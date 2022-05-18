​​​​​​​​​​​​Утренний бухгалтер. По взносам на травматизм рассрочки не будет 

По страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года ввели годовую отсрочку. Но это не касается взносов на травматизм в ФСС.
Главбух может уволиться в любое время, объясняет эксперт.
Из IT-компании уволились айтишники? Не забудьте оповестить военкомат.
В Минцифры посчитали, сколько пользователей на Госуслугах прибавляется в месяц. Получились какие-то оптимистичные цифры.
То, что по мнению компании является движимым имуществом, налоговики могут посчитать недвижимым и обложить налогом, рассказала ФНС в обзоре судебной практики.
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Коллеги! Подготовили для вас новую подборку новостей и сложных вопросов, которые вы должны учесть в работе в 2022 году:
1. Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020).
2. Если сдаете арендованное помещение в субаренду – ставьте на баланс право пользования активом и тоже амортизируйте его. Даже если у вас малый бизнес (ФСБУ 25/2018).
3. С 1 мая перечисляйте зарплату, используя новые коды в платежках. При этом не забудьте ее индексировать минимум один раз за год (ответ от 05.05.2022 № 164347 на портале «Онлайнинспекция.рф»).
4. Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776).
Узнайте все эти вопросы подробнее на семинаре 6-7-июня 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. все изменения в налоговом кодексе и новые ФСБУ»
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Сомнительные операции и налоговые комиссии глазами налоговиков
Дата проведения: 23 мая, понедельник
Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать
Дата проведения: 23 мая, понедельник
Полный курс изменений 2022 года в Сочи: ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы и МСФО и практические занятия. Зачет часов ИПБ
Дата проведения: 23 мая, понедельник
Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент
Дата проведения: 23 мая, понедельник
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 22 мая, воскресенье
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 22 мая, воскресенье
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 21 мая, суббота
Антикризисная управленка или управление бизнесом через цифры
Дата проведения: 20 мая, пятница
Кадровые документы при работе с инвалидами
Дата проведения: 20 мая, пятница
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Дата проведения: 19 мая, четверг
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Документы
Минобороны РФ: Письмо № 308/2/771 от 27.04.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4231@ от 27.04.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/5629@ от 11.05.2022
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