Первые итоги новости о повышении ставки и других налоговых изменениях

1. Россия — в топ-5 стран мира по ставке НДС
Главная обсуждаемая новость — повышение НДС с 20% до 22%. Теперь Россия выходит на один уровень с Италией и входит в пятёрку стран с самыми высокими ставками:
Венгрия — 27%
Дания, Швеция — 25%
Финляндия — 24%
Россия и Италия — 22%
Благодаря этой поправке Минфин прогнозирует рост доходов бюджета на 1,3 трлн рублей. Эксперты отмечают:
Уверения Минфина в «умеренной инфляции», мягко говоря, вызывают вопросы.
2. Влияние на инфляцию и ключевую ставку
Прогнозируют не только рост инфляции.
Экономисты и представители бизнеса уверены, что повышение налогов спровоцирует и рост ключевой ставки.
Если вспомним учебники по экономике, то поймем, что фактически бремя налогов будет перекладываться на потребителей. А способствовать этому будет:
Уменьшение лимитов по НДС для УСН (лимит в 10 миллионов делает многие компании фактически плательщиками НДС)
Отмена ковидных льгот по страховым взносам
Повышение МРОТ, а значит и сумм страховых взносов
Куда все это включает собственник? Правильно, в себестоимость.
3. Снижение лимита по НДС до 10 млн руб. для УСН
Этот шаг - прям отдельная песня. Раньше — 60 млн, теперь — 10 млн. В 6 раз. Идея введения НДС была какая? Вывести из под дробления бизнес. 2025 год показал, что дроблений стало больше, чтоб не превышать 60 миллионов. Ну раз бизнес такой сякой, мы снизим еще этот лимит.
В сообществах уже обсуждают, что это продолжение борьбы с дроблением бизнеса может иметь обратный: оптимизация и дробление будут только расти.
5. А что с патентами?
Сейчас мы теряем право на патент при тех же условиях что и на УСН. Те же критерии. А 1% свыше 300000 считаем по вмененному доходу, указанному в патенте. Если доход по патенту будет считаться прежним образом, что с НДС? Ограничение 10 миллионов на патенте? Ведь сейчас пока никто не сравнивает вмененный доход по патенту и фактический. Позже думаю напишу еще пост на эту тему.
4. Долгосрочные контракты под угрозой
Бухгалтерские сообщества поднимают вопрос: что делать с длительными договорами, где заложен НДС 20%?
Многие компании вынуждены пересматривать или перезаключать контракты. Кстати, одна из собственников бизнеса уже сейчас уведомила своего контрагента о перезаключении договора на 2026 год в связи с налоговой реформой, так как в смету надо прописать и новый уровень заработных плат, и страховые взносы без льгот, и уровень НДС 22%.
5. Страховые взносы: удар по торговле и стройке
Минфин предлагает отменить льготные тарифы страховых взносов для МСП в торговле, строительстве и добыче:
30% до базы в 2,759 млн руб.
15% свыше базы.
(2025 год),
Для приоритетных отраслей (производство, обработка, транспорт, электроника) льготы сохраняются — 15% с зарплат выше 1,5 МРОТ. Будет ли это означать уход больше к теневым зарплатам? Думаю, да. Будет ли это означать оптимизацию по кадрам? Думаю, да.
6. Рост налоговой нагрузки через сопутствующие меры
Участники профессиональных сообществ отмечают целый пакет мер, который усиливает давление:
повышение МРОТ и рост страховых взносов;
отмена ковидных льгот;
обязательные взносы даже при минимальной зарплате директора;
подготовка к расширению применения АСУН (автоматической системы уплаты налогов), которая в перспективе может вытеснить категорию самозанятых. Кстати, в одном электронном журнале, прочитала, что цель внедрения АСУН - исключение влияния бухгалтеров на бизнес. А, вот оно что. Это бухгалтера рулят оптимизацией, оказывается)
7. Итоговые настроения
Предприниматели отмечают:
1. Налоговая нагрузка растёт по всем направлениям,
2. реформа несёт риски для цен, инфляции и кредитной политики,
3. бизнесу придётся адаптироваться уже сейчас, а с 2026-го — работать в новой системе.
Ожидаю дополнительные разъяснения Минфина, но уже сейчас рекомендую:
пересмотреть долгосрочные договоры,
оценить выручку относительно нового лимита 10 млн. руб.
подготовиться к росту расходов и корректировке бизнес-моделей.
👉Слежу за развитием ситуации и буду делиться ключевыми инсайтами по мере появления официальных разъяснений.
