Что делать, если налоговая прислала акт с доначисленнным НДС

Недавно был случай, когда для выездной проверки, которая по организации по плану стояла на 2019 год, камеральный отдел сделал запросы и за предыдущие три года. В течение проверки прислали три акта с дополнительным начислением НДС. Как и с чего все начинается?

Сначала поймем одну простую вещь: программа налоговой автоматически запускает проверку по вашей организации. И у вас все может быть хорошо с отчетность. Но есть еще ваши контрагенты, которые тоже могут ошибиться в предоставление сведений. Кроме проверки на достоверность и полноту сведений о сделке, правильности отражения первички в отчетности, еще проверяют сведения по восстановленным и полученным авансам по вашим сделкам. Если у вас есть авансовые счета-фактуры, то регламент закрытия таких операций не должен быть нарушен. Все это лишь автоматическая проверка по вашей организации.

Далее за дело берется специалист отдела предпроверочного анализа, который не только проверит саму сделку на наличие экономического обоснования и смысла, но также исследует достоверность сведений по вашей организации в части наличия производственных мощностей, торгово-складских помещений, присутствия деятельности и оплаты аренды по юридическому адресу организации.

С помощью допросов он определит должностных лиц на владение информации по всему процессу сделки. Потом сделает запросы в соответствующей налоговый орган вашего контрагента и получит сведения оттуда. Определит, кто подписывает и сдает отчетность и с какого помещения и IP-адреса отправлен отчет. Процесс этот занимает достаточно длительное время. Использовать этот этап вы можете максимально в свою пользу во избежание получения акта с начислением НДС, так как на этом этапе вы и ваша организация непосредственно участвуете в процессе.

Если налоговый орган принимает решение о недостоверности полноты сделки или некорректного восстановления авансов или не видит обоснования экономического смысла сделки, то fкт проверки придет к вам со строкой «доначислен НДС»

Что делать если это все-таки произошло? Доплатить сразу то, что прислали?

1. Оцените начисленную сумму, иногда она очень незначительна. Акт является следствием лишь того, что ваш поставщик (это может быть представитель микро-бизнеса, индивидуальный предприниматель, не отчитался по продаже вам из-за отсутствия бухгалтерского учета или отчитался несвоевременно и уже решает эту проблему). В этом случае не стоит запускать процесс по работе с этим актом. Утоните у контрагента или доплатите НДС по акту, если уточнить не у кого. Через 2, 3 года такое вполне может быть. Это может быть дешевле и не отнимет много времени.

2. Если же речь идет о значительной сумме или в акте присутствуют сразу несколько сделок, то бежать и оплачивать НДС по нему не нужно.

Любой акт можно обжаловать, в том числе и в котором начислен дополнительно НДС.

Лучше в этот процесс включиться с полной отдачей. Обжалование акта должно обязательно содержать информацию по каждому пункту акта, иначе нет смысла его отправлять в налоговый орган, потому что в ответ вам может прийти, что обжалование не принято из-за отсутствия информации по пункту No...

3. Возражение по акту налоговой проверки содержит следующий смысл:

По пункту описательной части акта необходимо указать на наличие договоров, актов, счетов-фактур, УПД и исполнения обязательств по оплатам в счет контрагента, чья сделка оказалась под вопросом. Присутствие их и своевременное предоставление сведений такого характера в полном объеме в налоговый орган по требованию однозначно является подтверждением сделки и оспаривается только присутствием доказательной базы.

Если налоговая не предоставила к акту такое подтверждение, то решение будет принято в вашу пользу. Укажите обязательно, что исполнение обязательств по сделке произведено в срок.

Могут быть вопросы про сотрудников и налогам по зарплате. Вы должны подтвердить и описать весь процесс должностного присутствия того или иного сотрудника, имеющего отношение к сделке. Приложить платежные поручения, выписки, заверенные банком, трудовые договора, справки. Чем больше информации вы даете по данному вопросу, тем более вероятно принятие возражения.

Минимальный налог, который начислен по вашему отчету, может быть подтвержден наличием документов по взятым в декларацию вычетам, что является неоспоримым фактом в вашу пользу.

По пункту совпадения IP-адреса при отправке отчета обосновать можно наличием одной бухгалтерии на аутсорсинге, если такое имеет место, в остальных случаях совпадений быть не должно.

По пункту визуального осмотра подписей в оригинальных документах, предоставленных по сделке, отсутствия печатей, отсутствия первичных документов со стороны контрагента следует указать на отсутствие документального подтверждения хода проверки на наличие, присутствие их со стороны налогового органа, а также об отсутствии уведомлений о наличии такого подтверждения.

В итоге можно написать, что все выводы инспекторы по контрагенту с вашей стороны не подтверждены доказательствами, которые об этом свидетельствуют.

Возражения — не единственный способ обжаловать акт с дополнительно начисленным НДС, а, скорее всего, конечный. Есть еще человеческий фактор присутствия налоговой и взаимоотношений вашей организации с ней, которые могут помочь еще на любой стадии этой проверки избежать дополнительного начисления.