Из чего на самом деле складывается комиссия для бизнеса: специалист по платежам объяснил

Если предприниматель считает, что платит необоснованно высокую комиссию, он может пересмотреть тарифы. Как это сделать и на что обратить внимание, объяснил эксперт.

Когда бизнес принимает безналичную оплату — будь то по карте, через QR-код или онлайн-сервис — он платит за это. Комиссия эквайринга стала нормой, но мало кто из предпринимателей действительно понимает, за что именно он платит, куда идут деньги и можно ли как-то повлиять на размер этих платежей. Об этом «Клерку» рассказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

Артем Журавлев, финтех-эксперт

Что входит в комиссию по эквайрингу:

Интерчейндж (interchange fee) — комиссия, которую получает банк, выпустивший карту покупателя. Сервисная плата платежной системы — комиссия платежных систем (Visa, Mastercard, МИР) за обработку транзакции. Вознаграждение банка-эквайера — собственно та часть, которую получает банк, подключивший торговую точку к эквайрингу.

Основную часть комиссии (до 70%) занимает интерчейндж, который идет банку, выпустившему карту. Он отличается в зависимости от категории карты:

дебетовая карта физлица — в среднем 0,8-1%;

кредитная карта — 1,5% и выше;

премиальные карты (Gold, Platinum, Miles и др.) — до 2,3%.

Именно из-за премиальных карт комиссия для продавца может ощутимо подскочить. Чем больше привилегий получает покупатель — кешбэк, мили, бонусы — тем выше цена обслуживания для бизнеса. Оставшаяся часть комиссии — доход эквайера, т. е. банка или финтех-компании, подключившей терминал или онлайн-кассу.

«Для предпринимателя важно не просто знать свою комиссию, а понимать ее структуру. Только в этом случае можно осознанно влиять на издержки и выбирать те платежные решения, которые работают на рост бизнеса, а не против него. Мы регулярно видим кейсы, когда предприниматели платят 2,3-2,5% комиссии, хотя при их оборотах ставка могла бы быть ниже 1,5%. Просто потому, что они не знают, что могут ее пересмотреть», — сказал Артем Журавлев.

Если вы — владелец бизнеса и хотите понять, платите ли справедливую цену за прием платежей, начните с простого аудита. Вот несколько шагов, которые помогут оптимизировать комиссионные издержки уже в ближайший месяц: