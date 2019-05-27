Клерк.Ру

ИП освободили от касс. Бухгалтеры попадают под уголовку. Налоговики пришли на «Клерк». Недельный обзор

Ура, новой отсрочке по онлайн-кассам — быть. Противостояние налоговиков и бухгалтеров на «Клерке» усиливается. Шансов бухгалтеру попасть на уголовку становится больше. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. ИП без работников получили отсрочку по применению ККТ. Но не все;

2. Налоговые пени из воздуха — это не сбой в программе ФНС, это заложенный алгоритм.

3. Выявили новую схему хищения денег у клиентов Сбербанка через терминалы;

4. Цифровизация налоговой службы забуксовала;

5. Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет;

6. Вместо трудовых книжек будут сведения о трудовой деятельности;

7. Адрес учредителя или директора может быть юрадресом фирмы;

8. Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам.

Темы недели

1. На сколько сейчас сажают за уклонение от уплаты налогов. Как бухгалтеру защититься.

Тактике защиты при налоговых проверках научитесь в нашем онлайн-курсе. Автор — известный налоговый эксперт Иван Кузнецов, который много лет работал в ОБЭП. Записывайтесь, до 28 мая скидка 15 %.

2. Бухгалтеров, подписавших открытое письмо Мишустину, вызывают в налоговые инспекции.

На «Клерке» идут открытые баталии между налоговиками и бухгалтерами.

Правда, с теми, кого вызвали в налоговую, все в порядке. Даже вроде как конструктивный диалог.

Дзен для бухгалтеров

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1. Какие семьи с детьми получат новое пособие;

2. Как через банки разводят продавцов квартир;

3. Как кабмин придумал бороться с бедностью;

4. Эти «деньги» запретят в России;

5. Как отсудить у налоговиков большие деньги из-за ерунды.

«Ночной бухгалтер»

За 20 мая: Осторожнее с терминалами Сбербанка;

За 21 мая: Сбой в налоговой может усугубиться;

Важные статьи

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Статистическая отчетность: формы, уточненки, нулевки и штрафы

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Забалансовые счета: почему бухгалтерам не стоит их игнорировать

3

Как налоговики вычисляют работодателей с конвертными зарплатами

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Счета-фактуры: нюансы оформления

5

В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года

Интересные посты в блогах

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«1С:УНФ» и производство: как программа уменьшит ваши трудовые мозоли

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С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

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Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

4

Минфин дал добро на арест имущества

5

Что делать с ненужной организацией?

6

Как эффективно управлять запасами товаров при сезонных колебаниях спроса

7

Очень важно в жизни найти своего бухгалтера ...

8

Арест и разблокировка расчетных счетов. Хронология событий

9

Когда банк может отказать вам в открытии счета?

10

О кассах простым языком. Нужна ли касса садовым и огородным хозяйствам?

11

Просрочка уплаты НДФЛ, использование ЭЦП, инвестиционные льготы. Дайджест судебных споров

На пообсуждать

1. Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.

2. За счет заведения. Почему бухгалтер должен быть в штате.

Инструмент недели

Мы, как и бухгалтеры, любим делать многое загодя. Поэтому ловите производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

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