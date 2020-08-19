Налоговые риски: кто предупрежден - вооружен

Тренды и бренды

ФНС ответственно рапортует о победе над «фирмами-однодневками». Основная заслуга — за роботом по имени «АСК НДС-2», который сопоставляет данные из декларации налогоплательщика с данными деклараций его контрагентов и, при обнаружении «разрывов», налогоплательщик получает требование предоставить пояснения.

Поэтому отсутствие «проблемных» контрагентов в конкретном бизнесе уже перестало быть своего рода защитой от налоговых рисков.

Спустя 10 лет внимание инспекторов вновь обращено на пресечение случаев необоснованного применения специальных налоговых режимов, которые также предоставляют возможность снижения уплаты НДС. Это то самое «искусственное дробление бизнеса», под которое может попасть абсолютно всё — от франчайзинга до создания нескольких однотипных компаний одним учредителем. Дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Анализ налогоплательщиков

Вероятность реализации налоговых рисков в конкретном бизнесе зависит от соответствия критериям, закреплённым в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок 2007 года. 📌 Реклама

Налоговая нагрузка, рентабельность, доля вычетов по НДС (критерий 1, 3 и 11)

В части налога на добавленную стоимость внимание уделяется доле заявленных вычетов по НДС. Общий рекомендуемый показатель составляет 0,89.

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При этом важно понимать, что показатели в приложении к Концепции усреднённые, а значит могут и будут меняться в зависимости от отрасли и региона.

В качестве дополнительного инструмента для оценки налоговых рисков следует воспользоваться налоговым калькулятором сервиса «Прозрачный бизнес». С его помощью вы получите данные о среднеотраслевых показателях по налоговой нагрузке и рентабельности для конкретного вида деятельности, с учётом особенностей соответствующего региона и «масштабов» бизнеса.

Убытки, уровень и рост расходов (критерий 2, 4, 7)

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Безусловно, убытки не всегда означают, что предприятие оптимизирует налоги. Причины могут быть разные: инвестирование в новые проекты, претензии контрагентов, финансовый кризис. Однако эти причины нужно чётко понимать и суметь донести информацию в ответах на требования.

Кроме того, налоговая совершенно точно запросит информацию о том, как налогоплательщик собирается исправлять ситуацию, своего рода антикризисный план.

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Для расчёта темпов роста доходов и расходов можно использовать данные бухгалтерского баланса (отчёт о фин результатах) и декларацию по налогу на прибыль. Показатели доходов (выручка) прошлого периода (например, 2019 г.), делят на показатели позапрошлого (2018 г.) и умножают на 100. То же самое с расходами (себестоимость). Если результат первого расчёта ниже второго, вполне вероятны вопросы от ИФНС.

Уровень заработной платы (критерий 5)

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Сверить данные по среднему ФОТ в свой отрасли всё так же поможет налоговый калькулятор сервиса «Прозрачный бизнес».

Показатели налогоплательщика близки к предельным значениям для применения спецрежимов (критерий 6)

Сейчас данный признак активно используется в целях выявления схем искусственного дробления.

Цепочки посредников и сомнительные сделки (критерий 8 и 12)

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Игнорирование требований (критерий 9)

Миграция (критерий 10)

Во-первых, переезд из региона в регион существенно удлинён. У ИФНС есть достаточно времени, чтобы принять решение о целесообразности налоговой проверки.

Во-вторых, при любой миграции предприятия, соответствующая ИФНС проводит тщательную проверку для подтверждения реального местонахождения компании.

Неформальные критерии отбора

Возмещение НДС

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Соответственно, данная операция косвенно усиливает налоговые риски, поскольку вызывает предвзятое отношения налоговых инспекторов к налогоплательщикам.

Имущество компании

Снижение количества ВНП

Например, в 2016 году налоговая провела 22 602 проверки организаций. Доначислениями завершились 99 % из них. Общая сумма доначисленного, с учётом пеней и штрафов, составила 340 млрд. рублей, то есть в среднем 15,2 млн на одну «удачную» проверку.

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В 2019 картина изменилась. ВНП затронули 12 549 организаций, то есть снижение за 3 года почти в 2 раза. Средняя сумма доначислений на проверку 25 млн.

Разница колоссальная: «минус» 10 тысяч проверок, «плюс» 10 млн доначислений. Всё это говорит о росте эффективности налогового контроля. Тем не менее, кроме выездной налоговой проверки, у налоговой есть ещё один инструмент, позволяющий пополнить бюджет.

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Однако проверка — процесс долгий, договориться о приемлемых для обеих сторон условиях можно гораздо быстрее.

При этом не нужно воспринимать комиссию по легализации как некий устрашающий механизм. Наоборот, это возможность отстаивать свою позицию и продумать стратеги будущей защиты.

Кредитор — «всёмогутор»

Во-первых, у инспекций есть специальное право «трясти» компании-клоны, то есть организации, на которые переводится деятельность, если у налогоплательщика возникают проблемы. Статья 45 Налогового кодекса разрешает в судебном порядке взыскивать налоговую недоимку с зависимого лица.

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Заметьте, никакого банкротства и субсидиарной ответственности. Для удовлетворения требования инспекция должна доказать суду, что действия налогоплательщика и лиц, на которые переводится деятельность (выводится выручка и имущество), носят согласованный (зависимый друг от друга) характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате доначисленных налогов.

В качестве доказательств принимаются сведения о том, что:

активы компании с началом проверки стремительно уменьшаются;

новая компания создаётся в период проверки, а список контрагентов удивительным образом совпадает;

сотрудники должника переводятся на работу в новую компанию и т.д.

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Очевидно, что данная норма внесена в закон о банкротстве с целью облегчить работу налоговой инспекции и упростить процедуру взыскания с контролирующих лиц долгов их компаний перед бюджетом.

Банковский контроль

Требование по уплате налогов с расчетного счета, проверка реального места нахождения, право на отказ в обслуживании. Конечно, с этим можно спорить, но это долго, да и счёт всё равно в это время не работает.

В поисках волшебной пилюли

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Есть сопряженные вопросы: как наладить финансирование внутри группы компаний? Как финансировать смежные (часто дотационные) проекты, параллельные бизнесы (также требующие «накачивания» деньгами на возвратной основе), объединения нескольких бизнесов (как разово, так и на неопределенный срок)?

Остался за кадром и инструментарий скрытого владения бизнесом, благо отлажены новые инструменты, без необходимости использования иностранных компаний. Между тем, скрытое владение всем бизнесом или его частью становится обязательным элементом, если вы хоть как-то хотите защитить свои и активы.