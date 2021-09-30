Изменения по выдачи листов нетрудоспособности с 1 января 2022 года

Напомню вам, что на данный момент в медицинской организации можно попросить как электронный, так и бумажный лист нетрудоспособности. Но при этом в любом случае нужно посещать кабинет выдачи листков нетрудоспособности, ставить печати и забирать комплект документов.

С 1 января 2022 года Фонд Социального Страхования немного облегчит нашу жизнь, ведь выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде.

Для оформления электронного больничного будет необходимо посетить только врача, дополнительно обращаться в кабинет выдачи листков нетрудоспособности не нужно. Также не потребуется больше заверять больничный лист печатями, подписями или приносить его в распечатанном виде работодателю.

При этом никаких документов на бумажном носителе, как распечатка электронного листка нетрудоспособности, сам квиток, от сотрудников требовать не нужно будет. Для приёма электронного листа нетрудоспособности на оплату достаточно получить его номер.

Сотрудник может его вам продиктовать, прислать по смс или электронной почте, или другими путями (Информация Фонда социального страхования РФ от 29 июня 2021 г.). В этом и заключается особенность электронного листа, что бумажный бланк не выдаётся, вся информация хранится и передаётся в ФСС и работодателю в цифровом виде.

Сотрудники, имеющие подтвержденную учётную запись на портале государственных услуг, получают информационные сообщения о своих электронных листках нетрудоспособности, как выдача, продление и закрытие. А также они могут узнать всю необходимую информацию об своём больничном листе и его оплате в личном кабинете получателя услуг Фонда Социального Страхования России.

Для работы с электронными листами нетрудоспособности работодатель может использовать программы для загрузки этих листов и отправки реестров на оплату с данными сотрудников (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.). Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчётности.

Также для работодателей появился новый сервис электронного взаимодействия с Фондом Социального Страхования России — «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно как получать информацию об ЭЛН, так и взаимодействовать с Фондом в рамках проекта «Прямые выплаты».

В рамках дальнейшей реализации национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Развитие единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» предусмотрено дальнейшее развитие прямого межведомственного взаимодействия между медицинской информационной системой региона и информационными системами федеральных органов исполнительной власти в целях предоставления электронных сервисов для населения края.

Напомним, что в рамках этого же национального проекта с 1 июля 2021 года женщины вместо бумажных начали получать электронные родовые сертификаты, которые включают в себя услуги по оказанию медицинской, правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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