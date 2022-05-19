«Утренний бухгалтер». Будут новые правила по налогам на цифровые активы

Российские обладатели цифровых активов должны будут заплатить 13 % налога на прибыль. Иностранные организации — 15 % налога на прибыль. Госдума приняла закон.

Важный момент от Центробанка: банк не может диктовать минимальную сумму для досрочного погашения кредита.

Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года, рассказали налоговики.

В России будет новый магазин мобильных приложений. Называется RuStore.

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Дата проведения: 25 мая, среда

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПЕРИОД: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Дата проведения: 24 мая, вторник

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Дата проведения: 23 мая, понедельник

Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Полный курс изменений 2022 года в Сочи: ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы и МСФО и практические занятия. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент

Дата проведения: 23 мая, понедельник

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

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СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-13/4750@ от 11.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23866 от 25.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для нулевой ставки налога на прибыль сотрудники медклиники должны быть с сертификатом

Конституционный Суд РФ: Определение № 821-О от 07.04.2022

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