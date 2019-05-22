Арест и разблокировка расчетных счетов. Хронология событий

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию случай из практики, от которого не застрахован никто. Но для начала немного фактической информации вместо вступления:

Субъект бизнеса: организация на ОСНО

Количество расчетных счетов: 3

Количество частично заблокированных расчетных счетов: 3

Сумма задолженности: 377 тыс. рублей основного долга; 2,5 тысячи рублей пени за за просрочку этого платежа

Дата ареста счета и списания задолженности: 30 апреля 2019 года.

Разблокировка счета: 17 мая 2019 года.

Ситуация

Итак. Обязательства по уплате налога на прибыль за 2018 год в размере 377 тысяч рублей у компании возникли 28 марта 2019 года. Эта сумма умышленно не была уплачена, поскольку деньги решено было использовать для пополнения оборотных средств в течение апреля и уже после этого оплатить налог (государство - самый выгодный кредитор)

Предполагалось, что УФНС в соответствие с регламентом направит требование на уплату налога с указанием крайних сроков для добровольного погашения. Но этого не произошло (по невыясненным обстоятельствам). Вместо этого 30 апреля УФНС частично заблокировала все расчетные счета компании (на 377 тыс. рублей каждый) и безакцептно списала с одного из них сумму задолженности.

Хронология событий

30 апреля. Произошло безакцептное списание задолженности с расчетного счета в сумме 377 тыс. рублей. Блокировка всех счетов по-прежнему сохранилась.

6 мая.

9:00 Обнаружена проблема с расчетными счетами.

10:00 Произведена уплата пеней за месяц просрочки платежа в сумме 2,5 тыс рублей.

11:00 В ФНС отправлено письмо с просьбой разблокировать счета (к письму прилагались копии выписки и платежных поручений) с указанием на разблокировку на основании п. 9 ст. 76 НК РФ)

12:30 Созвонились с отделом по урегулированию задолженности ИФНС, описали ситуацию и получили ответ: ”Этот платеж мы не видим и разблокировка счета произойдет автоматически, как только поступят деньги”. На вопрос, сколько времени потребуется на разблокировку, инспектор отвечал уклончиво, не называя конкретного времени, хотя по закону счет должны разблокировать не позднее одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт взыскания налога, пеней, штрафа (п. 8, ст. 76 НК РФ).

Для справки: звонить в этот отдел рекомендуем через справочную службу ФНС по номеру 8-800-222-22-22. Чтобы вас соединили с отделом необходимо дождаться ответа оператора, расскажите о своей проблеме и попросите соединить с инспектором. Оператор может отказать, если не описать сложившуюся ситуацию.

7 мая. Снова звонок в инспекцию. Ничего нового не узнали. При этом инспектор в разговоре предположил, что счет разблокируют не раньше конца следующей недели (17 мая), так как установлена новая программа и она разблокирует счета автоматически. Понимая свою беспомощность перед сотрудниками ФНС и принимая во внимание отсутствие у последних желания помочь в решении вопроса, бухгалтер, не дожидаясь наступления крайнего срока по разблокировке счетов (8 мая), направляет жалобу в УФНС на бездействие инспекторов.

8 мая. Ситуация не меняется.

9-12 мая. Выходные

13 мая. Без изменений

14 мая. В ходе очередного разговора с руководителем отдела по урегулированию задолженности выяснилось, что у компании имеется задолженность по пеням за 2016 год в размере порядка 700 рублей. Договорились, что компания в этот же день уплатит этот долг, привезет копии платежных поручений и выписку по расчетному счету для подтверждения оплаты пеней, после чего счета разблокируют вручную.

15 мая.

10:00. Бухгалтер привез документы. Руководитель отдела оказался на совещании.

15:00. Документы были получены руководителем отдела.

16:00. Бухгалтеру сообщают, что данных о платеже нет, поэтому разблокировка невозможна. На вопрос, почему нет, ведь представлены копии платежных документов, поступил ответ: “Я думал вы в старой программе, а вы - в новой, поэтому вручную разблокировать не получится. В лучшем случае - 20 мая”.

16 мая. Ситуация без изменений.

17 мая.

16:00. Звонок из налоговой инспекции. Инспектор сообщает, что принято решение о снятии ареста со счетов. Первая мысль бухгалтера: “Не зря было 70 звонков в инспекцию. Они не остались в стороне и проявили искреннюю заботу о налогоплательщике в трудной ситуации”. Но эта мысль улетучилась мгновенно после следующей фразы инспектора: “Жалобу свою отзовите”.

Вот с такими ситуациям сталкиваются бухгалтеры в своем нелегком труде. Какую пользу можно извлечь для себя из этого повествования?

Во-первых, не допускать ареста счетов ;)

Во-вторых, в случае ареста незамедлительно проверить текущее состояние расчетов по всем имеющемся налогам, взносам, пеням и штрафам (конечно с учетом списанных платежей). Если есть хоть какая-то задолженность - счета не разблокируют… Поэтому в этот же день нужно произвести оплату всех долгов!

В-третьих, в этот же день необходимо написать письмо в ИФНС с просьбой о разблокировке счетов и приложением выписки и платежных поручений об уплате недоимки, пеней, штрафов.

В-четвертых, если по телефону не получили “железобетонного” подтверждения, что счет разблокируют в ближайшие два рабочих дня, то на следующий день можете смело писать жалобу в Управление (ее, в случае положительного исхода, можно будет отозвать).

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А с какими сложностями в общении с налоговыми инспекторами сталкивались вы и как удавалось решить вопрос? Поделитесь опытом, пишите в комментариях.