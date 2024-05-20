Депутаты хотят запретить арест отцов-одиночек

При назначении административного ареста одиноким родителям суды должны учитывать тот факт, что ребенок останется без присмотра. В таком случае стоит подумать об альтернативном наказании.

На отзыв в правительство направили законопроект, который запретит накладывать административный арест в отношении мужчин, если они в одиночку воспитывают детей до 14 лет.

«Наказание родителей за уголовные преступления зачастую переносят, пока их ребенку не исполнится 14 лет. За административные правонарушения такой практики нет, что несправедливо», — сказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Антон Метелев.

Если единственного родителя арестовать, ребенок останется без надлежащего ухода. Авторы инициативы предлагают учитывать это основание при вынесении приговора и назначить одиноким родителям альтернативное наказание.

За первые шесть месяцев 2023 года к административному аресту было привлечено 387 055 человек.