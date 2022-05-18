​​​​​​​​​​​​Утренний бухгалтер. По взносам на травматизм рассрочки не будет 

По страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года ввели годовую отсрочку. Но это не касается взносов на травматизм в ФСС.

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Коллеги! Подготовили для вас новую подборку новостей и сложных вопросов, которые вы должны учесть в работе в 2022 году: 1. Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020). 2. Если сдаете арендованное помещение в субаренду – ставьте на баланс право пользования активом и тоже амортизируйте его. Даже если у вас малый бизнес (ФСБУ 25/2018). 3. С 1 мая перечисляйте зарплату, используя новые коды в платежках. При этом не забудьте ее индексировать минимум один раз за год (ответ от 05.05.2022 № 164347 на портале «Онлайнинспекция.рф»). 4. Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776). Узнайте все эти вопросы подробнее на семинаре 6-7-июня 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. все изменения в налоговом кодексе и новые ФСБУ» Обучаться можно очно или онлайн. Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!» Запишитесь на семинар со скидкой Тел. +7 (495) 748 03 16, 601 88 32

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Документы

Минобороны РФ: Письмо № 308/2/771 от 27.04.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4231@ от 27.04.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/5629@ от 11.05.2022

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