу занимает 7 минут на одну позицию.

Одна позиция - это что? Один документ? Одна строка в документе из 100 позиций? 

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Аноним
, Москва
А сколько времени должен потратить бухгалтер на изучение творчества наших законодателей и в какое время он это должен делать в рабочее или по ночам?
Например, кто уже сколько потратил времени на изучение 54-ФЗ и его применение с 01.07.18 при безналичных расчетах и кто сколько еще планирует потратить на это времени?
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Аноним
, Москва
А сколько времени уходит на проверку первички и её исправление с общением с "тупыми" менеджерами и контрагентами объясняя им в чем они не правы? А сколько времени уходит на согласование (и переделки) договоров всяких, когда менеджмент настаивает на своих "супер-хитрых" и "супер-умных" пунктах, которые противоречат (нарушают) законодательство? Им ведь как об стену горох в большинстве случаев...  
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Аноним
А вот вы как думаете сколько у меня должно уйти времени на то, чтобы отразить в 1С Лизинговый платеж в евро, с НДС, по предоплате, т.е. привязав конкретные документы (Чтобы увидеть рублевое выражение нужно сформировать соответствующую справку). Получив от Лизингодателя рублевую счет-фактуру понимаю, что у меня нет каких-то документов. Оказывается оплаты за нас 3-ей стороной. Связываюсь с этой третьей стороной, получаю документы. Договор по лизингу, лизинговые платежи в евро, оплата в рублях по курсу на день оплаты, увеличенная на 0,5%. Сторонняя организация платила в рублях. Да, я легко ручкой напишу все необходимые проводки. Но не просто их впихнуть с 1С.
А как учесть время на обработку требований с налоговой? Их частота, объем не прогнозируем!
Хронометраж хорош в типовых операциях, которые можно и роботу поручить.
А бухгалтерия в наше время - это творчество! А как можно хронометрировать творчество?! Правда в прошлом веке в Китае брали обязательства по написанию определенного количества книг за месяц. Но, все это закончилось провалом :))))
Да, на требование налоговой дать пояснения по тому или иному вопросу иногда можно ответить за три минуты, только вот необдуманный ответ может спровоцировать лавину последующих проверок, ответ на которые займет время. Лучше посидеть и тщательно взвесить каждое слово, которое, прямо как говорят в детективе, позднее могут использовать против тебя и твоей организации.
т..е. да, нужно знать сколько обычно уходит времени на ту или иную операцию, но нужно понимать, что существует и форс-мажор, и решение незапланированных проблем не должно заставлять бухгалтерию работать в выходные или оставаться по вечерам.
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Аноним
, Красноярск
у меня есть такой документ, не знаю принят или нет, про нормы работы буха и юриста.
ближе к концу статьи смотреть http://www.klerk.ru/buh/articles/454962/



Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Ребята, изначально был вопрос о типовых операциях. Методики расчета их скорости можно подобрать. А то, что сейчас бухгалтер - уже давно не бухгалтер, а тыжбухгалтер, так это совсем другая песня, совсем...
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Аноним
, Новосибирск
На получение наличных 30 минут. У меня кассир в последний раз в очереди только час простоял.
А вообще из тайм-менеджмента я вынесла такую важную вещь. На переключение с одной задачи на другую надо как минимум 4 минуты. Вытащить документы, настроиться, вспомнить. Таким образом, если в день сделать 20 дел, то 1 час 20 минут уйдут просто на переключение, без каких-либо результатов. А если эти дни? А если голова болит? А если в законе ничего не понятно?
Клерк
ZZZhanna
, Санкт-Петербург

Таким образом, если в день сделать 20 дел, то 1 час 20 минут уйдут просто на переключение, без каких-либо результатов. А если эти дни?

 Фиг с ними, с этими днями, тут дело в другом - если делать в день 20 дел, что часто приходится делать по 2-3-4 одновременно, и таких переключений уже не 80 мин., а гораздо больше. Ну и, не надо забывать, что всё твоё планирование рабочего дня летит к бабушке, когда возникают либо важные непредвиденные вопросы, которые действительно надо решать срочно, оставив другие дела, либо новые идеи у руководства, которые, м.б. решать бы и ни к чему, но приходится.

В результате одну накладную можно разносить целый день.

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Аноним
, Москва

Какая норма выработки может быть у бухгалтера , он же не относиться к рабочему классу - он ИТР.

У ИТР нет нормы выработки в час или в день, нет наряд -заказа . У бухгалтера "не нормированный рабочий день", т.е без нормы выработки ( не нормированный рабочий день, именно означает не работать сверх положенного времени , а именно "без нормы выработки "). Поэтому смешно приравнивать бухгалтера к таким понятиям, он не пирожки печет .  

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