Как ИП законно потратить выручку на личные нужды

Может ли ИП работать без расчетного счета

ИП не обязан открывать расчетный счет. Однако следует помнить, что существует ограничение расчетов наличными между ИП и организацией, между ИП и другим ИП в рамках одного договора – 100 тыс. рублей (п. 4 Указания Банка России «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 № 5348-У). Если платежи превышают эту сумму, расчетный счет обязателен. За превышение установленного лимита предпринимателю грозит штраф в размере 4–5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП).

Таким образом, ИП может работать без счета, если контрагенты и клиенты готовы платить наличными и платежи в рамках одного договора не превышают 100 тыс. рублей.

Наличие расчетного счета имеет ряд других плюсов:

легкость учета своих доходов и расходов. Банки дают возможность видеть объем выручки по каждому клиенту, а также расходы с разбивкой по поставщикам. На каждую сделку есть документ, подтверждающий доходы или расходы, – это платежное поручение. С помощью ежедневной выписки можно контролировать движение денежных средств;

возможность принимать денежные средства посредством эквайринга. Существует торговый эквайринг, когда деньги снимают с помощью платежных терминалов, и интернет-эквайринг, когда оплата проходит на сайте с помощью специального интерфейса. Без расчетного счета эта опция не работает;

простота осуществления налоговых платежей. Не нужно лично посещать банк. Банки дают возможность автоматически формировать платежные поручения на уплату налогов;

расширение базы клиентов и поставщиков. Большинство компаний предпочитает работать по безналичным платежам. К тому же сложно уложиться в 100-тысячный лимит.

Деньги ИП, находящиеся на счете, застрахованы на 1 400 тыс. рублей. В случае отзыва лицензии у банка деньги в пределах этой суммы вернут. Если у предпринимателя в одной кредитной организации открыто два и более счета, вне зависимости от суммы на каждом из них вернут не более 1 400 тыс. рублей (п. 2, 3 ст. 11, п. 11.1 ст. 12 Закона «О страховании вкладов в банках РФ» от 23.12.2003 № 177-ФЗ).

Работать без счета целесообразно:

если основные клиенты – физлица, а не компании, при этом граждане должны быть согласны оплачивать услуги наличными, а не картой;

при небольшом размере сделок;

если ИП стал самозанятым.

Можно ли потратить выручку с расчетного счета

Расчетный счет предназначен для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 2.2 инструкции Банка России «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» от 30.06.2021 № 204-И).

При оплате ИП личных покупок с расчетного счета у банка могут возникнуть вопросы. Чтобы избежать претензий со стороны кредитной организации, деньги для покупок, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужно выводить с расчетного счета. Можно снять наличные или перевести средства на текущий счет, открытый ИП как физическому лицу.

Перечисляя денежные средства с расчетного счета на текущий, в платежном поручении рекомендуем указывать такие назначения платежа, как «Перевод собственных денежных средств», «Перевод прибыли от предпринимательской деятельности» и другие близкие по смыслу формулировки. Это необходимо, чтобы банки не удерживали с ИП комиссию за совершение банковской операции по тарифу, установленному для юрлиц и предпринимателей.

Если за такой перевод кредитная организация все-таки взяла комиссию, то ее взимание можно оспорить через суд (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.11.2018 № Ф05-20240/2018 по делу № А40-221423/17).

Перевод денежных средств с расчетного счета ИП на его текущий (личный) счет не подлежит налогообложению, так как оно не предусмотрено НК РФ. Указанные суммы ИП – плательщик НДФЛ не вправе учитывать в составе профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных ст. 221 НК РФ (письма Минфина РФ от 11.08.2014 № 03-04-05/39905, от 22.04.2016 № 03-11-11/23843, от 25.11.2008 № 03-04-05-01/441).

Можно ли снимать наличные со счета

Одним из законных способов распоряжения полученными денежными средствами, оставшимися на расчетном счете ИП после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, может быть их снятие с расчетного счета с целью использования для личных нужд.

Для получения наличных нужно заполнить чек в чековой книжке. За снятие наличных банк берет комиссию в размере 1–4 процента от суммы. Как правило, ее размер зависит от количества снимаемых средств. Чем выше сумма, тем больше будет комиссия.

Нередко банки устанавливают минимальный размер комиссии в твердой форме. Например, комиссия составляет 2 процента, но не менее 500 рублей. То есть 500 рублей придется заплатить как при снятии 25 тыс. рублей, так и 1 тыс. рублей.

Таким образом, ИП вправе снять наличные средства с расчетного счета на личные нужды.

Можно ли потратить выручку из кассы

Поступившую в кассу наличную выручку ИП вправе расходовать (п. 1 указания № 5348-У):

на выплаты работникам, включенные в фонд зарплаты, и выплаты социального характера;

оплату товаров (работ, услуг);

личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности и так далее.

Таким образом, индивидуальные предприниматели имеют право потратить выручку из кассы на свои личные нужды. Предельный размер таких трат не установлен, поэтому ИП может изъять для собственных потребностей всю наличную выручку целиком.