Новый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

На официальном сайте ФНС опубликована информация, что с 1 августа в силу вступил закон о новом виде социального налогового вычета по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги (Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ).

Налоговый вычет по НДФЛ — это право на получение физическим лицом возврата налога, уплаченного с его дохода в налоговый орган. В Налоговом Кодексе упоминается несколько видов налоговых вычетов. “Новый” вычет относится к социальным вычетам, также, как и вычеты на лечение, обучение и другие.

Получить налоговый вычет можно будет в отношении расходов, фактически произведённых с 1 января 2022 года. Также вычет можно будет получить и за оплату услуг не только на себя, но и за несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных).

Вернуть за физкультурно-оздоровительные услуги можно лишь определённую сумму — не больше 15 600 руб. в год. Ведь общий размер расходов не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ (ст. 219 НК РФ).

Предоставляется вычет, если физкультурно-оздоровительная организация и физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующие перечни, утверждаемые Правительством РФ до 1 декабря 2021 года. Ждём с нетерпением данные перечни.

Как и при других социальных вычетах вы не можете вернуть сумму налога большую, чем за вас было уплачено в налоговый орган.

Приведу пример для наглядности.

Сотрудник работает на предприятии ООО «СДК» по трудовому договору. Работодатель ежемесячно удерживает и перечисляет НДФЛ с его доходов в бюджет. Работник ходит в спортзал, за абонемент заплатил 35 тыс. рублей. Он сможет оформить налоговый вычет и получить 13% от потраченной суммы, а именно 35 000 * 13% = 4 550 рублей.

Рассмотрим другую ситуацию.

Сотрудник работает на этом же предприятии ООО «СДК» по трудовому договору. Работодатель ежемесячно удерживает и перечисляет НДФЛ с его доходов в бюджет. Он также посещает спортзал, заплатив за абонемент такую же сумму 35 тыс. рублей. Но помимо этого он оплачивал обучение ребёнка 60 тыс. рублей, свое лечение зубов 30 тыс. рублей, секцию для ребёнка 10 тыс. рублей. Он будет оформлять социальный вычет по всем своим расходам 35 тыс. + 30 тыс. + 60 тыс. + 10 тыс. = 135 тыс. рублей. У социальных вычетов есть ограничения по сумме расходов, поэтому получить он сможет в качестве возврата налога только 15 600 рублей (120 тыс. * 13 %).

Для получения социального вычета по НДФЛ, как, впрочем, и любого другого налогового вычета, есть два условия: физическое лицо должно быть налоговым резидентом, то есть проживать в России больше 183 дней в году;

с доходов физического лица должны производится удержания НДФЛ и перечисление в бюджет.

Для получения вычета можно будет обратиться к работодателю или в налоговую инспекцию. Чтобы получить вычет через работодателя, вам нужно взять копию договора на оказание спортивных услуг и кассовый чек, подтверждающий их оплату (или иной подобный документ). Эти документы предоставьте в ФНС. В течение месяца получите от инспектора уведомление о праве на социальный вычет. Уведомление необходимо передать в бухгалтерию, чтобы с вашей заработной платы не производили удержание НДФЛ.

Для получения вычета через ФНС нужно будет в орган предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы: копии договора на предоставление спортивных или оздоровительных услуг и кассовый чек. Подать документы нужно будет не раньше 1 января 2023 года.

Вы можете выбрать любой удобный вам способ. Но знайте, что чтобы получить вычет через инспекцию вам нужно дождаться окончания календарного года (в котором вы оплачивали спортивные занятия) и только потом подавать документы. Если вы не хотите ждать — оформляйте вычет через работодателя.

Хотелось бы также отметить, что возможно размер социального налогового вычета может быть увеличен. В Госдуму внесли законопроект № 1226427-7, предусматривающий изменение предельного размера социального вычета по НДФЛ до 360 тыс. рублей, что составит 46,8 тыс. рублей уплаченного НДФЛ. Необходимость внесения поправок подкреплена тем, что уже 10 лет не менялся порог расходов по социальным вычетам. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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