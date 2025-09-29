Первые итоги новости о повышении ставки и других налоговых изменениях

3. Снижение лимита по НДС до 10 млн руб. для УСН

Этот шаг - прям отдельная песня. Раньше — 60 млн, теперь — 10 млн. В 6 раз. Идея введения НДС была какая? Вывести из под дробления бизнес. 2025 год показал, что дроблений стало больше, чтоб не превышать 60 миллионов. Ну раз бизнес такой сякой, мы снизим еще этот лимит.

В сообществах уже обсуждают, что это продолжение борьбы с дроблением бизнеса может иметь обратный: оптимизация и дробление будут только расти.