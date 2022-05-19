Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Будут новые правила по налогам на цифровые активы

Госдума приняла новый закон.

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Российские обладатели цифровых активов должны будут заплатить 13 % налога на прибыль. Иностранные организации — 15 % налога на прибыль. Госдума приняла закон

Важный момент от Центробанка: банк не может диктовать минимальную сумму для досрочного погашения кредита.

Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года, рассказали налоговики

В России будет новый магазин мобильных приложений. Называется RuStore. 

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Новости

События

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения

Дата проведения: 25 мая, среда

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПЕРИОД: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Дата проведения: 24 мая, вторник

Сомнительные операции и налоговые комиссии глазами налоговиков

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Полный курс изменений 2022 года в Сочи: ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы и МСФО и практические занятия. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент

Дата проведения: 23 мая, понедельник

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 22 мая, воскресенье

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 22 мая, воскресенье

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 21 мая, суббота

Антикризисная управленка или управление бизнесом через цифры

Дата проведения: 20 мая, пятница

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1С работает медленно: что делать?

С таким вопросом очень часто обращаются пользователи любых конфигураций 1С. Базы медленно работают, тормозят, а закрытие месяца идет порой настолько долго, что можно спокойно сходить на обед. Причины такого поведения 1С могут скрываться как в самой программе, так и за ее пределами. Приведем основной список этих причин и дадим общие рекомендации по их устранению.

Отказ от моратория на банкротство в 2022 году

Публикуем заявление в Федресурсе, чтобы распределить прибыль и выплатить дивиденды.

«Ночной бухгалтер». Суды опять заставили налоговиков запрашивать только документы по конкретным сделкам

Уже в который раз об этом говорят, а воз и ныне там.

Новые виды мошенничества из-за санкций 2022

Я уже несколько раз на своем канале сообщала о мошеннических схемах, которые злоумышленник придумывают в связи с санкциями и другой актуальной экономической повесткой. А вот и новые две «сказки» от мошенников.

🔒 Обзор мер поддержки IT-бизнеса

IT-компаниям обещали много льгот, но пока не все из обещанного реализовано. Мы сделали обзор мер, которые сейчас уже приняты.

Как оплатить больничный во время простоя

После введения западных санкций некоторые компании не смогли продолжить работу в обычном режиме и отправили своих сотрудников в простой. У бухгалтеров нередко возникают вопросы, связанные с оплатой больничного листа в такой период. В нашей статье представлены ответы с конкретными примерами.

🔒 Как провести сокращение работников и не оказаться в суде

Работодатель пришел к выводу, что работников у него больше, чем нужно, придется кого-то сократить. Этот процесс не такой простой и может привести к судебным спорам с увольняемыми сотрудниками, поэтому надо внимательно соблюдать все правила и процедуры.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-13/4750@ от 11.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23866 от 25.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для нулевой ставки налога на прибыль сотрудники медклиники должны быть с сертификатом

Конституционный Суд РФ: Определение № 821-О от 07.04.2022

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