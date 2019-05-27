ИП освободили от касс. Бухгалтеры попадают под уголовку. Налоговики пришли на «Клерк». Недельный обзор

Ура, новой отсрочке по онлайн-кассам — быть. Противостояние налоговиков и бухгалтеров на «Клерке» усиливается. Шансов бухгалтеру попасть на уголовку становится больше. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. ИП без работников получили отсрочку по применению ККТ. Но не все;

2. Налоговые пени из воздуха — это не сбой в программе ФНС, это заложенный алгоритм.

3. Выявили новую схему хищения денег у клиентов Сбербанка через терминалы;

4. Цифровизация налоговой службы забуксовала;

5. Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет;

6. Вместо трудовых книжек будут сведения о трудовой деятельности;

7. Адрес учредителя или директора может быть юрадресом фирмы;

8. Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам.

Темы недели

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Мы, как и бухгалтеры, любим делать многое загодя. Поэтому ловите производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе.