ИП освободили от касс. Бухгалтеры попадают под уголовку. Налоговики пришли на «Клерк». Недельный обзор

Ура, новой отсрочке по онлайн-кассам — быть. Противостояние налоговиков и бухгалтеров на «Клерке» усиливается. Шансов бухгалтеру попасть на уголовку становится больше. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. ИП без работников получили отсрочку по применению ККТ. Но не все;
2. Налоговые пени из воздуха — это не сбой в программе ФНС, это заложенный алгоритм.
3. Выявили новую схему хищения денег у клиентов Сбербанка через терминалы;
4. Цифровизация налоговой службы забуксовала;
5. Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет;
6. Вместо трудовых книжек будут сведения о трудовой деятельности;
7. Адрес учредителя или директора может быть юрадресом фирмы;
8. Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам.
Темы недели
1. На сколько сейчас сажают за уклонение от уплаты налогов. Как бухгалтеру защититься.
Тактике защиты при налоговых проверках научитесь в нашем онлайн-курсе. Автор — известный налоговый эксперт Иван Кузнецов, который много лет работал в ОБЭП. Записывайтесь, до 28 мая скидка 15 %.
2. Бухгалтеров, подписавших открытое письмо Мишустину, вызывают в налоговые инспекции.
На «Клерке» идут открытые баталии между налоговиками и бухгалтерами.
Правда, с теми, кого вызвали в налоговую, все в порядке. Даже вроде как конструктивный диалог.
Дзен для бухгалтеров
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1. Какие семьи с детьми получат новое пособие;
2. Как через банки разводят продавцов квартир;
3. Как кабмин придумал бороться с бедностью;
4. Эти «деньги» запретят в России;
5. Как отсудить у налоговиков большие деньги из-за ерунды.
«Ночной бухгалтер»
За 20 мая: Осторожнее с терминалами Сбербанка;
За 21 мая: Сбой в налоговой может усугубиться;
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Забалансовые счета: почему бухгалтерам не стоит их игнорировать
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Как налоговики вычисляют работодателей с конвертными зарплатами
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Счета-фактуры: нюансы оформления
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В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года
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Что делать с ненужной организацией?
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Очень важно в жизни найти своего бухгалтера ...
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Арест и разблокировка расчетных счетов. Хронология событий
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Когда банк может отказать вам в открытии счета?
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О кассах простым языком. Нужна ли касса садовым и огородным хозяйствам?
11
Просрочка уплаты НДФЛ, использование ЭЦП, инвестиционные льготы. Дайджест судебных споров
На пообсуждать
1. Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.
2. За счет заведения. Почему бухгалтер должен быть в штате.
Инструмент недели
Мы, как и бухгалтеры, любим делать многое загодя. Поэтому ловите производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе.
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