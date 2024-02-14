Какие будут последствия по НДС при выполнении гарантийного ремонта в связи с получением скидки

О налоговых последствиях в случае принятия на себя гарантийных обязательств перед конечными покупателями в обмен на скидку, предоставляемую поставщиком.

Вопрос:

Организация по договору поставки с иностранным производителем осуществляет импорт техники на территорию РФ в целях ее продажи российским потребителям.

Условиями договора поставки предусмотрено, что в счет возмещения возможных недостатков товара, которые могут быть обнаружены в течение гарантийного срока, поставщик предоставляет фиксированную скидку на товар. При этом Организация принимает на себя обязате6льства по гарантийному ремонту техники на территории РФ. В этом случае претензии в адрес поставщика Организация не предъявляет.

Вправе ли Организация учитывать в целях исчисления налога на прибыль расходы на гарантийный ремонт? Какие возникают последствия по НДС при выполнении гарантийного ремонта в связи с получением скидки на технику от поставщика?

Ответ:

В случае предоставления скидки поставщиком расходы по гарантийному ремонту будут являться обоснованными и направленными на получение дохода, поскольку:

осуществляются в рамках принятых на себя обязательств перед покупателем в силу норм ГК РФ и договора, заключенного с покупателем; в счет принятых на себя обязательств от поставщика получена скидка, предусмотренная договором, заключенным с поставщиком.

Соответственно, такие расходы Организация вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Выполнение работ по гарантийному ремонту без взимания с покупателя дополнительной платы является необлагаемой НДС операцией.

В настоящее время позиция фискальных органов сводится к тому, что не подлежит обложению НДС сумма возмещения, полученная в пределах стоимости гарантийного ремонта и стоимости запасных частей, используемых при гарантийном ремонте. Сумма вознаграждения, превышающая сумму возмещения, подлежит обложению НДС.

В рассматриваемом нами случае поставщик не возмещает Организации расходы, связанные с осуществлением гарантийного ремонта. Напротив, для того, чтобы Организация приняла на себя обязательства по гарантийному ремонту товара, приобретенного у поставщика и реализованного покупателю, поставщик предоставляет Организации скидку на товар.

На наш взгляд, такая скидка прямо не является возмещением расходов, хотя и направлена на их покрытие, в связи с чем, считаем, что риск доначисления НДС Организации маловероятен.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 454 ГК по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу пункта 1 статьи 469 ГК продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

Статьей 470 ГК установлено, что товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются (пункт 1).

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока) (пункт 2).

Согласно пункту 1 статьи 477 ГК, если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.

Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 477 ГК).

В соответствии с пунктом 1 статьи 475 ГК, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Из приведенных положений следует, что в случае, если в течение гарантийного срока были выявлены недостатки товара, покупатель товара вправе потребовать от продавца, в частности:

безвозмездного устранения недостатков товара,

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

При ответе мы исходим из того, что Организация приобретает товар по договору поставки у иностранного поставщика и реализует этот товар на территории РФ российским покупателям.

Соответственно, в общем случае, при поставке товара поставщиком, недостатки которого были обнаружены в течение гарантийного срока, у покупателя возникает право выставить претензии в адрес Организации, а у Организации возникает право выставить претензии в адрес поставщика.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК).

На основании статьи 431 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Из вопроса следует, что в счет возмещения возможных недостатков товара, которые могут быть обнаружены в течение гарантийного срока, поставщик предоставляет фиксированную скидку на товар.

При этом скидка предоставляется в момент продажи товара и не зависит от факта обнаружения недостатков товара.

Иными словами, по нашему мнению, поставщик предоставляет скидку на товар в счет принятия Организацией на себя обязательств по устранению недостатков товара в рамках гарантийного срока без предъявления каких-либо претензий в адрес поставщика.

Поскольку стороны вправе согласовать иной порядок предъявления претензий, установленный пунктом 1 статьи 777 ГК, условие о предоставлении скидки в качестве компенсации в счет возможных случаев выявления недостатков товара, по нашему мнению, не противоречит нормам действующего законодательства.

Налог на прибыль

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

Таким образом, расходы, связанные с гарантийным ремонтом и обслуживанием, учитываются в целях исчисления налога на прибыль.

При этом из анализа положений пункта 1 статьи 252 НК следует, что расходы могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

прямо не поименованы в статье 270 НК;

документально подтверждены;

экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

В рассматриваемом нами случае Организация принимает на себя обязательства по гарантийному ремонту товара, приобретенного покупателем. При этом она не возмещает стоимость гарантийных услуг за счет поставщика, поскольку поставщик в счет компенсации расходов на гарантийный ремонт предоставляет скидку.

По нашему мнению, в данном случае расходы по гарантийному ремонту будут являться обоснованными и направленными на получение дохода, поскольку:

осуществляются в рамках принятых на себя обязательств перед покупателем в силу норм ГК РФ и договора, заключенного с покупателем; в счет принятых на себя обязательств от поставщика получена скидка, предусмотренная договором, заключенным с поставщиком.

На основании изложенного, считаем, что расходы на гарантийный ремонт Организация вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль, поскольку они будут являться обоснованными и направленными на получение дохода.

НДС

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ.

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК реализацией работ признается соответственно передача результатов выполненных работ одним лицом для другого лица на возмездной (безвозмездной) основе.

Таким образом, выполнение работ, оказание услуг как на возмездной, так и на безмездной основе подлежит налогообложению НДС.

В соответствии с подпунктом 37 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС на территории РФ услуги по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров (в том числе медицинских товаров), включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров, при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги.

Следовательно, выполнение работ по гарантийному ремонту без взимания с покупателя дополнительной платы является необлагаемой НДС операцией.

Отметим, что официальных разъяснений и арбитражной практики по вопросу применения нормы, предусмотренной подпунктом 37 пункта 3 статьи 149 НК, не много. Положения подпункта 37 пункта 3 статьи 149 НК вступили в силу с 1 января 2019 года.

До 1 января 2019 года применялась аналогичная норма, предусмотренная подпунктом 13 пункта 2 статьи 149 НК, согласно которой освобождалась от налогообложения реализация услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе медицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним.

В связи с чем, считаем, что при рассмотрении порядка применения положений подпункта 37 пункта 3 статьи 149 НК могут быть использованы официальные разъяснения и арбитражная практика, сформированные по вопросам применения положений подпункта 13 пункта 2 статьи 149 НК.

В настоящее время позиция фискальных органов сводится к тому, что не подлежит обложению НДС сумма возмещения, полученная в пределах стоимости гарантийного ремонта и стоимости запасных частей, используемых при гарантийном ремонте. Сумма вознаграждения, превышающая сумму возмещения, подлежит обложению НДС.

Так, вПисьме УФНС РФ по г. Москве от 18.06.2009 № 16-15/61634, были даны следующие разъяснения:

«…не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС только суммы, полученные уполномоченной российской компанией от изготовителя и переданные в этом же размере в пользу организации, осуществляющей гарантийный ремонт (сервисных центров), для возмещения стоимости этих работ, а также запасных частей, использованных на осуществление ремонта. Суммы вознаграждения, а также иные денежные средства, поступившие от предприятий-изготовителей и остающиеся в распоряжении российской компании (сервисных центров), подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке».

В Письме Минфина РФ от 20.07.2012 № 03-07-15/81 был сделан вывод о том, что в налоговую базу по НДС не включаются суммы, полученные организацией, непосредственно осуществляющей гарантийный ремонт, в пределах возмещения стоимости гарантийного ремонта и запасных частей, использованных при осуществлении данного ремонта.

В рассматриваемом нами случае поставщик не возмещает Организации расходы, связанные с осуществлением гарантийного ремонта. Напротив, для того, чтобы Организация приняла на себя обязательства по гарантийному ремонту товара, приобретенного у поставщика и реализованного покупателю, поставщик предоставляет Организации скидку на товар.

На наш взгляд, такая скидка прямо не является возмещением расходов, хотя и направлена на их покрытие, в связи с чем, считаем, что риск доначисления НДС Организации маловероятен.

Коллегия Налоговых Консультантов